Rekordszámú autóeladás mellett is égeti a pénzt a Tesla – négykerekűiből finanszírozná robotipari álmait Elon Musk

Vegyes teljesítményt nyújtott a második negyedévben Elon Musk technológiai-autóipari vállalkozása, amely bevétel soron kellemes, a profit tekintetében viszont csalódást keltő eredményt jelentett. A Tesla részvényeit négy százalékkal húzták lejjebb a befektetők.

Jól fogy a Tesla, mégis döcög a profit / Fotó: Imaginechina via AFP

Nem tudott minden tekintetben megfelelni a felfokozott várakozásoknak a Tesla, amely növekvő bevétel mellett ért el a tavalyinál kisebb nyereséget, miközben jelentősen kiköltekezett a jövő beruházásaiba invesztálva.

Az elektromos autóiról és a mobilitást forradalmasító fejlesztéseiről ismert amerikai vállalat bevétele 26 százalékkal 28,24 milliárd dollárra pörgött fel a június végén zárult három hónapban, ezzel könnyedén túlszárnyalta az LSEG elemzői konszenzusában várt 25,71 milliárd dolláros tételt.

Az adózott eredmény ugyanakkor öt százalékkal 1,11 milliárd dollárra apadt. Az egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS) ugyanakkor csupán 31 centre futott be, messze elmaradva az 51 centről szóló piaci várakozástól.

A működési eredmény kevesebb mint a tavalyi felére, 57 százalékkal 398 millió dollárra zsugorodott, miközben az autóipari bruttó fedezet 16,3 százalékra csökkent, a jóval nagyobb mértékben a szakértők által várt 18,04 százaléknál.

A bolygó leggazdagabb emberének vállalkozása hiába adott el rekordszámú, 480 126 járművet a második negyedévben, az egy járműre eső átlagos bevétel 2615 dollárral 42 730 dollárra csökkent.

Az eladásokat továbbra is az Y és 3-as modell uralja, mindössze 12 364 más típusú járművet értékesített az amerikai gyártó.

A garancián túli szervizelést is magában foglaló szolgáltatási üzletág bevételei 50 százalékkal 4,58 milliárd dollárra ugrottak rekordszintű árrések mellett, jelezve, hogy a Tesla „legunalmasabb” szegmense valójában a legstabilabbak közé tartozik.

A „Full Self Driving” önvezető előfizetések száma június végére megközelítette a másfél milliót, és 791 millió dollár bevételt termelt a vállalatnak.

Az eredményt és a kézpénztermelést erősen rontották a megugró kiadások, melyek közül a működési költségek emelkedésének üteme közel kétszerese volt a bevételnövekedésnek és 4,35 milliárd dollárra rúgtak az időszakban.