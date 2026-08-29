Ha valaki netán lemaradt volna a Moderna-raliról: itt a következő biotechnológiai sztárpapír

Jól demonstrálta múlt szerdán a Moderna-részvények rendkívüli, egyetlen kereskedési napon belüli 177 százalékos emelkedése, hogy a biotechnológiai szektorban egyetlen sikeres vizsgálat vagy hatósági döntés is képes radikálisan átárazni egy vállalatot.

A BioNTech lesz a következő nagy durranás a biotechnológiai szektorban? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A koronavírus elleni vakcinájáról idehaza is ismert amerikai vállalat és a szintén tengerentúli Merck gyógyszergyártó által fejlesztett személyre szabott, mRNS-alapú daganatellenes vakcina kedvező klinikai eredményei hatalmas ralit váltottak ki. A befektetők azóta is azokat a cégeket keresik, amelyeknél hasonló eredményekkel kecsegtető klinikai mérföldkövek közelednek.

A szakértők szerint különösen a kisebb biotechnológiai vállalatok részvényei reagálhatnak szélsőségesen a hírekre, mivel üzleti modelljük gyakran egyetlen gyógyszerjelöltjük sikerétől vagy kudarcától függ.

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Ilyen vállalat például a Summit Therapeutics, amelynek jövőjét nagyrészt az Ivonescimab nevű daganatellenes készítménye határozza meg. A gyógyszer egyszerre aktivizálhatja az immunrendszert és gátolhatja a daganatok vérellátását. Bár az eddigi kínai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatott, az igazán döntő a nemzetközi III. fázisú vizsgálatok kimenetele lesz.

A Goldman Sachs elemzői szerint a közelgő eredmények a biotech-szektor legfontosabb eseményei közé tartoznak. Siker esetén a részvény jelentős emelkedési potenciállal rendelkezhet, sőt felvásárlási célponttá is válhat. A korábbi részleges eredmények ugyanakkor csalódást okoztak a piacnak, ami jól mutatja a befektetés kockázatát is. Az amerikai gyógyszerhatóság, azaz az FDA novemberig egy fontos engedélyezési döntést is hozhat a készítménnyel kapcsolatban.

A részvények elemzői célára a konszenzus szerint valamivel 28 dollár fölött van, miközben pénteken 13,16 dolláron zárt a papír. Meglepő, hogy a konszenzus ennek dacára tartás.

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A másik kiemelt szereplő a covidos időkből szintén jó ismerősünknek számító német - ám az amerikai Nasdaq technológiai tőzsdén jegyzett - BioNTech, amelynek korábban Karikó Katalin volt az alelnöke.