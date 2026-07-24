Újabb nyereségcsökkenéssel fejelte meg a Volkswagen csoport a második negyedévben a már eddig is meglehetősen gyenge teljesítményét, s Európa legnagyobb autógyártója kénytelen volt lecsavarni az év hátralévő részére vonatkozó várakozásait is - derült ki a konszern péntek reggel közölt gyorsjelentéséből.

Volkswagen: tömegével teszik lapátra az embereket, miközben folyamatosan párolog a konszern nyeresége / Fotó: AFP

Még kisebb bevételre számít a Volkswagen

Oliver Blume vezérigazgató a legjobb esetben is a bevételek stagnálására számít 2026-ban, miután korábban még akár 3 százalékos növekedést is el tudott képzelni. A legrosszabb esetben pedig akár 3 százalékkal is zsugorodhat a forgalom az előző évhez mérten.

A második negyedévben amúgy az árbevétel 2 százalékkal, 82,4 milliárd euróra emelkedett, ám az üzemi eredmény mintegy 10 százalékkal, 3,47 milliárd euróra csökkent az áprilistól júniusig tartó időszakban, számottevően elmaradva a 3,95 milliárd eurós piaci várakozástól.

A nettó nyereség visszaesése még durvább volt. A Volkswagen adózott profitja 1,54 milliárd euró volt, ami nagyjából egyharmaddal kevesebb, mint az előző év azonos negyedévében. Ehhez képest az elemzők nagyon eltájolták magukat, hiszen 2,35 milliárd euróra számítottak.

A VW a közeljövőben jelentős kihívásokkal kénytelen szembenézni. A vállalatnak új modellekkel kell visszahódítania kínai népszerűségét, és Európában is stabilizálnia kell piaci pozícióját.

Elbocsátásokkal csökkentenék a költséghátrányt

Közben a kiszivárgott hírek szerint az elkövetkező években már 140 000 ember állása kerül veszélybe a konszernnél a gyárbezárások miatt.

A versenytársakkal szembeni mintegy 20 százalékos költséghátránnyal szembesülve, Blume egy a hónap elején a munkatársainak küldött belső feljegyzésben arról írt, hogy miután elkötelezte magát 50 000 munkahely megszüntetése mellett a csoporton belül, most további 50 000 munkahely megszüntetését mérlegeli a további költségcsökkentés érdekében. Korábban a VW vezetősége cáfolta a hasonló piaci híreszteléseket.

Ráadásul ezzel még nem feltétlenül ér véget az alkalmazottak kirostálása, lévén a 2030 utánra tervezett gyárbezárások további 40 000 munkahelyet veszélyeztetnek. A megszellőztetett elbocsátásokkal a csoport több modell - köztük a VW Polo, a Skoda Fabia és a Kamiq, az Audi Q5 Sportback, valamint néhány Porsche, köztük a Taycan, a Panamera és a Cayenne Coupe - jövőjét is kockára teszi.