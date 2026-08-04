Az AI-hullám egyik nyertese lehet az Amphenol

A tőkepiacok meghatározó trendjei közé tartozik idén a mesterséges intelligencia, valamint a technológiai óriások által fűtött AI-beruházási hullám, amelynek köszönhetően az AI-értéklánc több szereplője is markáns emelkedést produkált a részvénypiacokon.

Amphenol: az AI-hullám egyik nyertese lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Újra emelkedik az Amphenol árfolyama

Az elmúlt hetekben ugyanakkor jelentős rotáció zajlott az amerikai részvénypiacon, a befektetők kockázati étvágya csökkent, aminek következtében a kevésbé kockázatos, alacsonyabb bétájú szektorok felé fordultak és a korábban felülteljesítő AI-nyertes technológiai alszektorok váltak alulteljesítővé.

Az elmúlt hét második felében ugyanakkor már újra javulni kezdett a hangulat az amerikai tech szektorban, így az AI-infrastruktúrát kiszolgáló vállalatok - mint például a félvezetőgyártók, valamint a hardver- és elektronikai eszközgyártók - a nagyobb volatilitást követően ismét emelkedésnek indultak.

Ezzel párhuzamosan pedig az Amphenol árfolyama is javulni kezdett, ráadásul a cég a múlt héten publikálta legújabb gyorsjelentését, ami kedvező fogadtatásban részesült a felderülő piaci hangulat közepette.

A részvény technikai képére pillantva szépen kirajzolódik, ahogy az árfolyam rövid ideig a 200 napos mozgóátlaga alá is leszúrt, majd innen visszapattanva az 50 napos mozgóátlagáról rugaszkodott el. A kibontakozó technikai fordulatban az idei árfolyamcsúcsát célozhatja meg a részvény, míg támaszt a korábban említett mozgóátlagok biztosíthatnak, a 119 dolláros idei lokális mélypont mellett.

Az Amphenol árfolyama év elejétől

Az elmúlt hetekben publikált Big Tech gyorsjelentésekből egyértelműen kirajzolódott, hogy nem lassul az AI-beruházási hullám,

a nagy technológiai vállalatok AI-hoz kapcsolódó tőkeberuházásai a következő években is rendkívül magas szinteken maradhatnak.

Mivel foglakozik az Amphenol?

Ez pedig kedvező fejlemény az olyan ipari és technológiai szereplők számára, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be az AI-infrastruktúra kiépítésében és üzemeltetésében.

Az Amphenol is ezen ipari vállalatok közé tartozik, a társaság fő tevékenysége az elektronikai komponensek gyártása több végfelhasználói piacon (ipari, légi, védelmi vagy adatközponti felhasználásra).

A vállalat termékei,

a szupergyors réz- és optikai csatlakozók,

kábelek,

szenzorok,

illetve folyadékhűtéses csatlakozórendszerek

pedig kiemelt szerepet játszanak az AI-infrastruktúra gerincét adó adatközpontok mindennapi működésében.