Dübörögve indította a napot a Waberer's, kilőtt az árfolyam

A Wall Street-i rotációs szerda után, amikor a csipgyártókat ütötték, míg a Dow például gyakorlatilag stagnált, vegyesen alakultak a főbb európai részvényindexek csütörtökön a tőzsdenyitás előtti kereskedés során, miközben a befektetők a régió különböző részeiből érkező inflációs és munkaerő-piaci adatokra vártak, többek között a svájci fogyasztói árak változására, valamint a spanyol, az olasz és az euróövezeti munkanélküliségi rátára.

Dübörögve kezdte a napot a Waberer's, északnak indult az árfolyam / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint ugyanakkor mérsékelt emelkedésre lehet számítani a későbbiekben a nyugat-európai börzéken.

A BUX index tegnap egy időre a 140 ezer pontos ellenállás fölé került, de végül nem tudott felette zárni, ehelyett 0,3 százalékkal csökkent, így a lélektani határ továbbra is meghatározó akadályt képez.