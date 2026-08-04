Meglepő irányt vett a tőzsde: a 4iG-t a mélybe rántották, érdekeltsége, a Rába viszont nagyot ralizik – ez áll a furcsa mozgások mögött
Lendületesen kezdte a hetet a forint, amely jelentős mértékben értékelődött fel a ké meghtározó nyugati devizával szemben hétfő délelőtt. A kedvező nemzetközi hangulatban az európai börzék is emelkednek, itthon viszont kissé lefordult a BUX index. A hazai részvények közül a 4iG-t öt százalékkal ütötték lejjebb, az érdekeltségébe tartozó Rába papírjai viszont raliznak.
A forintnak a gyengébb tengerentúli gazdasági mutatók adtak hátszelet még az előző héten, melyek tükrében a piac már nem számít kmatemelésre a Fedtől szeptemberben.
A hazai fizetőeszköz az euróval szemben 0,25 százalékkal, a 262,1-es szintig erősödött délig, míg a dollár jegyzése fél százalékkal került lejjeb, 312,3 forint alá.
A régiós devizákkal összevetve is felülteljesít a forint: a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal került lejjebb.
Az Erste kommentárjában rámutat, hogy a magyar makronaptár a hétre teljesen üres, különösen mivel csak háromnapos hét vár ránk. A Duna vízszintje ismét kritikus szintre érhet átmenetileg a következő két napban, de utána az időjárás és a megvalósuló beavatkozások lényegesen javíthatják a helyzetet. Emellett továbbra is az energiaárak mozgathatják meg leginkább a kurzust.
Az európai tőzsdék zömében felfelé vették az irányt, ám délre lefordultak kissé a legnagyobb indexek. Az FTSE 100 minimális mínusszal, a DAX 0,1 százalékos, a CAC 40 pedig 0,2 százalékos veszteségnél jár a nap derekánál.
A pesti tőzsde kisebb elmozdulást mutat nem sokkal dél után. A nyitásban elért, 0,2 százalékos plusz 0,05 százalékosra szelidült.
A vezető részvények közül
- az OTP 0,2 százalékkal drágult,
- a Mol 0,3 százalékkal lépett feljebb,
- a Richter 0,15 százékkal erősödött,
- a Magyar Telekom papírjait viszont 0,6 százalékkal húzták lejjebb.
A parkett forgalma meglehetősen gyér, mindössze 2,9 milliárd forint volt kereskedés első három órájában.
Külön utakon jár a 4iG és érdekeltsége, a Rába
A leggyengébben teljesítő BUX-komponens a 4iG, amely 5,7 százalékot zuhant azt követően, hogy a Magyar-kormány bejelentette, felülvizsgálja a távközlési, technológiai és védelmi ipari vállalat magyar állammal megkötött szerződéseit.
Az erről szóló, hétvégén megjelent kormányhatározatot Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal indokolta, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek, hogy pontosan lássuk: milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.
Érdekes, hogy eközben a 4iG résztulajdonába tartozó járműgyártó holding, a Rába valósággal szárnyal, és 130 millió forintot meghaladó forgalomban 6,7 százalékot ralizott délelőtt. A társaság piacán a tulajdonosi szerkezetváltás, a cseh CSG tulajdonszerzése váltott ki élénk vételi kedvet. A 4iG-t is érintő tranzakciót az előző héten hagyta jóvá a német és az osztrák versenyhatóság.
A német és az osztrák hatóság hozzájárulásával a cseh vállalat 49 százalékos tulajdonrészt szerezhet a Rába részvények 74,34 százalékát birtokló 4iG leánycégben, a 4iG STD EGY Zrt-ben.
Vagyis a CSG közvetett módon 36,75 százalékos befolyást szerez a Rába csoportban, ezáltal a 4iG mellett a járműgyártó másik nagytulajdonosává válik.