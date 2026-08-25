Alibaba: Peking hátszelet ad, de az AI-számlát a részvényesek fizetik
Az Alibaba alaptevékenysége önmagában távolról sem mutat összeomlást. A bevételek tovább növekednek, és a piaci várakozások szerint a 2025-ös 996 milliárd jüanos éves forgalom 2026-ban már meghaladhatja az 1000 milliárdot, 2027-ben pedig 1100 milliárd jüan közelébe kerülhet. Sokkal nagyobb probléma a nyereségesség. A korrigált éves EPS a 2025-ös 65,4 jüanról 2026-ban mindössze 26,8 jüanra eshet, ami közel 60 százalékos visszaesés. Ennek jelentős része azonban nem az alaptevékenység strukturális gyengüléséből, hanem abból következik, hogy az Alibaba rendkívül agresszíven építi AI- és cloud kapacitásait. A vállalat legalább 380 milliárd jüant tervez három év alatt ezekre a területekre fordítani. Ez hosszabb távon óriási lehetőséget jelenthet, rövid távon azonban komoly terhet ró a készpénz termelésre és a tőkemegtérülésre.
A befektető számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy az Alibaba képes-e versenyképes mesterségesintelligencia-technológiát létrehozni. A kritikus kérdés az, hogy mekkora profitot tud majd termelni a vállalat minden egyes, AI-ba befektetett jüanon. Ezt a dilemmát tette még hangsúlyosabbá az Alibaba új részvénykibocsátása. A vállalat mintegy 10,2 milliárd dollárnyi friss tőkét vont be épp a napokban, amelyet további AI-infrastruktúra fejlesztésére kíván felhasználni.
Ez azért különösen érzékeny pont, mert az Alibaba az elmúlt években éppen az ellenkezőjét csinálta. Jelentős összegeket fordított saját részvényeinek visszavásárlására, és ezzel csökkentette a forgalomban lévő részvények számát. Most viszont új részvényeket bocsát ki, ami nagyjából 3,5 százalékos eredményhígulást jelenthet a meglévő tulajdonosok számára. Első látásra ez ellentmondásos tőkeallokációnak tűnik, de van mögötte gazdasági racionalitás. A korábbi visszavásárlások jelentős részét jóval alacsonyabb értékeltség mellett hajtották végre, mint ahol most új részvényeket értékesítenek. Vagyis leegyszerűsítve az Alibaba részben olcsón vásárolta vissza saját részvényeit, majd magasabb értékeltség mellett von be új saját tőkét. Ezen vállalati szinten akár nyerhetett is.
Ennél azonban fontosabb, hogy az AI-verseny finanszírozási igénye időközben lényegesen nagyobb lett. A menedzsment láthatóan nem akarja teljes egészében felélni a vállalat likviditását, és túlzott eladósodást sem szeretne vállalni. Ehelyett a finanszírozási kockázat egy részét az új részvényesekre terheli.
Alibaba: új finanszírozási program
A meglévő részvényes számára azonban ettől még megváltozott a befektetés karaktere.
Korábban az Alibaba erős készpénztermelése finanszírozta a részvény-visszavásárlásokat, vagyis a tulajdonosok részesedése folyamatosan nőtt. Most a részvényeseket hígítják azért, hogy finanszírozzanak egy olyan beruházási programot, amelynek végső megtérülése még bizonytalan.
Az Alibaba esetében a befektetőnek most már nem csak a kínai e-kereskedelem helyreállására kell fogadnia, hanem arra is, hogy a rendkívül tőkeigényes AI-program megfelelő megtérülést produkál. Itt válik különösen fontossá a kínai kormány új fiskális programja. Peking a gazdaság lassulására egyre célzottabb keresletélénkítéssel reagál. A fogyasztási hitelek kamattámogatása, a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának ösztönzése, a kiskereskedelem és digitális szolgáltatások támogatása, valamint az online platformok bevonása olyan intézkedések, amelyek szinte közvetlenül ráilleszthetők az Alibaba üzleti modelljére. Különösen fontos, hogy a gazdaságpolitika már az AI és a fogyasztás összekapcsolását, valamint az új digitális fogyasztási modelleket is támogatandó területként kezeli. Ennek első számú nyertese a Taobao és a Tmall lehet.
A kínai fogyasztás egyik legnagyobb problémája az elmúlt években nem az infrastruktúra hiánya volt, hanem a háztartások alacsony fogyasztási hajlandósága. Ha az állami intézkedések növelik a keresletet, akkor az Alibaba platformjain nagyobb tranzakciós volumen jelenhet meg.
Ennél is fontosabb, hogy csökkenhet annak szükségessége, hogy a vállalat saját eredményének terhére, kedvezményekkel és támogatásokkal ösztönözze a forgalmat.
- Így a fiskális program nemcsak bevételi, hanem potenciálisan profitmarzs-szempontból is kedvező lehet.
- A második hatás az Alibaba kereskedői hálózatán keresztül jelentkezhet. Az olcsóbb vállalati finanszírozás növelheti a kereskedők készleteit, marketingköltését és technológiai beruházásait. Ez több tranzakciót, reklámbevételt és szolgáltatási bevételt generálhat az Alibaba számára.
- A harmadik, hosszabb távon talán legfontosabb hatás pedig az AI-beruházások monetizációja lehet. Ha Peking aktívan ösztönzi az AI-alapú kereskedelmet és digitális szolgáltatásokat, az Alibaba egyszerre használhatja saját technológiáját a Taobao és Tmall hatékonyságának javítására, illetve értékesítheti az ehhez szükséges infrastruktúrát más vállalatoknak az Alibaba Cloudon keresztül.
Ez azonban még mindig nem oldja meg automatikusan a részvényesi problémát.
A kínai ösztönzők az Alibaba számára egyértelműen kedvező, az Alibaba-részvény számára viszont csak akkor, ha az eredmény gyorsabban növekszik, mint a felhasznált tőke és a részvényszám.
Ez a különbség kulcsfontosságú. Lehetséges ugyanis, hogy az Alibaba technológiailag sikeres lesz, hatalmas AI-infrastruktúrát épít ki, növeli bevételeit, mégsem teremt megfelelő részvényesi értéket, ha mindehhez aránytalanul sok tőkére van szüksége.
A piac konszenzusa egyelőre optimista ebből a szempontból. Amennyiben a tervek bejönnek, akkor a mostani gyenge eredmények valóban átmeneti beruházási mélypontot jelentenek és az értékeltség is gyorsan normalizálódna.