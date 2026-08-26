AutoWallis: távolabb kerülhet céljaitól az autós társaság – leminősítették a részvényt, de így is van benne potenciál

Jelentősen visszavett az AutoWallis részvényeinek célárából a Concorde, amely az autókereskedő és mobilitási szolgáltató csoport gyenge első féléves eredménybeszámolóját követően kisebb potenciált lát a papírban, miközben a társaság középtávú célkitűzései is veszélybe kerülhetnek a gyorsan változó, kihívásokkal teli autóipari környezetben.

Távolabb kerülhet céljaitól az AutoWallis, a részvény így is 14 százalékkal érhet többet / Fotó: Kallus György

A magyar brókerház friss elemzésében az eddigi 180 forintról 154 forintra vágta vissza a részvényárfolyamra vonatkozó, 12 havi árfolyamvárakozását, ami 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest.

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A romló kilátások miatt a Concorde vételről tartásra minősítette le a papírhoz tartozó ajánlását.

Az első negyedév gyenge teljesítményét a forint erősödése tovább súlyosbította, ami további nyomást gyakorolt az első félév jövedelmezőségére Karikás Kristóf részvényelemző szerint.

A Concorde a nagykereskedelmi – disztribúciós – üzletág kilátásait is mérsékelte, így idén éves alapon nyolc százalékos árbevétel-csökkenésre számít, a tavalyival megegyező bruttó árrés mellett.

A szegmens jövedelmezősége hosszabb távon is nyomottabb szinteken maradhat.

Arra számítunk, hogy a menedzsment felülvizsgálja középtávú céljait, és egyértelműbb képet ad a következő évekre vonatkozóan

– hangsúlyozta Karikás Kristóf.

A Concorde úgy látja, az AutoWallis 2028-ra kitűzött eredménycéljainak teljesülése későbbre tolódhat, mivel ehhez előbb a jövedelmezőség stabilizálására van szükség.

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A pesti tőzsde autós társasága kedd reggel tette közzé féléves jelentését. Árbevétele éves alapon hét százalékkal csökkent, 219,9 milliárd forintra.

A visszaesés leginkább a nagykereskedelmi üzletág számlájára írható, ahol 17 százalékkal zuhantak az eladások. Ezt a jelentős bevételkiesést a kiskereskedelmi üzletág két százalékos bővülése és a mobilitási szolgáltatásoknál tapasztalt, 25 százalék feletti bővülés sem tudta teljesen ellensúlyozni.