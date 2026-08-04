Az AI-hullám egyik nyertese lehet az Amphenol
A tőkepiacok meghatározó trendjei közé tartozik idén a mesterséges intelligencia, valamint a technológiai óriások által fűtött AI-beruházási hullám, amelynek köszönhetően az AI-értéklánc több szereplője is markáns emelkedést produkált a részvénypiacokon.
Újra emelkedik az Amphenol árfolyama
Az elmúlt hetekben ugyanakkor jelentős rotáció zajlott az amerikai részvénypiacon, a befektetők kockázati étvágya csökkent, aminek következtében a kevésbé kockázatos, alacsonyabb bétájú szektorok felé fordultak és a korábban felülteljesítő AI-nyertes technológiai alszektorok váltak alulteljesítővé.
Az elmúlt hét második felében ugyanakkor már újra javulni kezdett a hangulat az amerikai tech szektorban, így az AI-infrastruktúrát kiszolgáló vállalatok - mint például a félvezetőgyártók, valamint a hardver- és elektronikai eszközgyártók - a nagyobb volatilitást követően ismét emelkedésnek indultak.
Ezzel párhuzamosan pedig az Amphenol árfolyama is javulni kezdett, ráadásul a cég a múlt héten publikálta legújabb gyorsjelentését, ami kedvező fogadtatásban részesült a felderülő piaci hangulat közepette.
A részvény technikai képére pillantva szépen kirajzolódik, ahogy az árfolyam rövid ideig a 200 napos mozgóátlaga alá is leszúrt, majd innen visszapattanva az 50 napos mozgóátlagáról rugaszkodott el. A kibontakozó technikai fordulatban az idei árfolyamcsúcsát célozhatja meg a részvény, míg támaszt a korábban említett mozgóátlagok biztosíthatnak, a 119 dolláros idei lokális mélypont mellett.
Az elmúlt hetekben publikált Big Tech gyorsjelentésekből egyértelműen kirajzolódott, hogy nem lassul az AI-beruházási hullám,
a nagy technológiai vállalatok AI-hoz kapcsolódó tőkeberuházásai a következő években is rendkívül magas szinteken maradhatnak.
Mivel foglakozik az Amphenol?
Ez pedig kedvező fejlemény az olyan ipari és technológiai szereplők számára, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be az AI-infrastruktúra kiépítésében és üzemeltetésében.
Az Amphenol is ezen ipari vállalatok közé tartozik, a társaság fő tevékenysége az elektronikai komponensek gyártása több végfelhasználói piacon (ipari, légi, védelmi vagy adatközponti felhasználásra).
A vállalat termékei,
- a szupergyors réz- és optikai csatlakozók,
- kábelek,
- szenzorok,
- illetve folyadékhűtéses csatlakozórendszerek
pedig kiemelt szerepet játszanak az AI-infrastruktúra gerincét adó adatközpontok mindennapi működésében.
Az elmúlt években felpörgő AI-forradalom ráadásul egészen új növekedési pályára állította a társaságot, az Amphenol bevétele a tavalyi évben közel 52 százalékkal nőtt, valamint eredménye is számottevően bővült.
Kedvezően fogadták a gyorsjelentést
A cég múlt heti gyorsjelentésében több soron is rekorderedményeket ért el, emellett az emelt vezetőségi előrejelzéseket is pozitívan fogadhatták a befektetők.
A menedzsment a következő negyedévben is erős adatközponti keresletre számít, a becslésük szerint a bevételnövekedés üteme 50-52 százalék körül alakulhat éves összevetésben. Emellett kiemelték a vállalat diverzifikált üzleti modelljét, amelynek köszönhetően a többi szegmensében is két számjegyű organikus bevételnövekedést ért el a cég az elmúlt negyedévben.
Az Amphenol erős fundamentumait jól jelzi, hogy a konszenzus alapján a következő években is két számjegyű maradhat a bevételnövekedés üteme, miközben a társaság készpénztermelése is tovább javulhat.
Relatíve visszafogott értékeltséggel forog a papír
Érdemes az Amphenol értékeltségére is röviden kitérni, a részvény relatív értékeltségi mutatói az elmúlt hetekben kis mértékben mérséklődtek, így jelenleg közel 27-szeres 12 havi előretekintő P/E rátán forog a papír, amellyel elmarad az idén látott 35 feletti szintektől, valamint az elmúlt évek historikus átlagaitól.
Az Amphenol árazottsága ugyanakkor a versenytársakhoz és a szélesebb piaci értékeltséghez viszonyítva némi prémiumot mutat, amihez magasabb befektetői várakozások társulnak.
A piac pedig a továbbiakban is kiemelten figyelheti az AI-beruházási trendek alakulását, amely az Amphenol jövőbeli növekedése szempontjából kulcsfontosságú. Mindenesetre az eddig érkező gyorsjelentések megerősíthetik az optimista befektetői narratívát, mely szerint az AI-kapcsolt kereslet továbbra is tartós hajtóerőt biztosíthat az Amphenol számára.