Meglepő irányt vett a tőzsde: a 4iG-t a mélybe rántották, érdekeltsége, a Rába viszont nagyot ralizik – ez áll a furcsa mozgások mögött

A régiós devizákkal összevetve is felülteljesít a forint: a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal került lejjebb.

Az Erste kommentárjában rámutat, hogy a magyar makronaptár a hétre teljesen üres, különösen mivel csak háromnapos hét vár ránk. A Duna vízszintje ismét kritikus szintre érhet átmenetileg a következő két napban, de utána az időjárás és a megvalósuló beavatkozások lényegesen javíthatják a helyzetet. Emellett továbbra is az energiaárak mozgathatják meg leginkább a kurzust.

Az európai tőzsdék zömében felfelé vették az irányt, ám délre lefordultak kissé a legnagyobb indexek. Az FTSE 100 minimális mínusszal, a DAX 0,1 százalékos, a CAC 40 pedig 0,2 százalékos veszteségnél jár a nap derekánál.

A pesti tőzsde kisebb elmozdulást mutat nem sokkal dél után. A nyitásban elért, 0,2 százalékos plusz 0,05 százalékosra szelidült.

A vezető részvények közül

az OTP 0,2 százalékkal drágult,

a Mol 0,3 százalékkal lépett feljebb,

a Richter 0,15 százékkal erősödött,

a Magyar Telekom papírjait viszont 0,6 százalékkal húzták lejjebb.

A parkett forgalma meglehetősen gyér, mindössze 2,9 milliárd forint volt kereskedés első három órájában.

Külön utakon jár a 4iG és érdekeltsége, a Rába

A leggyengébben teljesítő BUX-komponens a 4iG, amely 5,7 százalékot zuhant azt követően, hogy a Magyar-kormány bejelentette, felülvizsgálja a távközlési, technológiai és védelmi ipari vállalat magyar állammal megkötött szerződéseit.