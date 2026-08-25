Az Alibaba alaptevékenysége önmagában távolról sem mutat összeomlást. A bevételek tovább növekednek, és a piaci várakozások szerint a 2025-ös 996 milliárd jüanos éves forgalom 2026-ban már meghaladhatja az 1000 milliárdot, 2027-ben pedig 1100 milliárd jüan közelébe kerülhet. Sokkal nagyobb probléma a nyereségesség. A korrigált éves EPS a 2025-ös 65,4 jüanról 2026-ban mindössze 26,8 jüanra eshet, ami közel 60 százalékos visszaesés. Ennek jelentős része azonban nem az alaptevékenység strukturális gyengüléséből, hanem abból következik, hogy az Alibaba rendkívül agresszíven építi AI- és cloud kapacitásait. A vállalat legalább 380 milliárd jüant tervez három év alatt ezekre a területekre fordítani. Ez hosszabb távon óriási lehetőséget jelenthet, rövid távon azonban komoly terhet ró a készpénz termelésre és a tőkemegtérülésre.

Alibaba: Peking hátszelet ad, de az AI-számlát a részvényesek fizetik / Fotó: Fang Dongxu/Utuku

A befektető számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy az Alibaba képes-e versenyképes mesterségesintelligencia-technológiát létrehozni. A kritikus kérdés az, hogy mekkora profitot tud majd termelni a vállalat minden egyes, AI-ba befektetett jüanon. Ezt a dilemmát tette még hangsúlyosabbá az Alibaba új részvénykibocsátása. A vállalat mintegy 10,2 milliárd dollárnyi friss tőkét vont be épp a napokban, amelyet további AI-infrastruktúra fejlesztésére kíván felhasználni.

Ez azért különösen érzékeny pont, mert az Alibaba az elmúlt években éppen az ellenkezőjét csinálta. Jelentős összegeket fordított saját részvényeinek visszavásárlására, és ezzel csökkentette a forgalomban lévő részvények számát. Most viszont új részvényeket bocsát ki, ami nagyjából 3,5 százalékos eredményhígulást jelenthet a meglévő tulajdonosok számára. Első látásra ez ellentmondásos tőkeallokációnak tűnik, de van mögötte gazdasági racionalitás. A korábbi visszavásárlások jelentős részét jóval alacsonyabb értékeltség mellett hajtották végre, mint ahol most új részvényeket értékesítenek. Vagyis leegyszerűsítve az Alibaba részben olcsón vásárolta vissza saját részvényeit, majd magasabb értékeltség mellett von be új saját tőkét. Ezen vállalati szinten akár nyerhetett is.