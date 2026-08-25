A kínaiakra tesz a nagy magyar autókereskedő, de most még nem jött be – egy szomszéd országban viszont száguldanak
Kihívásokkal teli autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg az AutoWallis első féléves teljesítményét. A vállalat árbevétele többek között ezen tényezők hatására 7 százalékkal, míg EBITDA-ja 31 százalékkal csökkent. Az AutoWallis azzal számol, hogy a portfólióba bekerült új kínai márkák középtávon ellensúlyozzák más márkák visszaesését, rövid távon ugyanakkor terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió továbbra is a stabil növekedés irányába mutat.
Az autókereskedelmi és mobilitási csoport kiskereskedelmi üzletágának két százalékos növekedése sem tudta ellensúlyozni a nagykereskedelmi szegmens 17 százalékos visszaesését, így összességében 7 százalékkal, 219,9 milliárd forintra csökkent az AutoWallis árbevétele az első félévben a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A kedvezőtlen folyamatok mögött több tényező állt: a kínai márkák gyors ütemű és nagyszámú belépése az európai, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régió piacaira egyrészt a hagyományos (inkumbens) márkákat szorítja vissza, és jelentős árversenyt okoz a teljes piacon.
Másrészt az új márkákat forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is rövid távon jelentős induló költségeket jelent a piaci bevezetésük. Az AutoWallis azzal számol, hogy a portfóliójába került új márkák stratégiai távlatban ellensúlyozzák az inkumbensek visszaesését, rövid távon azonban terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió továbbra is a stabil növekedés, a konszolidáció irányába mutat.
Felpörögtek a mobilitási szolgáltatások, a nagykereskedelem húzta vissza a csoport teljesítményét
A vállalatcsoport három üzletága közül az év első hat hónapjában a mobilitási szolgáltatások mutatta a legnagyobb növekedést: árbevétele 25 százalékkal 5,6 milliárd forintra emelkedett, amit elsősorban az autómegosztási és a rent-a-car szolgáltatás erősödő teljesítménye magyaráz. Az átlagos flottaméret 5,4 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, mely a flottakezelés növekvő ügyfélbázisával magyarázható.
A kiskereskedelmi üzletág is növekedéssel zárta az első félévet: árbevétele két százalékkal 121,5 milliárd forintra nőtt, az újgépjármű-eladás 9,7 százalékos növekedése, és a használtautó-eladás 5,6 százalékos csökkenése mellett (utóbbi mögött erős bázishatás állt). Az üzletág árbevételének növekedése egyrészt a debreceni kereskedés tavalyi negyedik negyedévében történt megnyitásának, másrészt az organikusan emelkedő értékesítési darabszámoknak köszönhető. Az árbevétel-növekedés darabszámokhoz képest kisebb mértékű bővülését egyrészt az összetételhatás, a csoporton belüli értékesítések előző időszakhoz képest magasabb aránya, valamint a forinterősödés magyarázza.
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Az AutoWallis piacai közül
- kiemelkedett a szlovén kiskereskedelmi tevékenység 27 százalékos növekedése,
- míg Csehországban négy,
- Magyarországon két százalékkal nőtt az értékesített mennyiség.
A nagykereskedelmi üzletág árbevétele az év első félévében 17 százalékkal 92,8 milliárd forintra csökkent, amihez több kedvezőtlen tényező is hozzájárult: az üzletág 3,5 százalékkal kevesebb gépjárművet értékesített ebben az időszakban, jelentős volt a forinterősödés, valamint kisebb részben, de a modellmix- és árváltozás is kedvezőtlenül hatott.
A zsugorodás mögött elsősorban a KGM (-1577 darabb), és az Opel (-203 darab) márka visszaesése állt, melyet csak részben tudott ellensúlyozni a többi márka növekedése. Az előbbi a szegmensben növekvő versenyre, valamint az előző időszakban felhalmozódott márkakereskedői készletek értékesítésére, az utóbbi pedig a gyártáskapacitásban jelentkező átmeneti nehézségekre vezethető vissza. A rendelésállomány ugyanakkor robosztus keresletet jelez, így a gyártókapacitási nehézségek miatt elmaradt kiszállítások a második félévben várhatóan megvalósulnak.
