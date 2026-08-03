Amit nyertek a réven, elvesztették a vámon, csaknem teljesen feszívódott az Alteo nyeresége

Az előző év azonos időszakához képest 32 százalékkal, 72 milliárd forintra nőtt az Alteo csoport árbevétele 2026 első felében, amelyhez az Alteo Circular akvizíció hatása mellett legnagyobb mértékben a Mol számára Algyőn végzett, jelentős mértékű naperőmű-fejlesztési tevékenység , a menetrendezési portfólió növekedése, és az energiatárolókhoz kapcsolódó bevételek járultak hozzá - közölte az Alteo hétfőn.

Csaknem teljesen feszívódott az Alteo nyeresége / Fotó: Bujdos Tibor

Megugrottak az Alteo költségei is

Az eredményességet ugyanakkor a kiegyenlítőenergia-költségek emelkedése mellett leginkább a projektfejlesztési ráfordítások, a menedzselt portfólió növekedése, illetve a kereskedelmi tevékenység önköltségének emelkedése mérsékelte.

A megújuló alapú energiatermelés szegmens kivételével minden szegmens árbevétel-bővülést ért el 2026 első felében.

Legjobban a körforgásos gazdálkodás szegmens teljesített, de ebben az játszott elsődleges szerepet, hogy a tavalyi első fél évben az Alteo Circular számai még nem szerepeltek a konszolidált árbevételben: a bázisidőszakhoz képest a szegmens megnégyszerezte, azaz közel 14 milliárd forintra növelte árbevételét.

Az első fél év EBITDA-ja 8,4 milliárd forint volt, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az érdemi eredmény elsősorban

az energiatároló rendszerek,

a Mollal való együttműködés

és a körforgásos gazdálkodás szegmensének köszönhető.

A növekedés részben ellensúlyozni tudta a rendszerszintű szabályozási piacot érintő csökkenést, valamint az energiapiaci árkörnyezet okozta jelentős kihívást.

Amit nyertek a réven, elvesztették a vámon

A konszolidált nettó eredmény a tavalyi közel 2,8 milliárd forintról 98 százalékkal, 55 millió forintra csökkent, az EBITDA-n kívül elsősorban a magasabb eszközállomány miatt megnövekedett értékcsökkenésre, valamint a magasabb adósságállomány következtében megemelkedő kamatokra visszavezethetően.

A második negyedévben üzembe helyezett két, összesen 20 MW teljesítményű villamosenergia-tárolóval az Alteo csoport már 90 MW-nyi saját tárolói teljesítménnyel rendelkezik, ami aktívan hozzájárult az első félév kiemelkedő eredményéhez

– hangsúlyozta ifj. Chikán Attila, az Alteo elnökvezérigazgatója.