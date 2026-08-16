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Mi sem hittünk a szemünknek, de igaz: még mindig vannak 8 százalékos betéti kamatok Magyarországon – mutatjuk, hogy melyik banknál

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Hiába csökkent már 5,75 százalékra a jegybanki alapkamat, a magyar bankpiacon még mindig találni ennél jóval magasabb kamatot fizető megtakarításokat. A 8 százalékos betéti kamat jelenleg a Gránit Banknál és a K&H Banknál is elérhető, igaz, mindkét konstrukcióhoz további feltételeket kell teljesíteni.
VG
2026.08.16, 19:00

Miközben a Magyar Nemzeti Bank idén már háromszor csökkentette az alapkamatot, és az július végére 5,75 százalékra süllyedt, a magyar bankpiacon továbbra is találni évi 8 százalékos betéti kamatot. A Bank360 2026. augusztusi körképe szerint jelenleg a Gránit Bank és a K&H Bank kínál ilyen kamatszintű konstrukciót, ám egyik ajánlat sem feltételek nélküli: a magas kamathoz más befektetést is kell vásárolni.

Mi sem hittünk a szemünknek, de igaz: még mindig vannak 8 százalékos betéti kamatok Magyarországon – mutatjuk, hogy melyik banknál
Mi sem hittünk a szemünknek, de igaz: még mindig vannak 8 százalékos betéti kamatok Magyarországon – mutatjuk, hogy melyik banknál / Fotó: Gvise

A helyzet azért figyelemre méltó, mert az MNB február végén, közel másfél év után először vágta le az alapkamatot 6,50-ről 6,25 százalékra, majd júniusban és júliusban újabb 25-25 bázispontos csökkentés következett. Az alapkamat így 5,75 százalékra került, ami idővel a megtakarítási termékek hozamát is lefelé húzhatja.

A bankok ugyanakkor nem automatikusan követik a jegybank minden kamatlépését. Ez teremti meg azt a helyzetet, hogy bizonyos, jellemzően akciós vagy más befektetési termékkel összekapcsolt konstrukciók még mindig jóval a jegybanki alapkamat fölötti kamatot fizetnek.

A Gránit Banknál 8 százalékot fizet a Hozampáros betét

A Gránit Bank Hozampáros betétje három hónapos futamidő mellett kínál évi 8 százalékos kamatot, az EBKM szintén 8 százalék. Legalább 50 ezer forintot kell elhelyezni, a lényegi feltétel azonban az, hogy az ügyfél a lekötött összeggel megegyező értékben befektetési jegyet is vásároljon.

Ez azt jelenti, hogy például 1 millió forint 8 százalékos kamatozású betétbe helyezéséhez további 1 millió forintot kell befektetési jegybe tenni. 

Vagyis a teljes megtakarításnak csak a fele kerül a 8 százalékkal kamatozó betétbe.

A Gránitnál található olyan konstrukció is, amely ugyan kevesebbet fizet, de nem követeli meg ugyanekkora összeg befektetési alapba helyezését. Az eBank betét három hónapra évi 7 százalékos kamatot kínál, ehhez azonban új forrásra és a futamidő alatt teljesen aktivált eBank szolgáltatásra van szükség.

A KamatMax betétnél hat hónapra 5,75 százalékos kamat érhető el. Itt legalább 50 ezer forintot kell lekötni, és a kapcsolódó bankkártyával havonta legalább 20 ezer, a teljes időszak alatt pedig legalább 120 ezer forint értékben kell vásárolni.

A K&H-nál is megvan a 8 százalék

Nem a Gránit az egyetlen bank, ahol augusztusban elérhető a 8 százalékos kamatszint. A K&H mix megtakarítás 180 napos futamidőre ugyancsak évi 8 százalékos kamatot és 8 százalékos EBKM-et kínál.

Itt is komoly feltétele van azonban a kiugró kamatnak. Az ajánlat kizárólag új forrásból vehető igénybe, legalább 250 ezer forintos betéttel, és az ügyfélnek a lekötött összeggel megegyező értékben befektetési terméket is vásárolnia kell.

A minimálisan szükséges összeg így valójában 500 ezer forint: 250 ezer kerülhet a 8 százalékos betétbe, további 250 ezret pedig befektetési termékben kell elhelyezni. A K&H rajt betét ennél egyszerűbb alternatívát jelenthet: 90 napra 7 százalékos kamatot fizet, ehhez viszont legalább 500 ezer forintnyi új forrás szükséges.

7 százalékot a CIB-nél is lehet találni

A CIB Bank Tandem megtakarításánál szintén magas, 7 százalékos éves kamat érhető el az első kamatperiódusban, hat hónapos futamidő mellett. Ennél a konstrukciónál azonban a teljes befektetett összeg legfeljebb egyharmada kerülhet bankbetétbe, legalább kétharmadát más befektetési termékben kell elhelyezni.

A betéti rész minimuma 100 ezer, maximuma 5 millió forint. Fontos részlet, hogy 

az első kamatperiódus után a betéti kamat mindössze 0,01 százalékra esik vissza, 

ezért ennél a konstrukciónál különösen fontos figyelni a futamidőre és a feltételekre. A Cofidis Banknál hosszabb távú, kevésbé akciós konstrukciók érhetők el. Hároméves lekötésnél évi 6,25 százalékos kamatot kínál a bank 5,90 százalékos EBKM mellett, két évre 6,15 százalék, egy évre pedig 6 százalék jár. Lekötés nélkül is fizet kamatot a takarékszámla, ebben az esetben évi 4 százalékot.

Az OTP-nél 5,25 százalék érhető el

Az OTP Bank Prémium forint betétje hat hónapra évi 5,25 százalékot fizet. A kedvezőbb kamathoz új forrást kell lekötni legalább 100 ezer forint értékben, és az ügyfélnek Prémium Next szolgáltatással is rendelkeznie kell.

A MagNet Bank Prizma betétje három hónapra 6,07 százalékos éves kamatot kínál 6 százalékos EBKM mellett, fél évre pedig 5,03 százalékot. A bank több hosszabb futamidejű konstrukciót is kínál, ezek kamata azonban jellemzően alacsonyabb.

Az Oberbank normál lekötésnél 8 millió forint felett 3,70 százalékot, ennél kisebb, legalább 100 ezer forintos összegre 3,20 százalék körüli kamatot fizet. Új forrás elhelyezésével a Top Betét három hónapos futamidőnél 4,80 százalékos, hat hónapnál 4,50 százalékos kamatot is elérhet.

A Revolutnál az előfizetés határozza meg a kamatot

A Revolut magyarországi ügyfelei is tarthatnak kamatozó megtakarítást forintban. A Standard és Plus csomagnál 1,25 százalékos éves kamat jár, Premium előfizetés mellett 3,25, Metal csomagnál 4,25 százalék.

A legmagasabb kamatot az Ultra előfizetéssel rendelkezők kapják, évi 4,75 százalékot. A jóváírás naponta történik, az EBKM minden csomagnál megegyezik a meghirdetett éves kamattal.

A bankbetétek mellett a lakossági állampapírok között is több 5 százalék fölötti ajánlat található. Az ötéves Magyar Állampapír Plusz sávosan 5–6 százalék közötti kamatot fizet, a hároméves Fix Magyar Állampapír kamata 5,50 százalék.

A hatéves Bónusz Magyar Állampapír aktuális kamata 5,87 százalék, míg a tízéves Prémium Magyar Állampapír jelenleg 4,50 százalékot kínál. Az egyéves Kincstári Takarékjegy 4,50, a kétéves pedig 5 százalékos kamattal érhető el.

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