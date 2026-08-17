Befektetés: mindent megtesznek a magasabb hozamért a magyarok – eddig busásan kifizetődött a kockázatvállalás
Újabb szintet léptek a hazai befektetési alapok a nyár közepén, a bennük fialtatott vagyon az élénkülő keresletnek és az erőteljes piaci fellendülésnek köszönhetően először haladt meg a 22 ezermilliárd forintot a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfői kimutatás alapján.
Júliusban 2,5 százalékkal 22 257 milliárd forintra ugrott a Bamosz-tagok összvagyona, ami új csúcsot jelent a magyar alapkezelői szektorban. Az 536 milliárd forintos bővülés
- nagyobb része, 310 milliárd forintot az árfolyamemelkedésnek köszönhető,
- míg az ügyfelek 226 milliárd forint megtakarítást kötöttek le a különböző alapokban.
A magasabb kamatokért a nagyobb kockázatot is vállalják a befektetők
A legfrissebb piaci trendek azt muatják, hogy a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető, magasabb kockázatú alapok felé irányítják megtakarításaikat, kedvenceik júniushoz hasonlóan ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak.
Az ilyen típusú termékekbe 71 milliárd forint fiss tőke érkezett, a legtöbb az összes kategória közül. A szépen alakuló hozamokat is figyelembe véve 3,8 százalékkal gyarapodtak az abszolút hozamú portfóliók, eszközértékük ezáltal átlépte a 4000 milliárd forintot.
A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapok közel 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak, amit az árfolyamemelkedés tovább javított, 1,2 százalékos növekedést eredmányezve. A kötvényalapok összvagyona ezzel négy hónap után visszatért a 6000 milliárd forint feletti szintre.
A harmadik legmagasabb eszközértékű terméktípus, a vegyes alapok 55 milliárd forintos nettó értékesítéssel zárták a középső nyári hónapot, a hozamokkal megtoldva 2,2 százalékos bővülést elérve.
Nagyot lehetett kaszálni a részvénybefektetéssel
A méretesebb kategóriák közé tartozó ingatlanalapokból 18 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek. A távozó tőke nagyját a pozitív hozamok kitermelték, így minimális vagyoncsökkenéssel zárták a hónapot.
A hónap nagy nyertesei a részvényalapok voltak, melyek a tekintéles, 48 milliárd forintos tőkeinjekció mellett a hozamokon keresztül is nagyot kaszáltak. Utóbbiak 87 milliárd forinttal növelték a tzsdei kitettséget adó portfóliók értékét, amely mindent egybevetve közel hét százalékkal 2100 milliárd forint fölé ugrott múlt hónapban. Ez ugyancsak új rekordot jelent.
A tőkevédett eszközökbe alig 2,5 milliárd forint friss ügyfélpénz érkezett, a szűk egy százalékos növekedés így nagyrészt az emelkedő piaci árfolyamoknak volt köszönhető.
A pénzpiaci alapok fele-fele arányban támaszkodhattak a megtakarításokra és a hozamokra, melyek valamivel több mint hat milliárd forinttal – 1,4 százalékkal – növelték az eszközértéket.
Az árupiaci portfóliók 2,8 milliárd forint friss tőkére és az ezt kiegészítő pozitív hozamokra is támaszkodhattak, így átlag feletti, 2,7 százalékos gyarapodást értek el.
A parányi méretű származtatott alapok hasonló mértékű növekedése a szűk félmlliárd forintny beérkező megtakarítás valamint az ugyanilyen volumenű árfolymemelkedés számlájára írható.
A jellemzően intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokban elsősorban a hozamok fellendülése eredményezett 3,3 százalékos bővülést, amit tőkebeáramlás 13 milliárd forinttal támogatott meg.