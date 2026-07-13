A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) második negyedéves árbevétele éves bázison 36 százalékkal nőtt, ami megfelelt a mégoly merész várakozásoknak is, és jól jelzi, hogy a mesterségesintelligencia-hardverek (AI-hardverek) iránti globális kereslet roppant erős maradt.

Aligha kell temetni az AI-ralit, a TSMC forgalma az egekbe szökött / Fotó: An Rong Xu

Júniusban tetőfokára hágott a TSMC forgalma

A Bloomberg számításai szerint a június végével zárult három hónap bevétele összesen 39,6 milliárd amerikai dollárra rúgott, ami megegyezik az elemzők becsléseinek átlagával. A növekedés ráadásul tovább gyorsult, hiszen júniusban, azaz az időszak utolsó hónapjában már 68 százalékkal nőtt a forgalom az előző júniushoz mérten.

Az Nvidia és az Apple fő csipbeszállítójára a globális AI-infrastruktúra kiépítésének lakmuszpapírjaként tekintenek, mivel a TSMC gyártja a világ legfejlettebb - adatközpontokat ellátó és okostelefonokba való - csipjeit.

C.C. Vei, a TSMC vezérigazgatója júniusban jegyezte meg, hogy a vállalat előreláthatóan még évekig képtelen lesz kielégíteni az amerikai tech cégek által támasztott keresletet, annak dacára sem, hogy a következő években további gyártókapacitások lépnek üzembe az Egyesült Államokban.

Az SK Hynix szerint is brutálisan erős a kereslet

Ezt a véleményt osztja a többi nagy csipgyártó is. A múlt héten az amerikai tőzsdére lépett koreai SK Hynix szerint például a memóriamodulok hiányát még 2030-ban sem tudják megszüntetni, mivel az adatközponti üzemeltetők szakmányban veszik mind a hagyományos memóriacsipeket, mind az AI-rendszerekkel együttműködő, nagy sávszélességű (HBM) csipeket.

Az AI-gyorsítók és a szerverprocesszorok iránti kereslet miatt a 3 és 5 nanométeres csipek gyártási kapacitása továbbra is szűkös marad, így a termelési volumen növekedése lesz az előreláthatóan a várakozásokat felülmúló eredmény fő hajtóereje. A bruttó árrés is az előrejelzés felső határán mozoghat, mivel a legkorszerűbb gyártókapacitások teljes kihasználtsága és az árazás várhatóan ellensúlyozza a külföldi gyártókapacitásokból származó hígító hatást

– mondta Charles Shum és Steven Tseng, a A Bloomberg Intelligence elemzői.