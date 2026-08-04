Itt a válasz a Tisza-kormány vizsgálatára: egyre több felől érkezik a 4iG rekordbevétele – ismét nyereséges az egyik legnagyobb magyar vállalat

A 4iG csoport rekord eredménnyel és kiegyensúlyozottabb bevételi forrásokkal zárta 2026 első félévét, ennek köszönhetően a cégcsoport konszolidált, nettó árbevétele 16,7 százalékkal emelkedett és elérte a 409,4 milliárd forintot. A kamatok, adózás, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 3,1 százalékkal, 126,3 milliárd forintra nőtt, így az EBITDA-marzs 30,9 százalékot tett ki. A cégcsoportba integrálódó, gyártókapacitással rendelkező védelmi ipari leányvállalatok, a szektorukban jellemző alacsonyabb marzs miatt mérséklődött erre a szintre ez mutató az egy évvel korábbi 34,9 százalékról. A 4iG Nyrt. adózott eredménye 21,9 milliárd forintra emelkedett a 2025 első féléves -1,15 milliárd forinthoz képest. A leányvállalatok akvizíciójához köthető vételár-allokációs hatás 10,1 milliárd forinttal rontotta, míg a nem realizált árfolyamnyereség 36,1 milliárd forinttal javította az eredményt. Ezektől, valamint az egyszeri tételektől megtisztított eredmény -3,9 milliárd forint volna.

400 milliárd forint feletti csúcsbevétellel zárta 2026 első felét a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG csoport folytatta adóssága leépítését, a nettó adósság/12 havi EBITDA mutatója 2026. első félévének végére 3,7× értékre mérséklődött. A félév végén a készpénzállomány 78,4 milliárd forintra emelkedett köszönhetően a szigorú cashflow menedzsmentnek. A 4iG Csoport hitelprofiljának erősödését a Scope Ratings változatlan, stabil kilátású BB– minősítése is alátámasztja; a hitelminősítő értékelése szerint a társaság likviditása megfelelő, és nem terheli érdemi hiteltörlesztési nyomás.

A finanszírozási bázis ezzel párhuzamosan tovább diverzifikálódott és nemzetközivé vált: a 4iG Űr és Védelmi Zrt. 176,6 millió euró értékű kötvénykibocsátását teljes egészében lejegyezték, miközben a Mubadala Investment Company, Abu-Dzabi szuverén befektetési alapja, 50 millió dolláros, részvénnyé alakuló befektetéssel lépett be a cégcsoport finanszírozásába.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. emellett nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő az év eleje óta, amelynek egyik fő célja a Vodafone Magyarország megvásárlásához használt akvizíciós hitel refinanszírozása, illetve további nemzetközi terjeszkedés támogatása. A kibocsátás előkészítésének részeként a 4iG Távközlési Holding és a kibocsátandó kötvény nemzetközi hitelminősítését a Fitch Ratings és a Moody’s végzi. A tervezett forrásbevonásra októberben kerülhet sor.