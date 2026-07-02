Vállalati kötvénykibocsátás a "Capex-lufi" kellős közepén

Annyi lehetőség van a piacon, hogy őszintén nem tudtam miről lehetne írni a mostani cikkben. Meg voltam szeppenve, mint egy kisgyerek a cukorkaboltban a bőség zavarától. Talán a befektetési politikám megváltozása vagy az óvatosságom vagy a józan ész diktálja, de inkább kerestem valami "óvatosabb sztorit".

Vállalati kötvény – a CoreWeave legutóbb többmilliárdos kötvénykibocsátást hajtott végre / Fotó: NurPhoto via AFP

A CoreWeave vállalati kötvényei

Itt jön a képletbe a vállalati kötvény. Ha extrém hosszan nézzük a piacokat, 6-9 százalék körüli átlagosított éves hozamot kaphatunk a pénzünkért. Viszont, ha félünk, hogy egy Capex-bővülési ciklus tetején vagyunk és pukkanhat a lufi, ideje félrekapni a tekintetünket a Nasdaqról. Evickéljünk át a CoreWeave tengerére (ironikus, hogy a lufi közepén őket választottam, pedig indextagok) és a legutóbbi többmilliárdos kötvénykibocsátásukra.

A CoreWeave-et három korábbi árupiaci kereskedő (commodities traders) és egy rendszermérnök alapította. Az a tény, hogy nem a hagyományos tech szférából jöttek kulcsfontosságú: a tőkeáttétel, a határidős energiapiacok és a fizikai infrastruktúra menedzselése számukra mindennapos rutin.

A háttérsztori fontos, mivel tőkeáttétel esetében itt nem az FX (devizapiaci) pozícióra vagy CFD - különbözeti szerződés, népszerű termék, amely révén valaki anélkül kereskedhet a globális piacokon, hogy ténylegesen megvenné a mögöttes eszközt - kereskedésre kell gondolni, hanem a cég operatív működésére – alacsony fix, magas változó költségek vagy vice versa.

Finanszírozni kell a Capexet

A tőkeszerkezetet tekintve extrém magas a hitel/saját tőke arányuk: ha a peer groupot nézzük, a 7,39 rendkívüli egy olyan cégnél, ami "Hyper-Scale Infrastructure" modellt követ. Azaz olyan extrém mértékben skálázható számítástechnikai környezetben működik, amely képes kezelni a hatalmas és gyorsan növekvő adatterhelést.

A 2026-os Capex, vagyis a tőkeberuházások várható értéke 30-35 milliárd dollár körül fog megállni, amit valamiből finanszírozni kell, és a legutóbbi negyedéves jelentésükben nem volt elegendő pénz vagy azzal ekvivalens eszközük, hogy fedezni tudják a jövőbeni kiadásokat. A bevételi oldalon ugyanakkor komoly támaszt jelent az a közel 100 milliárd dolláros megrendelésállomány, amelynek 36 százaléka a következő 24 hónapban realizálódik

a Meta

és az OpenAI hosszú távú szerződései révén.

Ezt az óriási Capex-igényt a CoreWeave a jövőben is a jól bevált hibrid finanszírozási stratégiájával fedezi: a nemrégiben kibocsátott, 2032-es lejáratig kitolt senior és átváltható kötvények mellett újabb eszközalapú, GPU-fedezetű magánhitel-keretek (Private Credit) bevonására és a Nasdaq 100-tagság biztosította részvénypiaci tőkeemelésekre fog támaszkodni.

A Bloomberg adatai szerint a korábban kibocsátott kötvények lejárata és hozama a következőképpen alakul: a 2030-as és 2031-es dollárban denominált kötvények éves kuponja 9,25-9 százalék, míg a 2032-ben lejáró vállalati kötvény évente 8,5 százalék kamatot fizet euróban.