A kihívásokkal teli környezetet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítményét, a kínai márkák előretörésével járó árversenyt, és piaci bevezetésükhöz kapcsolódó egyszeri költségeket még nem tudták ellensúlyozni a tavaly bevezetett hatékonyságnövelő intézkedések.
Az EBITDA így összességében 31 százalékkal 5,6 milliárd forintra, az EBITDA-margin pedig 26 százalékkal 2,6 százalékra csökkent.
A társaság eredményét kedvezően befolyásolta a stratégiai partnerekkel közösen irányított, 50 százalékos tulajdonú vállalatok AutoWallis-ra jutó 204 millió forintos nyeresége, igaz a fentiekhez hasonló okokból ez is elmaradt a tavalyi azonos időszak 591 millió forintos értékétől.
A társaság nettó eredménye 172 millió forintra zuhant a tavalyi 2,46 milliárd forintról, míg az egy részvényre jutó nyereség 0,32 forint volt.
Az AutoWallis bruttó árréstermelése az előző időszakhoz képest 4 százalékkal 18,7 százalékra nőtt, ami a működés alapvető erejét és a portfólió ellenállóképességét mutatja. Az új márkák felfuttatása és a folyamatban lévő üzletfejlesztések közép- és hosszú távon járulhatnak hozzá a Csoport eredménytermelő képességéhez.
A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis gazdálkodásában az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevétel visszaesésével egyező mértékben, hét százalékkal 178,9 milliárd forintra csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 6 százalékkal 13,2 milliárd forintra emelkedtek, mely egyrészt a debreceni kereskedés 2025 negyedik negyedévi nyitásával, valamint a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő béremelésekkel magyarázható. A csoport átlagos létszáma az első félévben 1559 főre emelkedett, ami 5,4 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest a teljeskörűen konszolidált vállalatok esetében.
A pénzügyi bevételek és ráfordítások negatív egyenlege 2026 első félévében -709 millió forint volt, ami a megelőző év azonos időszakához képest 54 százalékos javulásnak felel meg. A kamatráfordítások és bevételek egyenlege azonos szinten alakult az összehasonlító időszakhoz képest, a lízingekből származó pénzügyi ráfordítások növekedése a mobilitási szolgáltatások üzletágb megnövekedett flottanagyságával, továbbá az új bérelt ingatlanokkal magyarázható. A forint árfolyamváltozásából adódó realizált és nem realizált árfolyamkülönbözetek kedvezően alakultak az összehasonlító időszakhoz képest, az 1,7 milliárd forint nyereséget a fordulónapi forintárfolyam alakulása okozta.
Javulhat az AutoWallis eredménytermelő képessége
Az AutoWallis stratégiai fókuszában továbbra is az importőri portfólió bővítése, a kiskereskedelmi jelenlét erősítése és a mobilitási üzletág fejlesztése áll, melyek hosszú távon az eredménytermelő képesség és a növekedés fenntartható erősödését támogatják
– mondta el Ormosy Gábor vezérigazgató az első féléves eredmény kapcsán.
A működési hatékonyság növelését célzó csoportszintű intézkedések egy újabb jelentős része az első félévben lezárult, ugyanakkor ezek csak a következő negyedévekben fejtik ki hatásukat a cégvezér szerint. A társaság fejlesztései, az új kereskedések nyitása, valamint a portfólióba bevont új márkák a következő időszakban egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá először az árbevétel, majd a nyereség növekedéséhez.
A korábban kitűzött stratégiai irányok és a regionális konszolidáció feltételei továbbra is érvényesek, az eddig elért eredmények pedig stabil alapot adnak a konszolidációs stratégia folytatására, melynek megvalósítását a menedzsment folyamatosan a piaci realitásokhoz igazítja
– hangsúlyozta Ormosy Gábor.