A világ egyik legnagyobb sztárja lett idén a forint: a magyar tőzsde is közben történelmet írt
Pozitív mérleget vonhatnak a befektetők magyar eszközeik idei első féléves teljesítményéről. A forint az egyik legjobb feltörekvő piaci devizaként szárnyalt, a pesti tőzsde is futószalagon szállította a rekordokat, a BUX még a régiós mezőnyből is kiemelkedett, a négy blue chip menetelésével kontrasztban ugyanakkor a kispapírok csalódást okoztak.
Féltávnál bronzérmet ér a forint 2026-os szárnyalása
A devizapiacon újabb szép sikereket könyvelhetett el a forint, amely remek tavalyi formáját átmentette 2026-ra is, a dollárral szemben közel öt százalékkal, az euróval szemben pedig 7,5 százalékkal értékelődött fel hat hónap alatt.
A közös európai pénz jegyzése 30 forinttal, a dollár váltási árfolyama 17 egységgel jött lejjebb.
A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pesó ért el jobb eredményt a forintnál. Az euróval szemben a pesó közel 13, a reál pedig kicsit több mint 9 százalékkal erősödött
– értékelte a magyar deviza féléves teljesítményét Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.
A szakértő úgy véli, a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Ezt alátámasztja az is, hogy az ország kockázati megítélését tükröző CDS-felár a januárt 110-ről 70 bázispontra csökkent június végére. A magyar CDS-felár egyébként 75 bázisponttal lejjebb van a román mutatónál, míg a lengyelnél 20, a cseh felárnál pedig 40 bázisponttal magasabb.
A következő hetekben az euró árfolyama 348 és 362 forint között mozoghat a K&H várakozása alapján. A Morgan Stanley előző héten közzétett elemzése ennél is optimistább, középtávon 340-es euróárfolyamra számítanak az amerikai nagybanknál.
A pesti tőzsde megverte a nyugati óriásokat, a régióban csak Bukarestben örülhetnek nagyobb hozamoknak
A pesti tőzsde is kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből: a legforgalmasabb, legnagyobb hazai részvényeket tartalmazó BUX index hat hónap alatt 26 százalékot ralizott, ami még egy jobb évben is tisztességes egész éves hozamnak számít, miközben 141 ezer pont felett történelmi csúcsot is döntött.
A nagy amerikai és nyugat-európai börzék ennek a teljesítménynek a közelében sem jártak, noha itt is születtek új rekordok. A három legfontosabb tengerentúli részvénykosár közül a Dow Jones 8,9 százalékkal, az S&P 500 9,6 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 12,8 százalékkal került feljebb.
Európában meglehetősen visszafogottan teljesítettek a vezető indexek, a londoni FTSE 100, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 is alacsony egyszámjegyű hozamokat szállított, és csak a milánói és a madridi börze tudott versenyre kelni az amerikai társaival, némileg felülmúlva azok hozamát.
Relevánsabb régiónk feltörekvő tőkepiacaival összeméri a magyar tőzsde idei eredményeit, a BUX-nak ebben a mezőnyben sincs szégyellnivalója.
A legnagyobb kelet-közép-európai tőzsde,
- a varsói fő indexe, a WIG 20 12,5 százalékkal,
- a zágrábi CROBEX pedig 15,5 százalékkal emelkedett,
- hozzájuk képest a magyar piac több mint tíz százalékpontos előnyt tud felmutatni.
- Nem beszélve a prágai PX-ről, amely az alapvetően kedvező régiós trendből is lefelé lóg ki közel öt százalékos süllyedéssel.
- A térségből így csupán a 33 százalékot ralizó román tőzsde utasította maga mögé a BUX indexet.
A nagy négyes kiemelkedett a hazai mezőnyből
A magyar piacot a négy nagy hazai részvény remeklése emelte a nemzetközi élmezőnybe, a BUX-kosár tagjai közül a Magyar Telekom, az OTP, a Mol és a Richter szállította a legnagyobb emelkedést.
Közülük is a távközlési társaság az év első felének legnagyobb nyertese, amely közel másfélszeresére növelte tőzsdei értékét, részben a napokban zárult, 50 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlásnak is köszönhetően.
Az OTP 31 százalékos ralija ezüstérmet ért, és megsüvegelendő a 26 százalékkal felértékelődő Mol hozzájárulása is, amely számára az elhúzódó NIS-felvásárlás, az iráni háború kiváltotta olajpiaci felfordulás, valamint a tiszaújvárosi poliolüzemben keletkezett robbanás miatt különösen eseménydúsra sikeredett az év első fele.
A jelentős exportőr Richternek erős forint-ellenszélben kellett helytállnia, amit a visszafogottabb eredmény és a június végén bejelentett csoportos leépítések mellett 22 százalékos tőzsdei árfolyamemelkedés jellemzett.
A blue chipek mindegyike új árfolyamrekordot is beállított idén,
- a Mol április 14-én, 4472 forinton,
- a Richter április 23-én, 13 400 forinton,
- a Magyar Telekom június 22-én, 2784 forinton érte el eddigi legmagasabb értékét,
- az OTP-t pedig cikkünk írásakor is csúcson jegyzik, 46 280 forinton.
A Shopper Park Plus ugyan a nominális hozamok alapján a blue chipek közé ékelődött, a régiós kiskereskedelmi ingatlanportfóliót építő társaság papírjait azonban euróban jegyzik, a nagy forinterősödés miatt így forint alapon így 20 százaléknál valamivel szerényebb hozamot ért el.
Cserbenhagyták a kisrészvények a befektetőket, a politikai papírok 2026 nagy vesztesei
A közepes méretű (midcap) vagy kisebb tőzsdei cégek közül még a PannErgy 22 százalékos erősödése tekinthető kiemelkedőnek, a többi midcap jobb esetben is csak visszafogottabb hozamok elérésére volt képes, miközben a 18 részvényt tartalmazó kosár hét tagjának árfolyama is két számjegyű mértékben esett.
A nagypapírok és a kisrészvények széttartását a BUX és a kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX közötti óriási teljesítménykülönbség is szemlélteti. Előbbi 26 százalékos ralija mellett utóbbi hét százalékkal ereszkedett 2026 eleje óta.
A zuhanásban a „politikai papírok” jártak az élen, azok az előző kormányzathoz szorosabban kötődő társaságok részvényei, melyek kurzusát az áprilisi, földcsuszamlásszerű változással járó országgyűlési választások eredménye rántotta mélybe.
A 4iG piaci értéke kevesebb mint felére zsugorodott, hiába jelentette be sorra újabb beruházásait és nemzetközi együttműködéseit a védelmi ipari pozícióját erősítő infokommunikációs társaság. Az ország leggazdagabb emberének számító Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus tőzsdei kapitalizációja harmadával esett vissza, és hasonlóan méretes zuhanást szenvedett el az Appeninn, valamint a Gránit Bank is. Az MBH Bank részvényeiből pedig 20 százalék árazódott ki egy fél év alatt.