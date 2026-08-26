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AutoWallis: távolabb kerülhet céljaitól az autós társaság – leminősítették a részvényt, de így is van benne potenciál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Visszavágta a magyar autós csoport rézvényeinek célárát a Concorde, amely már csak tartásra ajánlja a papírt. Az AutoWallis felülvizsgálhatja stratégiai céljait az első félév gyenge teljesítményét követően.
K. T.
2026.08.26, 10:14

Jelentősen visszavett az AutoWallis részvényeinek célárából a Concorde, amely az autókereskedő és mobilitási szolgáltató csoport gyenge első féléves eredménybeszámolóját követően kisebb potenciált lát a papírban, miközben a társaság középtávú célkitűzései is veszélybe kerülhetnek a gyorsan változó, kihívásokkal teli autóipari környezetben.

AutoWallis, részvény
Távolabb kerülhet céljaitól az AutoWallis, a részvény így is 14 százalékkal érhet többet / Fotó: Kallus György

A magyar brókerház friss elemzésében az eddigi 180 forintról 154 forintra vágta vissza a részvényárfolyamra vonatkozó, 12 havi árfolyamvárakozását, ami 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest.

Leminősítették a részvényt, késhet a stratégiai célok teljesülése is

A romló kilátások miatt a Concorde vételről tartásra minősítette le a papírhoz tartozó ajánlását.

Az első negyedév gyenge teljesítményét a forint erősödése tovább súlyosbította, ami további nyomást gyakorolt az első félév jövedelmezőségére Karikás Kristóf részvényelemző szerint.

A Concorde a nagykereskedelmi – disztribúciós – üzletág kilátásait is mérsékelte, így idén éves alapon nyolc százalékos árbevétel-csökkenésre számít, a tavalyival megegyező bruttó árrés mellett.

A szegmens jövedelmezősége hosszabb távon is nyomottabb szinteken maradhat.

Arra számítunk, hogy a menedzsment felülvizsgálja középtávú céljait, és egyértelműbb képet ad a következő évekre vonatkozóan

 – hangsúlyozta Karikás Kristóf.

A Concorde úgy látja, az AutoWallis 2028-ra kitűzött eredménycéljainak teljesülése későbbre tolódhat, mivel ehhez előbb a jövedelmezőség stabilizálására van szükség.

Sok volt a kátyú az AutoWallis előtt – szilánkjaira tört a nyereség

A pesti tőzsde autós társasága kedd reggel tette közzé féléves jelentését. Árbevétele éves alapon hét százalékkal csökkent, 219,9 milliárd forintra.

A visszaesés leginkább a nagykereskedelmi üzletág számlájára írható, ahol 17 százalékkal zuhantak az eladások. Ezt a jelentős bevételkiesést a kiskereskedelmi üzletág két százalékos bővülése és a mobilitási szolgáltatásoknál tapasztalt, 25 százalék feletti bővülés sem tudta teljesen ellensúlyozni.

Az EBITDA közel harmadával, 5,6 milliárd forintra apadt, miközben EBITDA-margin 26 százalékkal 2,6 százalékra csökkent. A társaság adózott nyeresége pedig 93 százalékkal zsugorodott, és mindössze 172 millió forintot jelentett 2026 első hat hónapjában.

A féléves eredményszámok tükrében felülvizsgálat alá helyezte a részvény célárát az Erste is.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény12:19:33
Árfolyam: 134,5 HUF -0,5 / -0,37 %
Forgalom: 8 480 553 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Concorde alapvetően pesszimista elemzésére 2,6 százalékos eséssel reagáltak az AutoWallis részvényei. A társaság piaci értéke 12 százalékkal csökkent az év eleje óta.

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