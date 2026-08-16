Miközben a Magyar Nemzeti Bank idén már háromszor csökkentette az alapkamatot, és az július végére 5,75 százalékra süllyedt, a magyar bankpiacon továbbra is találni évi 8 százalékos betéti kamatot. A Bank360 2026. augusztusi körképe szerint jelenleg a Gránit Bank és a K&H Bank kínál ilyen kamatszintű konstrukciót, ám egyik ajánlat sem feltételek nélküli: a magas kamathoz más befektetést is kell vásárolni.

Mi sem hittünk a szemünknek, de igaz: még mindig vannak 8 százalékos betéti kamatok Magyarországon – mutatjuk, hogy melyik banknál / Fotó: Gvise

A helyzet azért figyelemre méltó, mert az MNB február végén, közel másfél év után először vágta le az alapkamatot 6,50-ről 6,25 százalékra, majd júniusban és júliusban újabb 25-25 bázispontos csökkentés következett. Az alapkamat így 5,75 százalékra került, ami idővel a megtakarítási termékek hozamát is lefelé húzhatja.

A bankok ugyanakkor nem automatikusan követik a jegybank minden kamatlépését. Ez teremti meg azt a helyzetet, hogy bizonyos, jellemzően akciós vagy más befektetési termékkel összekapcsolt konstrukciók még mindig jóval a jegybanki alapkamat fölötti kamatot fizetnek.

A Gránit Banknál 8 százalékot fizet a Hozampáros betét

A Gránit Bank Hozampáros betétje három hónapos futamidő mellett kínál évi 8 százalékos kamatot, az EBKM szintén 8 százalék. Legalább 50 ezer forintot kell elhelyezni, a lényegi feltétel azonban az, hogy az ügyfél a lekötött összeggel megegyező értékben befektetési jegyet is vásároljon.

Ez azt jelenti, hogy például 1 millió forint 8 százalékos kamatozású betétbe helyezéséhez további 1 millió forintot kell befektetési jegybe tenni.

Vagyis a teljes megtakarításnak csak a fele kerül a 8 százalékkal kamatozó betétbe.

A Gránitnál található olyan konstrukció is, amely ugyan kevesebbet fizet, de nem követeli meg ugyanekkora összeg befektetési alapba helyezését. Az eBank betét három hónapra évi 7 százalékos kamatot kínál, ehhez azonban új forrásra és a futamidő alatt teljesen aktivált eBank szolgáltatásra van szükség.

A KamatMax betétnél hat hónapra 5,75 százalékos kamat érhető el. Itt legalább 50 ezer forintot kell lekötni, és a kapcsolódó bankkártyával havonta legalább 20 ezer, a teljes időszak alatt pedig legalább 120 ezer forint értékben kell vásárolni.