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Esik az OTP, a 4iG vesszőfutása is folytatódik – a forinttal is elbántak délelőtt, a magas kötvényhozamok miatt aggódnak a befektetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elromlott a nemzetközi befektetői hangulat kedd délelőtt a piacokon. A 4iG nagy zuhanás után próbál javítani, az OTP árfolyama esik. A forint számottevően gyengült a euróval és a dollárral szemben egyaránt.
K. T.
2026.08.18, 10:46

A geopolitikai feszültségek és a kamatemelési várakozások emelkedése rontja a hangulatot kedd délelőtt a tőzsdéken. Az európai börzék többsége lefelé vette az irányt, a BUX is lefordult a nyitást követően, a 4iG részvényeinek vesszőfutása is tovább folytatódik a hétfői masszív eladások folytatásaként. A forint számottevően gyengült.

tőzsde, forint, 4iG
Lefordult a pesti tőzsde, a 4iG piacán nagyok a hullámok, a forint is gyengén teljesít kedden / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az amerikai-iráni háború ismét kiéleződni látszik, miután Donald Trump amerikai elnök Omán bombázásával fenyegetőzött. Közben az amerikai 30 éves állampapírhozam 2007 óta nem látott magasságba emelkedett, és hasonló trendek láthatóak a japán valamint a brit hosszú lejáratú államkötvényeknél is.

A hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése általában azt jelzi, hogy a befektetők attól tartanak: az erősebb gazdasági növekedés inflációt okozhat, ami a jövőben magasabb kamatszinteket tehet szükségessé

 – magyarázzák az Erste stratégái, miért nyomasztja a befektetőket a friss állampapírpiaci fejlemények.

A magasabb kamatkörnyezet rontja a részvénypiacok kilátásait, mivel a kockázatmentesen elérhető állampapírkamatok emelkedése tőkét szív el a tőzsdékről.

A nyomott hangulat a nyugat-európai piacokon is tetten érhető: a német DAX 0,4 százalékkal, a francia CAC 40 0,2 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,4 százalékkal fordult le, és csupán a londoni FTSE 100 tudott némileg, 0,15 százalékkal feljebb araszolni 10 óráig.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A pesti tőzsdén is az eladók vannak többségben, akik 0,4 százalékkal 150 ezer pont alá hózták az első számú hazai részvénykosarat. A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyama 0,35 százalékkal 45 840 forintra ereszkedett, a Mol 0,2 százalékkal 4982 forintra kapaszkodott fel, a Richter kurzusa 0,8 százalékkal 12 900 forintra esett, a Magyar Telekom részvényei pedig 0,3 százalékkal 2592 forintra erősödtek a keddi kereskedés első órájában.

Fókuszban a 4iG állami szerződései – nyomás alatt az egyik legngyobb magyar társaság részvényei

A 4iG részvényei öt százalék feletti zuhanással indították a kereskedést, amiből négy százalékpontot sikerült ledolgozni 10:30 ig. 

Ebben szerepe lehet a társaság keddi közleményének is, melyben arról tájékoztattak, hogy mindenben együttműködnek a kabinettel az állami szerződések átvizsgálása során. A piacot nyugtatandó a 4iG saját álláspontját is kifejtette, hangsúlyozva, hogy meggyőződésük szerint együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik. 

A telekommunikációs, IT és védelmi ipari társaság részvényei hétfőn masszív, közel 15 százalékos zuhanást szenvedtek el azt követően, hogy a péntek este megjelent kormányhatározat értelmében az új kabinet átvilágítja a 4iG és az állam között korábban megkötött összes szerződést.

Magyar Péter kormányfő hétfő délután közzétett videójában konkrét ügyeket is megnevezett, a többi között 

  • az Antenna Hungária, 
  • a magyar Vodafone 
  • és a Rába megszerzését.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.

 4IG részvény
4IG részvény15:22:23
Árfolyam: 1 570 HUF -20 / -1,27 %
Forgalom: 875 629 760 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A teljeskörű átvilágításban négy tárca érintett: a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyi, valamint a tudományos és technológiai minisztérium. A kormány szerint a közpénz felhasználása közérdekű kérdés, ezért a vizsgálatok eredményeit a lezárás után nyilvánosságra hozzák.

A tavaly novemberben még 5000 forint közelében jegyzett 4iG részvényei idén már 62 százalékot zuhant, azaz közel harmadára zsugorodott a társság tőzsdei értéke.

A forint is gyengült kedd délelőtt a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése 0,25 százalékkal 364,6 forintra emelkedett. A dollár 0,35 százalékkal drágult, 315,1 forintra.

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A régiós pénzek is elléptek a hazai valutától, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal kerül többe.

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A paksi atomerőmű működése, a vízhelyzet, valamint a magas energiaárak mozgatják ma leginkább a forintot a nemzetközi hangulat alakulása mellett.

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