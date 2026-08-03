Amit nyertek a réven, elvesztették a vámon, csaknem teljesen feszívódott az Alteo nyeresége
Az előző év azonos időszakához képest 32 százalékkal, 72 milliárd forintra nőtt az Alteo csoport árbevétele 2026 első felében, amelyhez az Alteo Circular akvizíció hatása mellett legnagyobb mértékben a Mol számára Algyőn végzett, jelentős mértékű naperőmű-fejlesztési tevékenység , a menetrendezési portfólió növekedése, és az energiatárolókhoz kapcsolódó bevételek járultak hozzá - közölte az Alteo hétfőn.
Megugrottak az Alteo költségei is
Az eredményességet ugyanakkor a kiegyenlítőenergia-költségek emelkedése mellett leginkább a projektfejlesztési ráfordítások, a menedzselt portfólió növekedése, illetve a kereskedelmi tevékenység önköltségének emelkedése mérsékelte.
A megújuló alapú energiatermelés szegmens kivételével minden szegmens árbevétel-bővülést ért el 2026 első felében.
Legjobban a körforgásos gazdálkodás szegmens teljesített, de ebben az játszott elsődleges szerepet, hogy a tavalyi első fél évben az Alteo Circular számai még nem szerepeltek a konszolidált árbevételben: a bázisidőszakhoz képest a szegmens megnégyszerezte, azaz közel 14 milliárd forintra növelte árbevételét.
Az első fél év EBITDA-ja 8,4 milliárd forint volt, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az érdemi eredmény elsősorban
- az energiatároló rendszerek,
- a Mollal való együttműködés
- és a körforgásos gazdálkodás szegmensének köszönhető.
A növekedés részben ellensúlyozni tudta a rendszerszintű szabályozási piacot érintő csökkenést, valamint az energiapiaci árkörnyezet okozta jelentős kihívást.
Amit nyertek a réven, elvesztették a vámon
A konszolidált nettó eredmény a tavalyi közel 2,8 milliárd forintról 98 százalékkal, 55 millió forintra csökkent, az EBITDA-n kívül elsősorban a magasabb eszközállomány miatt megnövekedett értékcsökkenésre, valamint a magasabb adósságállomány következtében megemelkedő kamatokra visszavezethetően.
A második negyedévben üzembe helyezett két, összesen 20 MW teljesítményű villamosenergia-tárolóval az Alteo csoport már 90 MW-nyi saját tárolói teljesítménnyel rendelkezik, ami aktívan hozzájárult az első félév kiemelkedő eredményéhez
– hangsúlyozta ifj. Chikán Attila, az Alteo elnökvezérigazgatója.
Kiemelte azt is, hogy az Alteo csoporthoz tartozó egyik társaság építési engedélyt szerzett egy közel 20 MW-os szélerőműprojektre.
Hosszú évek szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg hazánkban, amely már a turbinák új generációját képviseli
– szögezte le az elnök-vezérigazgató, aki arra is kitért, hogy idén nyártól évi 28 ezer tonnára emelve megduplázzák a visszagyűjtött italcsomagolások feldolgozási kapacitását, biztosítva ezzel a PET-palackok és fém italosdobozok körforgásos gazdaságban tartását. Ennek érdekében a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után elindult az Alteo csoport új DRS hulladékfeldolgozó üzemének próbaüzeme.
Első féléves eredményeink és intenzív üzletfejlesztési és beruházási tevékenységünk is fontos szerepet játszanak abban, hogy az előttünk álló időszakban is maximálisan ki tudjuk használni a piaci lehetőségeket, és hosszú távon is biztosítani tudjuk a több lábon álló, fenntartható növekedésünket
– tette még hozzá ifj. Chikán Attila.
Az Alteo részvényei hétfőn kora délutánig közel 6 százalékkal, 4050 forintra erősödtek.