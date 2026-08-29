Ha valaki netán lemaradt volna a Moderna-raliról: itt a következő biotechnológiai sztárpapír
Jól demonstrálta múlt szerdán a Moderna-részvények rendkívüli, egyetlen kereskedési napon belüli 177 százalékos emelkedése, hogy a biotechnológiai szektorban egyetlen sikeres vizsgálat vagy hatósági döntés is képes radikálisan átárazni egy vállalatot.
A koronavírus elleni vakcinájáról idehaza is ismert amerikai vállalat és a szintén tengerentúli Merck gyógyszergyártó által fejlesztett személyre szabott, mRNS-alapú daganatellenes vakcina kedvező klinikai eredményei hatalmas ralit váltottak ki. A befektetők azóta is azokat a cégeket keresik, amelyeknél hasonló eredményekkel kecsegtető klinikai mérföldkövek közelednek.
A szakértők szerint különösen a kisebb biotechnológiai vállalatok részvényei reagálhatnak szélsőségesen a hírekre, mivel üzleti modelljük gyakran egyetlen gyógyszerjelöltjük sikerétől vagy kudarcától függ.
Summit Therapeutics: duplázódhat a biotechnológiai cég kurzusa
Ilyen vállalat például a Summit Therapeutics, amelynek jövőjét nagyrészt az Ivonescimab nevű daganatellenes készítménye határozza meg. A gyógyszer egyszerre aktivizálhatja az immunrendszert és gátolhatja a daganatok vérellátását. Bár az eddigi kínai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatott, az igazán döntő a nemzetközi III. fázisú vizsgálatok kimenetele lesz.
A Goldman Sachs elemzői szerint a közelgő eredmények a biotech-szektor legfontosabb eseményei közé tartoznak. Siker esetén a részvény jelentős emelkedési potenciállal rendelkezhet, sőt felvásárlási célponttá is válhat. A korábbi részleges eredmények ugyanakkor csalódást okoztak a piacnak, ami jól mutatja a befektetés kockázatát is. Az amerikai gyógyszerhatóság, azaz az FDA novemberig egy fontos engedélyezési döntést is hozhat a készítménnyel kapcsolatban.
A részvények elemzői célára a konszenzus szerint valamivel 28 dollár fölött van, miközben pénteken 13,16 dolláron zárt a papír. Meglepő, hogy a konszenzus ennek dacára tartás.
BioNTech: több vasat tartanak a tűzbe
A másik kiemelt szereplő a covidos időkből szintén jó ismerősünknek számító német - ám az amerikai Nasdaq technológiai tőzsdén jegyzett - BioNTech, amelynek korábban Karikó Katalin volt az alelnöke.
A Pfizerrel közösen fejlesztett covid-vakcinák után a cég szeretné bizonyítani, hogy az onkológia területén is meghatározó szereplővé válhat. A BioNTech ráadásul nem egyetlen gyógyszerjelöltre épít, hanem több párhuzamos fejlesztési programot futtat.
A következő időszakban több kulcsfontosságú klinikai eredmény várható
- a fej-nyaki daganatok,
- a tüdőrák
- és az emlőrák
kezelésére fejlesztett készítményeivel kapcsolatban. A Goldman Sachs optimista, és a vállalatot az onkológiai innováció egyik központi szereplőjének látja.
Ezzel szemben a Morningstar elemzői óvatosabbak, szerintük a kockázatok továbbra is jelentősek, és a részvény értékeltsége már most is viszonylag magas. A BioNTech részvényeit tehát egyszerre jellemzi a nagy lehetőség és a jelentős bizonytalanság.
Ezt az óvatosságot tükrözi az elemzői konszenzus is, amely 125 dollárra értékeli a céget, ami ugyan a pénteki 116,6 dolláros záróárához mérten nem kecsegtet nagy felértékelődéssel, ám az ajánlás mégis vétel.
Revolution Medicines: orvosság a hasnyálmirigyrákra
A harmadik érdekes cég a Revolution Medicines, amelynek Daraxonrasib nevű készítménye már eddig is jelentős figyelmet kapott, csütörtökön pedig az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA megadta az engedélyt a piaci bevezetésére is Rasonque márkanéven. Egy előrehaladott hasnyálmirigyrákos betegeken végzett vizsgálatban a készítmény csaknem megduplázta a medián túlélést a standard kezeléshez képest. Az elemzők szerint ez jelentős orvosi áttörés lehet, és akár milliárdos éves bevételi lehetőséget teremthet. Az új gyógyszer nagykereskedelmi listaára 39 800 dollár, de hát biztosító is van a világon.
Sok befektető szerint azonban a várható siker jelentős része már megjelent az árfolyamban, ezért a további emelkedés mértéke korlátozottabb lehet. Az FDA-engedély hírére mindenesetre 3,4 százalékkal lőtt ki az árfolyam az elektronikus kereskedésben csütörtök délelőtt.
Az elemzői konszenzus célára 223,2 dollár, az ajánlás vétel. A kurzus 209,5 dolláron zárt pénteken.
Zealand Pharma: fogyás kevesebb mellékhatássalok nélkül
A negyedik vállalat a dán Zealand Pharma, amely a Roche partnereként fejleszti a Petrelintide nevű fogyókúrás gyógyszert. A készítmény fő ígérete nem feltétlenül a rekordméretű testsúlycsökkenés, hanem a jelenlegi kezeléseknél kedvezőbb mellékhatásprofil. Az elemzők szerint az elhízás kezelésének piacán éppen ez jelentheti a legfontosabb versenyelőnyt.
A gyógyszer eddigi eredményei ellenben elmaradnak néhány rivális készítmény teljesítményétől, ezért a szakértők véleménye erősen megoszlik. Míg egyes befektetési bankok jelentős felértékelődést várnak, mások szerint a kereskedelmi siker még túlságosan távoli és bizonytalan. A közeljövőben újabb klinikai eredmények és a III. fázisú program elindítása szolgálhatnak árfolyammozgató katalizátorként.
Az elemzői konszenzus célára 444 dán korona, miután pénteken 321 koronán zárt a papír, az ajánlás vétel.
Valneva: legyőzni a Lyme-kórt
Végül nagy várakozásokkal tekintenek a francia-osztrák Valneva biotech cég Lyme-kór elleni készítménye elé is. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ugyanis augusztus 14-én hivatalosan is befogadta a cég Pfizerrel közösen fejlesztett vakcinajelöltjének a forgalomba hozása iránti kérelmét, amely a sikeres - több mint 70 százalékos hatékonyságot mutató - III. fázisú klinikai vizsgálat adataira épül.
Ha megkapják a pecsétet, először kerülhet a kullancsok által terjesztett Lyme-kórt megelőzni képes készítmény a piacra, ami az egyre jobban növekvő kullancs-veszélyre tekintettel szép bevételeket termelhet.
A részvények valamivel 3 euró alatt búcsúztak a párizsi parkettől pénteken, miközben az elemzői konszenzus célára 6,2 euró. Így aztán nem csoda, hogy a Valnevára kiadott ajánlás egyértelműen vétel.