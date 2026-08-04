Itt a válasz: hiába ment neki Magyar Péter az egyik legnagyobb magyar cégnek, nem hagyja magát – tovább terjeszkedik, új területre tör be a 4iG
A 4iG új energetikai üzletág kialakításának érdekében előkészíti a szükséges intézkedések megtételét, aminek a keretében egy új holdingvállalatot hoz létre – jelntette be csütörtök reggel a tőzsde honlapján az infokommunikációs és védelmi ipari társaság.
A 4iG és a moduláris, nukleáris reaktortechnológiát, nukleáris üzemanyagot és kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító technológiai vállalattal az amerikai X-Energy Reactor Company LLC-vel nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot ír alá az X-energy Xe-100 reaktortechnológia közép-keleteurópai, valamint nyugat-balkáni kereskedelmi hasznosítása kapcsán.
Utóbbi megállapodás nem előzmény nélküli, ugyanis ahogyan arról a Világgazdaság beszámolt, Jászai Gellért tavaly novemberi washingtoni útja során tárgyalt az együttműködési lehetőségekről az X-energy társalapítójával is.
A 4iG Nyrt. 100 százalékos leányvállalata, a 4iG Befektetési Kft. emellett egy nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett egy közepes méretű kulcsrakész lengyelországi szélerőműparkot fejlesztő vállalat alaptőkéjének 100 százalékát megtestesítő részvénycsomag lehetséges megvásárlására. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik.
A társaság vizsgálja az Észak-Macedóniában szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét. A vizsgált fejlesztés több, mint 100 MW szélerőművi termelőkapacitás kiépítését jelentheti a közeljövőben.
A 4iG emellett vizsgálja Montenegrói Köztársaság megújulóenergia-szektorában rejlő üzleti és befektetési lehetőségeket, valamint az ezekhez kapcsolódó hálózati, energiaátvételi és digitális infrastruktúra-megoldásokat.
A 4iG kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Befektetési Kft. kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be az iG Tech Energy Magántőkealap további tulajdonosai részére az „A” sorozatú befektetési jegyeik megszerzése érdekében. Ez az első lépése annak a többlépcsős tranzakciónak, amelynek lezárásával a 4iG közvetlenül szerezheti meg az alap tulajdonában álló projekt társaságot, amely 49 százalékos részesedéssel rendelkezik öt északnyugat magyarországi telephelyen működő, összesen 158 MW kapacitású szélerőmű-portfólióban. A portfólió a hazai telepített szélerőmű-kapacitás közel felét adja.
Magyar Péter célkeresztjébe került a 4iG
A 4iG azt követően jelentette be üzleti tevékenységének bővítését, hogy a Magyar-kormány megkezdte a társaság állami szerződéseinek teljes átvilágítását. Az előző kormány indején számos állami szerződést elnyert vállalatcsoport Magyar Péter miniszterelnök szerint „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.
Az állami felülvizsgálat így akár a társaság korábban megkötött üzleteit is veszélybe sodorhatja.
Az átvilágítás egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy pontosan milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és ezek a megállapodások valóban Magyarország érdekeit szolgálták-e. A kormány szerint a közpénz felhasználása közérdekű kérdés, ezért a vizsgálatok eredményeit a lezárás után nyilvánosságra hozzák.