Partra száll a tengerentúlon a memóriacsip-gyártás nagyágyúja: rávetették magukat az amerikaiak a dél-koreai sztárrészvényre

Több mint hétszeresen jegyezték túl az SK Hynix amerikai tőzsdei bevezetésére kibocsátott részvényeit, és még csütörtökön kijön a dél-koreai memóriacsip-gyártó új részvényeinek a végleges kibocsátási ára is - írta csütörtökön a Bloomberg.

SK Hynix: rávetették magukat az amerikai befektetők / Fotó: Jean Chung

Partra szállt Amerikában az Nvidia beszállítója

A 177,9 millió új részvény - pontosabban amerikai letéti igazolás (ADR) - értékesítése iránti extrém kereslet az intézményi befektetők oldaláról érkezett, melyek között ott vannak

a globális „long-only”

és a technológiai szektorra összpontosító alapok,

valamint az állami vagyonalapok

és az Ázsiára fókuszáló globális befektetők is

– tette hozzá a hírügynökség.

Mivel az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) korábban benyújtott bejelentés szerint minden egyes SK Hynix ADR egy koreai törzsrészvény tizedének felel meg, a Bloomberg számításai szerint a szerdai 1380 dolláros szöuli záróárral számolva, az amerikai kibocsátás körülbelül 24,5 milliárd dollárt hozna a csipgyártó konyhájára. A Reuters számításai szerint viszont a bevont forrás a 28 milliárd dollárt is eléri.

A Bloomberg adatai szerint a 24,5 milliárd dolláros összeg a külföldi vállalatok által az Egyesült Államokban valaha végrehajtott legnagyobb tőzsdei debütálások között is a második helyre sorolná a kibocsátást, csupán az Alibaba 25 milliárd dolláros tranzakciója előzné meg, ám a bevezetés részletei még változhatnak.

A dél-koreai cég arról híres, hogy vezető szállítóként ő látja el az Nvidiát is a nagy sávszélességű memóriacsipekkel (HBM). A cég 14 évnyi kőkemény küzdelem - amely eleinte szkepticizmust és gúnyt váltottak ki a piacon - eredményeként foglalta el az egyik központi helyet a globális AI-ökoszisztémában.

Kilőtt csütörtökön az SK Hynix árfolyama Szöulban

Az SK Hynix tengerentúli tőzsdei bevezetése mindenesetre óriási sikernek ígérkezik, kiváltképp az utóbbi időszak tőkepiaci fejleményeire tekintettel, hiszen a tranzakcióra akkor kerül sor, amikor a cég koreai tőzsdén jegyzett részvényei - versenytársiéval egyetemben - az elmúlt napokban meredeken zuhantak, miután a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába való befektetések iránti féktelen lelkesedés láthatóan alábbhagyott.