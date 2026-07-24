Lecsapott az AI-vihar a Wall Streetre: több száz milliárd dollár égett el órák alatt a techóriásokból – vége a befektetői vak bizalomnak

A befektetők számára éppen ez a változás a kellemetlen. Az Alphabetet korábban olyan vállalatként árazták, amely a keresőből, a YouTube-ból és a digitális hirdetésekből hatalmas pénzáramlást termel, miközben saját forrásból képes finanszírozni az új üzleteit és részvényeket is visszavásárolni. Az Alphabet részvénye 7 százalékot esett csütörtökön. A piac tehát nem a felhőüzletág gyors növekedését vitatta, hanem azt, hogy ez a növekedés képes-e a beruházásoknál gyorsabban pénzt termelni.

Az Amazon, a Microsoft és a Meta részvényei is gyengültek, miután a befektetők arra kezdtek számítani, hogy a következő heti gyorsjelentésekben ezek a vállalatok is emelhetik kiadási terveiket.

Már nem az a kérdés, hogy fontos-e az AI

A piaci fordulat nem feltétlenül jelenti a mesterségesintelligencia-üzlet összeomlását. Az Alphabet felhőbevételeinek növekedése, az adatközponti kapacitások iránti kereslet és a memóriachipek gyártóinak teljesítménye azt mutatja, hogy az infrastruktúra építése továbbra is valós gazdasági igényt szolgál ki. A vita most inkább arról szól, hogy az ellátási lánc mely szereplői keresnek rajta pénzt, és kik azok, akik a versenyben maradásért kénytelenek elhasználni a korábban bőséges pénzáramlásukat.

A nagy felhőszolgáltatók és más AI-központú vállalatok idei beruházásai meghaladhatják a 700 milliárd dollárt, vagyis a 223 ezer milliárd forintot.

A Bank of England által idézett számítás szerint ebből akár 240 milliárd dollárt, közel 76 600 milliárd forintot befektetési kategóriájú vállalati kötvények kibocsátásával finanszírozhatnak. A mesterségesintelligencia-beruházások kockázata ezzel már nemcsak a részvénypiacot, hanem a vállalati kötvénypiacot, a magánhitelalapokat és a biztosítókat is egyre szorosabban érinti.

A verseny ráadásul nem áll meg az amerikai óriásvállalatoknál. A kínai fejlesztők egyre erősebb, gyakran nyíltan hozzáférhető és olcsóbban használható nyelvi modellekkel jelennek meg. Ha ezek tartósan lefelé nyomják az AI-szolgáltatások árát, az megnehezítheti az olyan amerikai fejlesztők dolgát, amelyek hatalmas számítási kapacitást kötöttek le, de a működésükhöz szükséges bevételt csak később remélik. Ez közvetve az Nvidiát és az adatközponti beszállítókat is érintheti, mert az ő forgalmuk végső soron attól függ, hogy ügyfeleik képesek-e kifizetni és gazdaságosan kihasználni a megrendelt infrastruktúrát. Ez piaci következtetés, nem a vállalatok által közölt előrejelzés.