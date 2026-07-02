A legújabb fejlemények figyelembevétele és jövőbeli előrejelzései felülvizsgálata után a Concorde Értékpapír Zrt. 6 720 forintra emelte a Waberer's pénteki osztalékfizetés utáni célárát és megerősítette vételi ajánlását - írja a szerdai tőzsdezárás után publikált közleményben Karikás Krisztián, a brókercég részvényelemzője.

Új célár hevíti a Waberer's részvényeit, vadul száguld az árfolyam / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Megemelte a Waberer's célárát a Concorde

Bár a korábbi, 6560 forintos célárfolyamhoz mérten nem eget rengető az emelés, ám a papírok 4600 forintos szerdai záróárához képest most már 2120 forint a felértékelődési potenciál, ami bizony testvérek között is 46 százalékos hozammal kecsegtet.

A Concorde becslése szerint a fuvarozó és logisztikai szolgáltató vállalattal szerdán a 2026-os nettó nyereséghez viszonyítva 6-os P/E ráta (részvényárfolyam/ egy részvényre jutó korrigált nettó profit) mellett forog, míg ez az arányszám a jövő évi várható profittal számolva 4,9-re csökken, ami jelentős diszkontot jelent a BUX-index 12 hónapos előretekintő 9,3-s P/E-arányához képest.

Egy szó mint száz, elképesztően olcsó a papír - bár ezek nem az elemző szavai, ő viszonylag olcsónak minősítette a részvényt -, holott az elkövetkező években hatalmas nyereségnövekedést kínál.

A Concorde-nál ugyanis arra számítanak, hogy a logisztikai szegmens visszatér a növekedési pályára, amit az erős nemzetközi szállítás, a bővülő regionális jelenlét, az üzemanyagár-kiigazítások, valamint a Pannon-Busz felvásárlásból származó hozzájárulás is támogat.

Az alvállalkozói tevékenység nagyobb aránya és a raktárkapacitás esetleges bővítése várhatóan szintén segíteni fogja a marzsok javulását, míg a biztosítási szegmens továbbra is a csoport fő cash flow-forrása maradhat, stabil piaci részesedéssel, valamint a Posta Biztosító és a Posta Életbiztosító integrációjából származó hatékonyságnövekedéssel.

Mindezen kívül

az erőteljesebb európai ipari tevékenység,

a logisztikai terjeszkedés,

a raktárfejlesztések,

az alvállalkozói tevékenységek

és a vasúti szállítás révén,

illetve a biztosítási piac erőteljesebb növekedése és azon belül a Waberer's piaci részesedésének növekedése

további, úgynevezett pozitív kockázatokat hordoz, azaz ezek a tényezők még tovább javíthatják az összképet.