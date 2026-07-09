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S&P 500
energiaszektor
eredményvárakozás
gyorsjelentési szezon
tőzsde

Magasra került a léc, aki hibázik, azt könyörtelenül megbünteti a piac – teljesítménykényszerben jelentenek az amerikai tőzsdei vállalatok

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Felfokozott várakozással futnak neki a második negyedéves gyorsjelentési szezonnak az amerikai vállalatok. A feszített tőzsdei értékeltségek miatt a csalódást keltő cégek részvényei nyomás alá kerülhetnek.
Kadlót Tibor
2026.07.09, 07:30

Remek teljesítményt nyújthattak a legnagyobb amerikai vállalatok késő tavasszal és kora nyáron, az iráni konfliktus és az inflációs félelmek mellett is. Az S&P 500 tőzsdeindex tagjainak nyeresége az egymást követő második háromhavi periódusban is bő ötödével ugorhatott meg az előzetes elemzői várakozások alapján. Felfokozott várakozással futnak neki a gyorsjelentési szezonnak az amerikai vállalatok, a feszített tőzsdei értékeltségek miatt a csalódást keltő vállalatok részvényei nyomás alá kerülhetnek.

amerikai tőzsde, jelentési szezon, S&P 500
Felfokozott várakozások előzik meg az amerikai tőzsdei cégek negyedéves jelentéseit / Fotó: Dilok Klaisataporn

Erős eredmény- és bevételbővülésről számolhatnak be a nagy amerikai tőzsdei társaságok a héten rajtoló második negyedéves jelentési szezon során, az első számú tengerentúli részvénykosárban szereplő cégek 

  • bevétele 12,2 százalékkal bővülhetett, 
  • nyereségük pedig ennél is dinamikusabban, 23,2 százalékkal nőhetett 

éves alapon a FactSet adatszolgáltató konszenzusa szerint.

A növekedés ráadásul szinte teljeskörű lehetett, az S&P 500 tizenegy szektorának mindegyikének bevétele emelkedő pályán maradhatott, és a nyereséget tekintve is mindössze egy részterületen várható visszaesés, miközben öt szektorban a bevétel dinamikáját is felülmúlhatta az eredmény gyarapodásának üteme.

Az amerikai energiaszektor profitálhatott az iráni háborúból

A bővülés fő motorja az energiaszektor lehetett, melynek tagjaitól bőven duplázódó profitot várnak a piaci szakértők, miközben bevételük is több mint negyedével haladhatta meg a tavalyi szintet április és június között.

Ebben az amerikai-iráni háború következtében elszálló energiaárak segíthették a szektor képviselőit. Noha a második negyedév vége felé a konfliktus február végi kirobbanása előtti szintre normalizálódtak az olajárak, az energiahordozó hordónkénti jegyzése átlagosan 92,5 dollár volt az időszakban, közel másfélszerese az egy évvel korábbinak.

Kiemelkedő teljesítmény várható a piac által szorosan figyelt technológiai cégektől is, melyek forgalma az összes szektor közül a legnagyobb mértékben, harmadával gyarapodhatott. A nettó nyereség pedig több mint 60 százalékkal szökhetett fel, köszönhetően az ágazatot továbbra hajtó mesterséges intelligencia térnyerésének.

Jóval átlag feletti profitnövekedésre van kilátás a nyersanyagtermelőknél is, az érintett cégek a tavalyinál több mint harmadával magasabb eredményről számolhatnak be.

Erős negyedévet tudhatnak maguk mögött a közművállalatok, valamint az ipari cégek is, két számjegyű, illetve 10 százalék körüli nyereségbővüléssel.

A kommunikációs szektorban már csak a bevételeknél számítanak átlag feletti gyarapodásra a szakértők. Alulteljesíthetőek lehettek a tartós és az alapvető termékeket előállítók, az ingatlanszektor, továbbá a pénzügyi vállalatok is.

Az egészségipar sereghajtóvá válhatott az év derekára, miután a bevételüket alig öt százalékkal növelhették az előrejelzések alapján, miközben nyereségük 10 százalékkal apadhatott éves alapon.

Megbüntetheti a piac a gyengén teljesítő tőzsdei cégeket

Az eddigi előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy erős szezon következzen, ugyanakkor a magas értékeltség miatt a befektetők várhatóan kevésbé lesznek elnézőek a gyengébben teljesítő vállalatokkal szemben

 – vetítette előre Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője.

A kedvező eredménykilátások ellenére ugyanis az amerikai részvénypiac továbbra sem olcsó. Az S&P 500 következő 12 havi előremutató P/E mutatója 20,4, ami meghaladja az elmúlt öt és tíz év átlagát is (19,9 illetve 19), vagyis a piac jelentős részben már beárazta a várható eredménynövekedést.

Az Erste szakértője szerint így különösen fontos lesz, hogy a vállalatok képesek lesznek-e megugrani az igencsak magasra tett lécet, azaz felülmúlni, vagy legalább elérni az elemzői várakozásokat.

Kólagyáros nyitja a sort, nagybanki dömping jön jövő hét elején, az olaj- és techóriások a hónap végén jelentenek

A vállalati beszámolók sorozatát az üdítőital- és snackgyártó óriás PepsiCo kezdi csütörtökön, megelőzve a hagyományosan az első fecskék közé tartozó Delta Air Lines pénteken érkező eredményközlését.

A jövő hét elején az amerikai nagybankok fedik fel lapjaikat. A kedd különösen zsúfoltnak ígérkezik, a hat legnagyobb hitelező közül öt teljesítményéről is számot kaphatnak a befektetők: 

  • a Goldman Sachs, 
  • a Bank of America, 
  • a JPMorgan, 
  • a Wells Fargo, 
  • valamint a Citigroup egymás után jelent.

A Morgan Stanley szerdán követi versenytársait, és a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock is aznap közli friss eredményszámait, és jövő csütörtökön megismerhetjük a Netflix elmúlt három hónapban nyújtott teljesítményét is.

A rákövetkező héttől már csúcsfokozatba kapcsol a jelentési szezon, de az amerikai olajóriások és a piacot leginkább mozgató technológiai gigászok – köztük a Microsoft, a Meta és az Apple – beszámolójára a hónap végéig kell várniuk a befektetőknek.

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