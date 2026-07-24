Deviza
EUR/HUF362,32 -0,62% USD/HUF318,27 -0,67% GBP/HUF424,09 -0,55% CHF/HUF389,71 -0,62% PLN/HUF83,91 -0,3% RON/HUF69,21 -0,66% CZK/HUF15 -0,44% EUR/HUF362,32 -0,62% USD/HUF318,27 -0,67% GBP/HUF424,09 -0,55% CHF/HUF389,71 -0,62% PLN/HUF83,91 -0,3% RON/HUF69,21 -0,66% CZK/HUF15 -0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 985,06 +0,56% MTELEKOM2 650 +1,36% MOL4 448 0% OTP46 400 +0,82% RICHTER11 720 +0,6% OPUS365 +1,64% ANY6 920 -0,43% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 790 +1,67% BUMIX9 366,38 +0,06% CETOP4 836,65 -0,82% CETOP NTR3 111,63 +0,43% BUX144 985,06 +0,56% MTELEKOM2 650 +1,36% MOL4 448 0% OTP46 400 +0,82% RICHTER11 720 +0,6% OPUS365 +1,64% ANY6 920 -0,43% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 790 +1,67% BUMIX9 366,38 +0,06% CETOP4 836,65 -0,82% CETOP NTR3 111,63 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
német autógyártók
Volkswagen

Volkswagen: tömegével teszik lapátra az embereket, miközben folyamatosan párolog a konszern nyeresége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Most már 140 000 emberről szól a fáma. Tovább csökkent a Volkswagen nyeresége a második negyedévben, miközben újabb elbocsátási hullámról szivárogtak ki információk.
Murányi Ernő
2026.07.24, 13:03
Frissítve: 2026.07.24, 13:03

Újabb nyereségcsökkenéssel fejelte meg a Volkswagen csoport a második negyedévben a már eddig is meglehetősen gyenge teljesítményét, s Európa legnagyobb autógyártója kénytelen volt lecsavarni az év hátralévő részére vonatkozó várakozásait is - derült ki a konszern péntek reggel közölt gyorsjelentéséből.

Volkswagen
Volkswagen: tömegével teszik lapátra az embereket, miközben folyamatosan párolog a konszern nyeresége  / Fotó: AFP

Még kisebb bevételre számít a Volkswagen

Oliver Blume vezérigazgató a legjobb esetben is a bevételek  stagnálására számít 2026-ban, miután korábban még akár 3 százalékos növekedést is el tudott képzelni. A legrosszabb esetben pedig akár 3 százalékkal is zsugorodhat a forgalom az előző évhez mérten.

A második negyedévben amúgy az árbevétel 2 százalékkal, 82,4 milliárd euróra emelkedett, ám az üzemi eredmény mintegy 10 százalékkal, 3,47 milliárd euróra csökkent az áprilistól júniusig tartó időszakban, számottevően elmaradva a 3,95 milliárd eurós piaci várakozástól.

A nettó nyereség visszaesése még durvább volt. A Volkswagen adózott profitja 1,54 milliárd euró volt, ami nagyjából egyharmaddal kevesebb, mint az előző év azonos negyedévében. Ehhez képest az elemzők nagyon eltájolták magukat, hiszen 2,35 milliárd euróra számítottak.

A VW a közeljövőben jelentős kihívásokkal kénytelen szembenézni. A vállalatnak új modellekkel kell visszahódítania kínai népszerűségét, és Európában is stabilizálnia kell piaci pozícióját.

Elbocsátásokkal csökkentenék a költséghátrányt

Közben a kiszivárgott hírek szerint az elkövetkező években már 140 000 ember állása kerül veszélybe a konszernnél a gyárbezárások miatt.

A versenytársakkal szembeni mintegy 20 százalékos költséghátránnyal szembesülve, Blume egy a hónap elején a munkatársainak küldött belső feljegyzésben arról írt, hogy miután elkötelezte magát 50 000 munkahely megszüntetése mellett a csoporton belül, most további 50 000 munkahely megszüntetését mérlegeli a további költségcsökkentés érdekében. Korábban a VW vezetősége cáfolta a hasonló piaci híreszteléseket.

Ráadásul ezzel még nem feltétlenül ér véget az alkalmazottak kirostálása, lévén a 2030 utánra tervezett gyárbezárások további 40 000 munkahelyet veszélyeztetnek. A megszellőztetett elbocsátásokkal a csoport több modell - köztük a VW Polo, a Skoda Fabia és a Kamiq, az Audi Q5 Sportback, valamint néhány Porsche, köztük a Taycan, a Panamera és a Cayenne Coupe - jövőjét is kockára teszi. 

A Volkswagen részvényei a rossz hírek garmadája ellenére péntek délelőtt csupán 1,4 százalékkal, 71,94 euróra gyengültek, idén eddig viszont már 30,5 százalékos a mínusz. A kilátásba helyezett költségcsökkentés kompenzálhatta a gyengülő eredmények hatását. 

Az LSEG elemzői konszenzusa mindehhez képest meglepően magasra, 107,8 euróra teszi a VW-részvények célárát, s vételre ajánlja őket. A célár 49 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet.  

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu