AutoWallis: távolabb kerülhet céljaitól az autós társaság – leminősítették a részvényt, de így is van benne potenciál
Jelentősen visszavett az AutoWallis részvényeinek célárából a Concorde, amely az autókereskedő és mobilitási szolgáltató csoport gyenge első féléves eredménybeszámolóját követően kisebb potenciált lát a papírban, miközben a társaság középtávú célkitűzései is veszélybe kerülhetnek a gyorsan változó, kihívásokkal teli autóipari környezetben.
A magyar brókerház friss elemzésében az eddigi 180 forintról 154 forintra vágta vissza a részvényárfolyamra vonatkozó, 12 havi árfolyamvárakozását, ami 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest.
Leminősítették a részvényt, késhet a stratégiai célok teljesülése is
A romló kilátások miatt a Concorde vételről tartásra minősítette le a papírhoz tartozó ajánlását.
Az első negyedév gyenge teljesítményét a forint erősödése tovább súlyosbította, ami további nyomást gyakorolt az első félév jövedelmezőségére Karikás Kristóf részvényelemző szerint.
A Concorde a nagykereskedelmi – disztribúciós – üzletág kilátásait is mérsékelte, így idén éves alapon nyolc százalékos árbevétel-csökkenésre számít, a tavalyival megegyező bruttó árrés mellett.
A szegmens jövedelmezősége hosszabb távon is nyomottabb szinteken maradhat.
Arra számítunk, hogy a menedzsment felülvizsgálja középtávú céljait, és egyértelműbb képet ad a következő évekre vonatkozóan
– hangsúlyozta Karikás Kristóf.
A Concorde úgy látja, az AutoWallis 2028-ra kitűzött eredménycéljainak teljesülése későbbre tolódhat, mivel ehhez előbb a jövedelmezőség stabilizálására van szükség.
Sok volt a kátyú az AutoWallis előtt – szilánkjaira tört a nyereség
A pesti tőzsde autós társasága kedd reggel tette közzé féléves jelentését. Árbevétele éves alapon hét százalékkal csökkent, 219,9 milliárd forintra.
A visszaesés leginkább a nagykereskedelmi üzletág számlájára írható, ahol 17 százalékkal zuhantak az eladások. Ezt a jelentős bevételkiesést a kiskereskedelmi üzletág két százalékos bővülése és a mobilitási szolgáltatásoknál tapasztalt, 25 százalék feletti bővülés sem tudta teljesen ellensúlyozni.
Az EBITDA közel harmadával, 5,6 milliárd forintra apadt, miközben EBITDA-margin 26 százalékkal 2,6 százalékra csökkent. A társaság adózott nyeresége pedig 93 százalékkal zsugorodott, és mindössze 172 millió forintot jelentett 2026 első hat hónapjában.
A féléves eredményszámok tükrében felülvizsgálat alá helyezte a részvény célárát az Erste is.
A Concorde alapvetően pesszimista elemzésére 2,6 százalékos eséssel reagáltak az AutoWallis részvényei. A társaság piaci értéke 12 százalékkal csökkent az év eleje óta.