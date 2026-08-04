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4iG
tőzsde
kormány

Felelt a 4iG Magyar Péternek, megszólaltak az állami vizsgálatról: ez következik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 4iG szerint együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.
VG - MTI
2026.08.18, 10:13
Frissítve: 2026.08.18, 10:28

A 4iG csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t. Közleményünkben hangsúlyozták: meggyőződésük, hogy együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik. 

4iG
Együttműködik a kormánnyal az állam iszerződések átvizsgálása során a 4iG / Fotó: Kallus György 

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze.

Erre reagált kedden a 4iG csoport, amely közölte: működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki. 

Tevékenysége során kiemelt szempont volt, hogy szabályos, tisztességes és a mindenkori magyar állam, azaz a magyar emberek számára előnyös döntések szülessenek. 

A társaság értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrzik az irányító magyar befolyást. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG álláspontja szerint a közös tulajdonú cégeket a jó gazda gondosságával kezelték, befektetésekkel fejlesztették annak érdekében, hogy növelje azok piaci megrendeléseit, munkahelyteremtő képességét és motorjai tudjanak lenni a helyi gazdasági közösségeknek. A 4iG Csoport organikus fejlődése, saját befektetései és nemzetközi tőkebevonásainak eredményeképpen az érintett vagyonelemek értéke nő. Meggyőződésük szerint ez hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködést jelent az állammal. 

Mindenben együttműködik a 4iG a vizsgálatok során

Ennek jegyében a társaság együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban abban a szellemben, amit az erről szóló kormányhatározat is leszögez: azok minősítésére és a következtetések levonására a vizsgálatok lezárását követően kerülhet sor.

A közlemény szerint, az elmúlt években a 4iG kiemelkedő ipari képességeket és kritikus infrastruktúrát épített ki 

  • a távközlés, 
  • az űr- 
  • és védelmi ipar 

területén, amelyek hozzájárulnak Magyarország digitális infrastruktúrájának, technológiai képességeinek és stratégiai autonómiájának erősítéséhez. 

A társaság működési sztenderdjeit és iparági építkezését a nemzetközi befektetési intézmények is elismerik. Részvényeseik érdekeinek védelmében is elengedhetetlennek tartják a szakszerű és tényeken alapuló vizsgálatot, ennek során minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak annak érdekében, hogy az objektív megítéléshez valamennyi tény rendelkezésre álljon – hangsúlyozta a vállalat. 

A 4iG csoport üzletmenetének folytonossága és stratégiai feladatainak ellátása folyamatos – az állammal fennálló szerződéseinek teljesítése nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú. A társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek megfelelően folytatja működését – közölték.
 

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