A kínaiakra tesz a nagy magyar autókereskedő, de most még nem jött be – egy szomszéd országban viszont száguldanak

Kihívásokkal teli autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg az AutoWallis első féléves teljesítményét. A vállalat árbevétele többek között ezen tényezők hatására 7 százalékkal, míg EBITDA-ja 31 százalékkal csökkent. Az AutoWallis azzal számol, hogy a portfólióba bekerült új kínai márkák középtávon ellensúlyozzák más márkák visszaesését, rövid távon ugyanakkor terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió továbbra is a stabil növekedés irányába mutat.

Nehezebb terepen kell navigálnia az AutoWallis-nak / Fotó: AutoWallis



Az autókereskedelmi és mobilitási csoport kiskereskedelmi üzletágának két százalékos növekedése sem tudta ellensúlyozni a nagykereskedelmi szegmens 17 százalékos visszaesését, így összességében 7 százalékkal, 219,9 milliárd forintra csökkent az AutoWallis árbevétele az első félévben a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A kedvezőtlen folyamatok mögött több tényező állt: a kínai márkák gyors ütemű és nagyszámú belépése az európai, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régió piacaira egyrészt a hagyományos (inkumbens) márkákat szorítja vissza, és jelentős árversenyt okoz a teljes piacon.

Másrészt az új márkákat forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is rövid távon jelentős induló költségeket jelent a piaci bevezetésük. Az AutoWallis azzal számol, hogy a portfóliójába került új márkák stratégiai távlatban ellensúlyozzák az inkumbensek visszaesését, rövid távon azonban terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió továbbra is a stabil növekedés, a konszolidáció irányába mutat.

Felpörögtek a mobilitási szolgáltatások, a nagykereskedelem húzta vissza a csoport teljesítményét

A vállalatcsoport három üzletága közül az év első hat hónapjában a mobilitási szolgáltatások mutatta a legnagyobb növekedést: árbevétele 25 százalékkal 5,6 milliárd forintra emelkedett, amit elsősorban az autómegosztási és a rent-a-car szolgáltatás erősödő teljesítménye magyaráz. Az átlagos flottaméret 5,4 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, mely a flottakezelés növekvő ügyfélbázisával magyarázható.