Befektetés: mindent megtesznek a magasabb hozamért a magyarok – eddig busásan kifizetődött a kockázatvállalás

Újabb szintet léptek a hazai befektetési alapok a nyár közepén, a bennük fialtatott vagyon az élénkülő keresletnek és az erőteljes piaci fellendülésnek köszönhetően először haladt meg a 22 ezermilliárd forintot a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfői kimutatás alapján.

Csúcsot döntöttek hazai alapkezelők, az ügyfelek a kockázatos befektetéseket keresik / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Júliusban 2,5 százalékkal 22 257 milliárd forintra ugrott a Bamosz-tagok összvagyona, ami új csúcsot jelent a magyar alapkezelői szektorban. Az 536 milliárd forintos bővülés

nagyobb része, 310 milliárd forintot az árfolyamemelkedésnek köszönhető,

míg az ügyfelek 226 milliárd forint megtakarítást kötöttek le a különböző alapokban.

A magasabb kamatokért a nagyobb kockázatot is vállalják a befektetők

A legfrissebb piaci trendek azt muatják, hogy a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető, magasabb kockázatú alapok felé irányítják megtakarításaikat, kedvenceik júniushoz hasonlóan ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak.

Az ilyen típusú termékekbe 71 milliárd forint fiss tőke érkezett, a legtöbb az összes kategória közül. A szépen alakuló hozamokat is figyelembe véve 3,8 százalékkal gyarapodtak az abszolút hozamú portfóliók, eszközértékük ezáltal átlépte a 4000 milliárd forintot.