Esik az OTP, a 4iG vesszőfutása is folytatódik – a forinttal is elbántak délelőtt, a magas kötvényhozamok miatt aggódnak a befektetők

A geopolitikai feszültségek és a kamatemelési várakozások emelkedése rontja a hangulatot kedd délelőtt a tőzsdéken. Az európai börzék többsége lefelé vette az irányt, a BUX is lefordult a nyitást követően, a 4iG részvényeinek vesszőfutása is tovább folytatódik a hétfői masszív eladások folytatásaként. A forint számottevően gyengült.

Lefordult a pesti tőzsde, a 4iG piacán nagyok a hullámok, a forint is gyengén teljesít kedden / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az amerikai-iráni háború ismét kiéleződni látszik, miután Donald Trump amerikai elnök Omán bombázásával fenyegetőzött. Közben az amerikai 30 éves állampapírhozam 2007 óta nem látott magasságba emelkedett, és hasonló trendek láthatóak a japán valamint a brit hosszú lejáratú államkötvényeknél is.

A hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése általában azt jelzi, hogy a befektetők attól tartanak: az erősebb gazdasági növekedés inflációt okozhat, ami a jövőben magasabb kamatszinteket tehet szükségessé

– magyarázzák az Erste stratégái, miért nyomasztja a befektetőket a friss állampapírpiaci fejlemények.

A magasabb kamatkörnyezet rontja a részvénypiacok kilátásait, mivel a kockázatmentesen elérhető állampapírkamatok emelkedése tőkét szív el a tőzsdékről.

A nyomott hangulat a nyugat-európai piacokon is tetten érhető: a német DAX 0,4 százalékkal, a francia CAC 40 0,2 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,4 százalékkal fordult le, és csupán a londoni FTSE 100 tudott némileg, 0,15 százalékkal feljebb araszolni 10 óráig.