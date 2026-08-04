Esik az OTP, a 4iG vesszőfutása is folytatódik – a forinttal is elbántak délelőtt, a magas kötvényhozamok miatt aggódnak a befektetők
A geopolitikai feszültségek és a kamatemelési várakozások emelkedése rontja a hangulatot kedd délelőtt a tőzsdéken. Az európai börzék többsége lefelé vette az irányt, a BUX is lefordult a nyitást követően, a 4iG részvényeinek vesszőfutása is tovább folytatódik a hétfői masszív eladások folytatásaként. A forint számottevően gyengült.
Az amerikai-iráni háború ismét kiéleződni látszik, miután Donald Trump amerikai elnök Omán bombázásával fenyegetőzött. Közben az amerikai 30 éves állampapírhozam 2007 óta nem látott magasságba emelkedett, és hasonló trendek láthatóak a japán valamint a brit hosszú lejáratú államkötvényeknél is.
A hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése általában azt jelzi, hogy a befektetők attól tartanak: az erősebb gazdasági növekedés inflációt okozhat, ami a jövőben magasabb kamatszinteket tehet szükségessé
– magyarázzák az Erste stratégái, miért nyomasztja a befektetőket a friss állampapírpiaci fejlemények.
A magasabb kamatkörnyezet rontja a részvénypiacok kilátásait, mivel a kockázatmentesen elérhető állampapírkamatok emelkedése tőkét szív el a tőzsdékről.
A nyomott hangulat a nyugat-európai piacokon is tetten érhető: a német DAX 0,4 százalékkal, a francia CAC 40 0,2 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,4 százalékkal fordult le, és csupán a londoni FTSE 100 tudott némileg, 0,15 százalékkal feljebb araszolni 10 óráig.
A pesti tőzsdén is az eladók vannak többségben, akik 0,4 százalékkal 150 ezer pont alá hózták az első számú hazai részvénykosarat. A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyama 0,35 százalékkal 45 840 forintra ereszkedett, a Mol 0,2 százalékkal 4982 forintra kapaszkodott fel, a Richter kurzusa 0,8 százalékkal 12 900 forintra esett, a Magyar Telekom részvényei pedig 0,3 százalékkal 2592 forintra erősödtek a keddi kereskedés első órájában.
Fókuszban a 4iG állami szerződései – nyomás alatt az egyik legngyobb magyar társaság részvényei
A 4iG részvényei öt százalék feletti zuhanással indították a kereskedést, amiből négy százalékpontot sikerült ledolgozni 10:30 ig.
Ebben szerepe lehet a társaság keddi közleményének is, melyben arról tájékoztattak, hogy mindenben együttműködnek a kabinettel az állami szerződések átvizsgálása során. A piacot nyugtatandó a 4iG saját álláspontját is kifejtette, hangsúlyozva, hogy meggyőződésük szerint együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.
A telekommunikációs, IT és védelmi ipari társaság részvényei hétfőn masszív, közel 15 százalékos zuhanást szenvedtek el azt követően, hogy a péntek este megjelent kormányhatározat értelmében az új kabinet átvilágítja a 4iG és az állam között korábban megkötött összes szerződést.
Magyar Péter kormányfő hétfő délután közzétett videójában konkrét ügyeket is megnevezett, a többi között
- az Antenna Hungária,
- a magyar Vodafone
- és a Rába megszerzését.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.
A teljeskörű átvilágításban négy tárca érintett: a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyi, valamint a tudományos és technológiai minisztérium. A kormány szerint a közpénz felhasználása közérdekű kérdés, ezért a vizsgálatok eredményeit a lezárás után nyilvánosságra hozzák.
A tavaly novemberben még 5000 forint közelében jegyzett 4iG részvényei idén már 62 százalékot zuhant, azaz közel harmadára zsugorodott a társság tőzsdei értéke.
A forint is gyengült kedd délelőtt a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése 0,25 százalékkal 364,6 forintra emelkedett. A dollár 0,35 százalékkal drágult, 315,1 forintra.
A régiós pénzek is elléptek a hazai valutától, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal kerül többe.
A paksi atomerőmű működése, a vízhelyzet, valamint a magas energiaárak mozgatják ma leginkább a forintot a nemzetközi hangulat alakulása mellett.