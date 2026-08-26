Állampapír: padlón a lakossági piac, hűséges vevői kör bizalma forog kockán

Alaposan megcsappant a lakossági állampapírok értékesítése a múlt héten, valamennyi kötvényfajtából összesen - írd és mondd! - 24,47 milliárd forintnyit vettek a háztartások - derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közleményéből.

Állampapír: padlón a lakossági piac, egyre durvább a helyzet / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Hol van már a lakossági állampapírok heti 60 milliárdos értékesítése?

Ez pedig még akkor is nagyon kevés, ha figyelembe vesszük, hogy csonkahétről van szó az államalapítás ünnepére tekintettel.

Kérdés, nem volt-e túl drasztikus és gyors idén a kamatok csökkentése, hiszen például a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) már csak 5,5 százalék kamatot kínál, pedig pár hónapja még 7 százalékot is lehetett rajta kasszírozni. Tény, hogy nagyot csökkent a hazai infláció, de ez a lakossági befektetőket - úgy tűnik - még nem győzte meg.

A kamatcsökkenés úgy zajlott le, hogy amikor az ÁKK bejelentette, alacsonyabb kamatú sorozatra vált, a háztartások rávetették magukat a még elérhető magasabb kamatú sorozatra. A legutóbbi ilyen bevásárlási hullám nagyjából másfél hónapja történt.

Ezt követően arról számolhattunk be, hogy a heti kereslet csökkent, de a megelőző hetek szintjére, vagyis 60 milliárd forint közelébe tért vissza.

A legfrissebb számok azonban nagyon kiábrándítóak, a hazai háztartások kereslete hirtelen megroggyant: a teljes értékesítés nem érte el a 25 milliárd forintot.

A FixMÁP iránti kereslet is egyre zsugorodik

Az ÁKK többféle papírt ad el a lakossági megtakarítóknak, de a keresletet jó ideje a fix kamatozású FixMÁP határozza meg, és most is ebben a papírban fedezhetjük fel a visszaesés okát.

Néhány hete még 24,4 milliárd forintnyi fogyott belőle,

azt megelőzően pedig 35,2 milliárd,

még korábban 42,2 milliárd forintot szántak állampapírra befektetők,

a múlt héten pedig éppen hogy meghaladta a 12 milliárd forintot.

Közben éppen ma, azaz kedden 25 bázisponttal 5,5 százalékra vágta vissza az MNB az alapkamatot, aminek számos pozitív következménye van, például olcsóbbá teszi az állam működését, ám ha az ÁKK ezt a csökkentést is lekövetné a FixMÁP kamatában, még jobban megcsappanhat a háztartási megtakarítók állampapírok iránti kereslete.