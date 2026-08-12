Tépik a magyar állampapírt a norvég nyugdíjasok – hatalmasat kaszált a világ legnagyobb befektetője az OTP és a Mol raliján
Rekordnyereséget ért el az év első felében a világ legnagyobb vagyonkezelője, a Norvég Szuverén Alap, amely jelentősen profitálni tudott 2026 meghatározó piaci trendjeiből, így a technológiai szektor ralijából, a közel-keleti konfliktus miatti energiaárrobbanásból is. A világ legnagyobb befektetője magyar állampapírokból is bevásárolt, és a pesti tőzsdén jegyzett részvényei is jókora profitot termeltek számára.
A skandináv ország 2,3 ezermilliárd norvég korona vagyonnal rendelkező nyugdíjalapja rekordszintű, 1,75 ezermilliárd korona – 184,3 milliárd dollár – nyereséget ért el az első félévben. Befektetései 9,4 százalékos hozamot szállítottak, leginkább a technológiai részvények felértékelődésének köszönhetően – derül ki az alapot kezelő Norges Bank Investment Management szerdai jelentéséből.
Technológiai részvényrali segítette új csúcsra a legnagyobb állami alap vagyonát
Az eredményt a részvénypiac jó hozamai, különösen az ázsiai technológiai részvények felértékelődése hajtotta
– nyilatkozta Nicolai Tangen vezérigazgató a féléves eredményeket kísérő közleményben.
A norvég állam olaj- és gáztermelésből származó bevételeit befektető alap a globális részvénypiaci vagyon másfél százalékát birtokolja, ami a világ legnagyobb befektetőjévé teszi.
A jövőbeli norvég nyugdíjasok nyugdíjvagyonát kezelő szuverén alap világszerte 7100 tőzsdén jegyzett vállalatban rendelkezik részesedéssel, de kötvényekbe, ingatlanokba és megújuló energiaprojektekbe is fektet.
Portfóliójának
- 72,1 százaléka tőzsdei részvényekből,
- 25,8 százaléka kötvényekből állt június végén,
- ingatlaneszközökben vagyonának további 1,6 százalékát,
- megújuló energia infrastruktúrába pedig 0,6 százalékát tartotta.
Az általa birtokolt részvényeken 12,95 százalékos hozamot ért el, kötvénybefektetései 0,88 százalékot hoztak a konyhára, ingatanvagyona pedig 3,01 százalékkal értékelődött fel 2026 első felében.
Elon Musk űripari cégébe is beszállt a Norvég Alap
A jelentésből kiderül, hogy a Norvég Alap 0,05 százalékos pozícióval rendelkezik Elon Musk űripari cégében, a nyár elején tőzsdére lépett SpaceX-ben is. A részvénycsomag 1,22 milliárd dollárt ért június végén, és relatíve kis kitettséget jelent más technológiai befektetéseihez mérten.
A nyugdíjalap az Nvidia 62 milliárd dollárt érő, 1,28 százalékos pakettjét tulajdonolja, az Apple részvények 52 milliárd dollárt érő, 1,24 százalékos birtokosa, az Alphabetben pedig 1,17 százalékos, 50 milliárd dolláros részesedése van. Emellett a Microsoft 1,27 százaléka van nála, 35 milliárd dollár értékben, és a tajvani csipgyártó TSMC-ben is rendelkezik 1,7 százalékos tulajdonrésszel. Utóbbi 34 milliárd dollárt ért az év derekán.
Jócskán bevásároltak magyar állampapírból az északiak
Az időszak végén már 22,68 ezermilliárd koronára rúgó összvagyonnal rendelkező Norvég Alap magyar eszközöket is tart diverzifikált portfóliójában, melyek ugyancsak jól teljesítenek idén.
Az általa birtokolt hazai részvények, magyar állampapírok és ingatlanok értéke 79 százalékkal nőtt fél év alatt, és ezzel már 15,22 milliárd norvég koronára – aktuális árfolyamon 506 milliárd forintra – rúg.
A magyar portfólió
- legnagyobb elemét, 8,98 milliárd koronát magyar állampapírok adják,
- a hazai részvények 5,44 milliárd koronát érnek,
- magyarországi ingatlanjait pedig 797,3 millió koronára taksálja.
A főként budapesti ipari épületekből álló ingatlanportfólióján kisebb értékvesztést regisztrált az alap 2025 végé óta. A magyar állampapírokból ugyanakkor idén jócskán betárazott, közel háromszorosára duzzasztva meglévő állományát. Az év derekán így már 298,7 milliárd forintnak megfelelő összeggel járult hozzá a norvég nyugdíjalap a hazai államadósság finanszírozásához.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalati részvényeinek piaci értéke bő ötödével ugrott meg, ami a BUX index idei szárnyalása mellett nem is jelent akkora meglepetést.
A tavalyi helyzethez képest már nyolc magyar részvény szerepel a norvég nyugdíjasoknak szánt befektetői kosárban: a négy blue chip (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom) mellett a londoni és a pesti tőzsdén is jegyzett Wizz Air teszi ki ezek legnagyobb részét.
A kisebb papírok közül megtartotta az AutoWallis részvényeit is, új elemként pedig bekerültek az alapba a régiós kereskedelmi ingatlanportfóliót építő Shopper Park Plus, valamint az MBH Bank részvényei is.
A Graphisoft Parkban korábban meglévő csekély részesedését ugyanakkor időközben eladta az alap kezelője.
Magyarország nem a legfényesebb gyöngyszem, de a magyar állampapír és részvény is ráfért a külföldiek bevásárlási listájára
Visszaesett a feltörekvő piaci tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítése augusztus elején. Az feltörekvő piaci ETF-befektetők elsődleges célpontjai az MI-láz miatt a TSMC részvényei voltak, amely rekordszintű tőkebeáramlást eredményezett a tajvani eszközökbe. A magyar befektetések közel 10 millió dollárt gyűjtöttek egy hét alatt, amely egyenletesen oszlott meg a hazai részvények és állampapírok között.