Államkötvényeket adna el Magyarország, az előjelek borzalmasak, de az ÁKK-nak lehet egy csodafegyvere

Tovább csökkent a feltörekvő piaci eszközök iránti kereslet, legalábbis a tőzsdén kereskedett alapokon (ETF-ek) keresztül felvett új pozíciók mérete az előző héten a Bloomberg kimutatás szerint. A magyar állampapírok értékesítése különösen gyengén alakult, ami a globálisan megugró kötvényhozamokkal együtt kedvezőtlen előjel az augusztus 20-i ünnep miatt szerdára előrehozott magyar államkötvény-aukció előtt. Az Államadósság Kezelő Központ azonban ezúttal előszedhet egy csodafegyvert.

Gyengélkedik a globális kötvénypiac, drágábban juthat forráshoz Magyarország is a soron következő állampapíraukción / Fotó: Shutterstock

Az előjelek röviden összefoglalva: rosszak.

Összesen 1,29 milliárd dollár friss tőke érkezett mindössze az Egyesült Államokban bejegyzett, feltörekvő piaci kitettséget adó ETF-ekbe az augusztus 14-én zárult héten. Ez bő félmilliárd dollárral kevesebb, mint amit az ezt megelőző héten regisztráltak a Bloomberg piaci szakértői.

A körülmények, amelyekről beszámolhatunk, nem kedvezőek a kéthetente tartott magyar intézményi államkötvényaukciók előtt.

Baljós előjel az ÁKK szerdai aukciója előtt: nem kellett a magyar állampapír a nemzetközi befektetőknek

Az alapvetően részvénytúlsúlyos eszközosztály szerkezetéhez mérten is számottevő ezen belül a kötvényértékesítés visszaesése: a két héttel korábbi 94,5 millióval szemben mindössze 43,3 millió dollárt fektettek ilyen termékekbe a befektetők. Ez 54 százalékos zsugorodást jelent, miközben a részvény ETF-ek iránt csupán 27 százalékkal csökkent a kereslet az 1,25 milliárdos friss bevásárlások alapján.

Ez a globális trend érvényesült az európai feltörekvő országok, köztük a magyar állampapírok értékesítésénél is.

Míg augusztus elején a magyar eszközökbe összesen áramló 9,6 millió dollárból 4,7 millió dollárt még a kötvényalapok szívtak fel, a múlt héten 1,8 millió dollárra zuhant vissza az állampapírokba fektető ETF-ek értékesítése.

A magyar részvénypozíciók nyitása eközben úgy erősödött tovább – 6,4 millió dollárra a korábbi 4,6 millió dollárról –, hogy a Magyarországba fektető ETF-ek összértékesítése 1,3 millió dollárral csökkent heti alapon.

Semmiképp sem magyar sajátosságról van szó,

meglehetősen gyér volt például a lengyel államkötvények iránti érdeklődés is: alig öt millió eurót szívtak fel az ilyen termékek a Varsóba áramló mintegy 60 millió dollárból. A régiónkat is magába foglaló EMEA piacokon pedig 130-15,3 arányban osztoztak a részvény, illetve a kötvény ETF-ek a beérkező 145,3 millió dollárnyi friss ügyfélpénzeken.