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tőzsde
Volkswagen
Bayern München

A német autóipar válsága a Bundesligát is elérte, a vb-fiaskó után szivárgott ki, hogy a VW kiszállna a Bayern Münchenből és a Stuttgartból is

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Nem elég, hogy ideje korán kiesett a Nationalelf a labdarúgó-világbajnokságon, most újabb csapás éri a német futballt. A Volkswagen vezető szintjeiről szivárgott ki a hír, hogy a konszern megszabadulna a német fociklubokban fennálló tulajdoni részesedéseitől, és felhagyna szponzorációs tevékenységével is.
Murányi Ernő
2026.07.02, 16:08
Frissítve: 2026.07.02, 16:27

A Volkswagen AG mérlegeli az FC Bayern Münchenben és VfB Stuttgartban meglévő részesedésének az eladását is, mivel minden forrásra szüksége van a 100 000 munkahelyet megszüntető átszervezése végrehajtásához.

VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07 Volkswagen
A wolfsburgi Volkswagen Arenát nem vernék dobra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több száz millió eurót kaszálhat a Volkswagen

A két klubból való kiszállás mellett - melyekben a VW a leányvállalatai, vagyis az Audi és a Porsche révén szerzett érdekeltséget – kivonulhat futballszponzorálási tevékenységeiből is - értesült a Bloomberg.

A VW tulajdonában van továbbá a VfL Wolfsburg is, és 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a harmadosztályú FC Ingolstadt 04 klubban is, ám ezeket a befektetéseket meg kívánja tartani – mondta a Bloomberg forrása. 

A Volkswagen vezetése egyelőre nem erősítette meg az értesülést, és a VfB Stuttgart szóvivője is azt közölte a hírügynökséggel, hogy jelenleg nincsenek folyamatban tárgyalások a Porsche részesedésének eladásáról. 

A Manager Magazin ugyanakkor a múlt héten vezetői megbeszélésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a VW tervezett létszámleépítését 100 000 főre duplázhatja meg, és négy gyárat bezárhat Németországban. Oliver Blume vezérigazgató és más vezetők belső körökben jelezték, hogy a csoport továbbra sem versenyképes a kulcsfontosságú területeken. 

A Football Benchmark adatai szerint egyébként az "örökös német bajnok" Bayern München a világ hatodik legértékesebb labdarúgócsapata, becsült vállalati értéke körülbelül 4,7 milliárd euró, tehát több száz millió eurót ér a VW-t - az Audin keresztül - megillető 8,3 százalékos részesedés is. A csoport 2002 óta szponzorálja is a klubot.

Lenne kereslet, ám gátat szab az 50+1 szabály

A bajnokcsapat kisebbségi részesedése valószínűleg felkeltené a rivális ipari csoportok, valamint a magánbefektetők, a magántőke-alapok és a sportalapok érdeklődését is. A német labdarúgásban érvényes 50+1 szabály azonban – amely biztosítja, hogy a szavazati jogok a klubtagok és a helyi lakosok kezében maradjanak – azt eredményezte, hogy jelenleg alig van külföldi magánbefektetés a német csapatokban.

A magántőke-alapoknak mindezért eddig eléggé nehezen sikerült teret nyerniük a német labdarúgásban. Legutóbb a Blackstone és a CVC Capital Partners lépett vissza befektetési szándékától 2024-ben, miután hetekig tartó heves szurkolói tiltakozások robbantak ki a Bundesliga médiajogainak megszerzésére beadott pályázatuk miatt. 

A Volkswagen a VfB Stuttgartban is rendelkezik egy 10,4 százalékos részvénycsomaggal, az egyik leányvállalatát pedig 2033-ig szóló, 10 évre kikötött névhasználati jog illeti meg a klub stadionjára. A csapat értéke az elmúlt években emelkedett, mivel a Deloitte 2026-os Money League-je szerint a 18. legnagyobb bevételt termelő klubbá vált. A 2024/25-ös szezonban rekordot jelentő 296,3 millió eurós bevételt könyvelt el, ami az előző szezonhoz képest hatalmas, 79 százalékos bevételnövekedés.

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