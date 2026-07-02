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Waberer's International

Dübörögve indította a napot a Waberer's, kilőtt az árfolyam

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Előző napi záróértéke felett kezdte a kereskedést a BUX. Az OTP kivételével drágultak a blue chipek, a Waberer's pedig azonnal tövig nyomta a gázt.
Murányi Ernő
2026.07.02, 09:13
Frissítve: 2026.07.02, 09:30

A Wall Street-i rotációs szerda után, amikor a csipgyártókat ütötték, míg a Dow például gyakorlatilag stagnált, vegyesen alakultak a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti kereskedés során, miközben a befektetők a régió különböző részeiből érkező inflációs és munkaerő-piaci adatokra vártak, többek között a svájci fogyasztói árak változására, valamint a spanyol, az olasz és az euróövezeti munkanélküliségi rátára.

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Dübörögve kezdte a napot a Waberer's, északnak indult az árfolyam / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint ugyanakkor mérsékelt emelkedésre lehet számítani a későbbiekben a nyugat-európai börzéken.

A BUX index tegnap egy időre a 140 ezer pontos ellenállás fölé került, de végül nem tudott felette zárni, ehelyett 0,3 százalékkal csökkent, így a lélektani határ továbbra is meghatározó akadályt képez.

A pesti börze vezető indexe csütörtökön csaknem 0,3 százalékkal emelkedve, 139 929 ponton kezdte a kereskedést.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,2 százalékkal, 45 900 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény10:00:49
Árfolyam: 46 000 HUF +30 / +0,07 %
Forgalom: 1 245 392 100 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 1,2 százalékkal, 3710 forintra erősödtek. A Brent hordónkénti jegyzése újabb 1,5 százalékkal, 70,5 dollárra esett.

 MOL részvény
MOL részvény10:00:27
Árfolyam: 3 710 HUF +42 / +1,13 %
Forgalom: 99 744 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,7 százalékkal, 12 200 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:58:52
Árfolyam: 12 150 HUF +30 / +0,25 %
Forgalom: 20 317 220 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2650 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,9 százalékkal múlja felül a papír előző délutáni záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:59:34
Árfolyam: 2 638 HUF +12 / +0,45 %
Forgalom: 51 918 348 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Több mint 4 százalékkal, 4800 forintig lőttek ki a Waberer's részvényei, miután a Concorde Értékpapír Zrt. 6720 forintra emelte a  fuvarozó és logisztikai szolgáltató cég papírjainak célárfolyamát. Egyébként pénteken kezdi az osztalékfizetést a cég, persze abból már nem részesülnek a most vásárló befektetők.

 4IG részvény
4IG részvény10:00:51
Árfolyam: 1 810 HUF -7 / -0,39 %
Forgalom: 6 095 922 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

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A forint nagyjából stagnált. Az eurót 355,9 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu