Felelt a 4iG Magyar Péternek, megszólaltak az állami vizsgálatról: ez következik

A 4iG csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t. Közleményünkben hangsúlyozták: meggyőződésük, hogy együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.

Együttműködik a kormánnyal az állam iszerződések átvizsgálása során a 4iG / Fotó: Kallus György

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze.

Erre reagált kedden a 4iG csoport, amely közölte: működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki.

Tevékenysége során kiemelt szempont volt, hogy szabályos, tisztességes és a mindenkori magyar állam, azaz a magyar emberek számára előnyös döntések szülessenek.

A társaság értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrzik az irányító magyar befolyást.