Tépik a magyar állampapírt a norvég nyugdíjasok – hatalmasat kaszált a világ legnagyobb befektetője az OTP és a Mol raliján

Rekordnyereséget ért el az év első felében a világ legnagyobb vagyonkezelője, a Norvég Szuverén Alap, amely jelentősen profitálni tudott 2026 meghatározó piaci trendjeiből, így a technológiai szektor ralijából, a közel-keleti konfliktus miatti energiaárrobbanásból is. A világ legnagyobb befektetője magyar állampapírokból is bevásárolt, és a pesti tőzsdén jegyzett részvényei is jókora profitot termeltek számára.

A norvég alap kezelője alaposan bevásárolt magyar állampapírból, és magyar részvényein is nagyot nyert / Fotó: Norges Bank

A skandináv ország 2,3 ezermilliárd norvég korona vagyonnal rendelkező nyugdíjalapja rekordszintű, 1,75 ezermilliárd korona – 184,3 milliárd dollár – nyereséget ért el az első félévben. Befektetései 9,4 százalékos hozamot szállítottak, leginkább a technológiai részvények felértékelődésének köszönhetően – derül ki az alapot kezelő Norges Bank Investment Management szerdai jelentéséből.

Technológiai részvényrali segítette új csúcsra a legnagyobb állami alap vagyonát

Az eredményt a részvénypiac jó hozamai, különösen az ázsiai technológiai részvények felértékelődése hajtotta

– nyilatkozta Nicolai Tangen vezérigazgató a féléves eredményeket kísérő közleményben.

A norvég állam olaj- és gáztermelésből származó bevételeit befektető alap a globális részvénypiaci vagyon másfél százalékát birtokolja, ami a világ legnagyobb befektetőjévé teszi.

A jövőbeli norvég nyugdíjasok nyugdíjvagyonát kezelő szuverén alap világszerte 7100 tőzsdén jegyzett vállalatban rendelkezik részesedéssel, de kötvényekbe, ingatlanokba és megújuló energiaprojektekbe is fektet.

Portfóliójának

72,1 százaléka tőzsdei részvényekből,

25,8 százaléka kötvényekből állt június végén,

ingatlaneszközökben vagyonának további 1,6 százalékát,

megújuló energia infrastruktúrába pedig 0,6 százalékát tartotta.

Az általa birtokolt részvényeken 12,95 százalékos hozamot ért el, kötvénybefektetései 0,88 százalékot hoztak a konyhára, ingatanvagyona pedig 3,01 százalékkal értékelődött fel 2026 első felében.

Elon Musk űripari cégébe is beszállt a Norvég Alap

A jelentésből kiderül, hogy a Norvég Alap 0,05 százalékos pozícióval rendelkezik Elon Musk űripari cégében, a nyár elején tőzsdére lépett SpaceX-ben is. A részvénycsomag 1,22 milliárd dollárt ért június végén, és relatíve kis kitettséget jelent más technológiai befektetéseihez mérten.