A brit Diageo csoport úgy döntött, hogy pályázaton választja ki a sör-, égetett szeszesital- és ready-to-drink - fogyasztásra kész alkoholos koktélok és long drinkek - italmárkáinak magyarországi forgalmazóját - közölte a Zwack Unicum vasárnap este.

Borzasztó hírt kapott a Zwack Unicum, az árbevétel jelentős része került veszélybe / Fotó: AJSTUDIO PHOTOGRAPHY

Jóllehet az ezeket az italokat eddig forgalmazó Zwack is a pályázatra meghívottak között van, ám a társaság Diageoval fennálló jelenlegi forgalmazási szerződése 2026. december 31-én megszűnik. Ha a Zwack győz a pályázaton, a felek új forgalmazási szerződést kötnek.

A britek váratlan lépése hatással lehet a Zwack Unicum két fő részvényese, a Diageo-csoport és a Peter Zwack & Consorten Handels-GmbH között létrejött részvényesi megállapodásra is.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság Diageo-csoport által jelölt tagjai a pályázati eljárás lezárultáig a pályázattal kapcsolatos ügyekben nem vesznek részt az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkájában a titoktartás biztosítása és az esetleges érdekellentétek elkerülése érdekében.

A szűkszavú közlemény ellenére jelentős veszély fenyegeti a magyar italgyártót és - forgalmazót, hiszen például a március 31-én lezárt, 2026-os pénzügyi évében az összesen elért nagyjából 23,34 milliárd forintos forgalmából mintegy 5,17 milliárdot tett ki az úgynevezett vásárolt termékek forgalma, amely döntően a Diaego-termékek árbevételéből áll.

A Diageo csoportnak amúgy 26 százalékos részesedése van a Zwack Unicumban, s ezzel a második legnagyobb részvényes az 50 százalékot +1 részvényt kézben tartó Zwack családi cég (Peter Zwack & Consorten Handels-GmbH) mögött.

A Diageo-portfólióba egyebek között olyan italok tartoznak mint a Johnnie Walker, a Smirnoff, a Gordon's gin és a Bailyes.