Rövid ideig tartott a koreai SK Hynix csipgyártó amerikai tőzsdei bevezetésével kapcsolatos eufória, hiszen miután a pénteki első tengerentúli kereskedési napon 13 százalékos emelkedéssel zárt az újonc a Wall Streeten, hétfőn Szöulban már 15 százalékkal zuhant az árfolyam, s a rossz kedv az Atlanti-óceán túloldalára, azaz Amerikába is követte a részvényeket, magyar idő szerint negyed öt körül már 6,8 százalékos mínuszba, 156,6 dollárra esett a kurzus.

Egy napig villogott a tőzsdeújonc Amerikában, hétfőn már ott ütik az SK Hynixet, ahol érik / Fotó: AFP

Persze az SK Hynix nem állt egyedül a zuhanórepüléssel, Dél-Koreában a szintén csipgyártással is foglalkozó Samsung is 11 százalékot adott le értékéből, a Wall Streeten pedig a Micron, a Sandisk és Western Digital részvényei 5 százalék körüli mértékben estek. Folytatható a sor az Intel, az AMD, a Broadcom és az Arm Holdings 2 százalékos mínuszával is.

Piaci megfigyelők szerint visszatértek a mesterségesintelligencia-szektorral kapcsolatos aggodalmak. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a technológiai óriáscégek - például a Google, Alphabet, Microsoft - képesek-e hosszabb távon is fenntartani az AI-infrastruktúrára fordított hatalmas kiadásaikat. A piaci várakozások rendkívül magasak, amit a fundamentális adatok már nehezen tudnak túlszárnyalni.

Amellett a geopolitikai feszültségek eszkalációja, valamint a piaci rotáció miatt is esnek a tech részvények a Nasdaqon. Az alapkezelők és a fedezeti alapok az elmúlt hetek elképesztő ralija után elkezdték kivonni a tőkét a túlértékeltnek tűnő félvezető-szektorból, átcsoportosítva azt az alulértékeltebb, hagyományos iparágakba.

Az Egyesült Államok és Irán közötti kölcsönös légicsapások is világszerte negatív hullámokat indított el a tőkepiacokon, ami különösen keményen érintette a globális ellátási láncra érzékeny chipgyártókat

Az SK Hynix esetében mindezt még az egyik koreai brókercég jelentése is tetézte, amely szerint a cég folyó negyedéves működési nyeresége elmaradhat a várakozásoktól.

A csipgyártók részvényei adták a Nasdaq és az S&P 500 indexek idei emelkedésének fő hajtóerejét, mivel az AI hatalmas mennyiségű memóriát igényel az egyre bonyolultabb lekérdezések feldolgozásához és a mesterségesintelligencia-ügynökök működtetéséhez.