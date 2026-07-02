A német autóipar válsága a Bundesligát is elérte, a vb-fiaskó után szivárgott ki, hogy a VW kiszállna a Bayern Münchenből és a Stuttgartból is

A Volkswagen AG mérlegeli az FC Bayern Münchenben és VfB Stuttgartban meglévő részesedésének az eladását is, mivel minden forrásra szüksége van a 100 000 munkahelyet megszüntető átszervezése végrehajtásához.

A wolfsburgi Volkswagen Arenát nem vernék dobra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több száz millió eurót kaszálhat a Volkswagen

A két klubból való kiszállás mellett - melyekben a VW a leányvállalatai, vagyis az Audi és a Porsche révén szerzett érdekeltséget – kivonulhat futballszponzorálási tevékenységeiből is - értesült a Bloomberg.

A VW tulajdonában van továbbá a VfL Wolfsburg is, és 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a harmadosztályú FC Ingolstadt 04 klubban is, ám ezeket a befektetéseket meg kívánja tartani – mondta a Bloomberg forrása.

A Volkswagen vezetése egyelőre nem erősítette meg az értesülést, és a VfB Stuttgart szóvivője is azt közölte a hírügynökséggel, hogy jelenleg nincsenek folyamatban tárgyalások a Porsche részesedésének eladásáról.

A Manager Magazin ugyanakkor a múlt héten vezetői megbeszélésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a VW tervezett létszámleépítését 100 000 főre duplázhatja meg, és négy gyárat bezárhat Németországban. Oliver Blume vezérigazgató és más vezetők belső körökben jelezték, hogy a csoport továbbra sem versenyképes a kulcsfontosságú területeken.

A Football Benchmark adatai szerint egyébként az "örökös német bajnok" Bayern München a világ hatodik legértékesebb labdarúgócsapata, becsült vállalati értéke körülbelül 4,7 milliárd euró, tehát több száz millió eurót ér a VW-t - az Audin keresztül - megillető 8,3 százalékos részesedés is. A csoport 2002 óta szponzorálja is a klubot.

Lenne kereslet, ám gátat szab az 50+1 szabály

A bajnokcsapat kisebbségi részesedése valószínűleg felkeltené a rivális ipari csoportok, valamint a magánbefektetők, a magántőke-alapok és a sportalapok érdeklődését is. A német labdarúgásban érvényes 50+1 szabály azonban – amely biztosítja, hogy a szavazati jogok a klubtagok és a helyi lakosok kezében maradjanak – azt eredményezte, hogy jelenleg alig van külföldi magánbefektetés a német csapatokban.