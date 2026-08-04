Itt a válasz: hiába ment neki Magyar Péter az egyik legnagyobb magyar cégnek, nem hagyja magát – tovább terjeszkedik, új területre tör be a 4iG

A 4iG új energetikai üzletág kialakításának érdekében előkészíti a szükséges intézkedések megtételét, aminek a keretében egy új holdingvállalatot hoz létre – jelntette be csütörtök reggel a tőzsde honlapján az infokommunikációs és védelmi ipari társaság.

Új, energetikai üzletágat hoz létre a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG és a moduláris, nukleáris reaktortechnológiát, nukleáris üzemanyagot és kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító technológiai vállalattal az amerikai X-Energy Reactor Company LLC-vel nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot ír alá az X-energy Xe-100 reaktortechnológia közép-keleteurópai, valamint nyugat-balkáni kereskedelmi hasznosítása kapcsán.

Utóbbi megállapodás nem előzmény nélküli, ugyanis ahogyan arról a Világgazdaság beszámolt, Jászai Gellért tavaly novemberi washingtoni útja során tárgyalt az együttműködési lehetőségekről az X-energy társalapítójával is.

A 4iG Nyrt. 100 százalékos leányvállalata, a 4iG Befektetési Kft. emellett egy nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett egy közepes méretű kulcsrakész lengyelországi szélerőműparkot fejlesztő vállalat alaptőkéjének 100 százalékát megtestesítő részvénycsomag lehetséges megvásárlására. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik.

A társaság vizsgálja az Észak-Macedóniában szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét. A vizsgált fejlesztés több, mint 100 MW szélerőművi termelőkapacitás kiépítését jelentheti a közeljövőben.