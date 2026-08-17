Alig egy hétig tartott ki az amerikai Bitcoin-ETF-ek augusztusi lendülete. Az Egyesült Államokban jegyzett spot alapokból augusztus 10. és 14. között nettó 389,7 millió dollár, mintegy 122,5 milliárd forint távozott. Ez hat hét óta a legnagyobb heti tőkekivonás, és éles fordulat az előző héthez képest, amikor még 853,5 millió dollár, körülbelül 268,3 milliárd forint érkezett ezekbe a termékekbe.

Menekül a pénz a Bitcoinból, megtört a befektetők lendülete: gyorsan kifulladt az augusztusi roham / Fotó: jira pliankharom

A hirtelen irányváltás azért különösen fontos, mert a spot Bitcoin-ETF-ek az elmúlt években a hagyományos tőkepiac egyik legfontosabb kapujává váltak a kriptovaluta felé. A befektetők ezeken keresztül úgy követhetik a Bitcoin árfolyamát, hogy közben nem kell saját digitális tárcát kezelniük és a kriptoeszköz biztonságos tárolásáról gondoskodniuk. Ha tartósan pénz áramlik ezekbe az alapokba, az közvetlen keresletet teremt a Bitcoin iránt; a visszaváltások viszont éppen ezt a támaszt gyengítik.

Az augusztusi kép ugyanakkor árnyaltabb annál, mint amit önmagában a múlt heti eladási hullám sugall. Az első erős hét 853,5 millió dolláros beáramlásának kevesebb mint felét, körülbelül 46 százalékát vonták ki a következő öt kereskedési napon. A két hét egyenlege így még mindig 463,8 millió dollár, mintegy 145,8 milliárd forint nettó beáramlás. Az augusztusi roham tehát megtört, de egyelőre nem fordult teljes egészében vissza.

A Bitcoin közben 20 millió forint környékén ragadt

A befektetői lelkesedés megtorpanása az árfolyamon is látható. A Bitcoin hétfőn 63 500 dollár körül, vagyis nagyjából 20 millió forinton forgott, és az előző héten is rendkívül szűk sávban mozgott. Ez körülbelül fele a 2025 októberében elért rekordnak.

A legnagyobb kriptovaluta tavaly ősszel 126 ezer dollár fölött, mai árfolyamon közel 40 millió forintos szinten érte el történelmi csúcsát, majd néhány hónap alatt elvesztette értékének nagyjából felét.

Az augusztus eleji ETF-beáramlás ezért azért keltett feltűnést, mert hosszabb gyengélkedés után ismét azt lehetett látni, hogy nagyobb mennyiségű tőke keresi a Bitcoin-kitettséget. A 853,5 millió dolláros heti összeg április óta a legerősebb eredmény volt, ráadásul a pénz jelentős része a BlackRock iShares Bitcoin Trust alapjába érkezett.