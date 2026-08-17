Menekül a pénz a Bitcoinból, megtört a befektetők lendülete: gyorsan kifulladt az augusztusi roham
Alig egy hétig tartott ki az amerikai Bitcoin-ETF-ek augusztusi lendülete. Az Egyesült Államokban jegyzett spot alapokból augusztus 10. és 14. között nettó 389,7 millió dollár, mintegy 122,5 milliárd forint távozott. Ez hat hét óta a legnagyobb heti tőkekivonás, és éles fordulat az előző héthez képest, amikor még 853,5 millió dollár, körülbelül 268,3 milliárd forint érkezett ezekbe a termékekbe.
A hirtelen irányváltás azért különösen fontos, mert a spot Bitcoin-ETF-ek az elmúlt években a hagyományos tőkepiac egyik legfontosabb kapujává váltak a kriptovaluta felé. A befektetők ezeken keresztül úgy követhetik a Bitcoin árfolyamát, hogy közben nem kell saját digitális tárcát kezelniük és a kriptoeszköz biztonságos tárolásáról gondoskodniuk. Ha tartósan pénz áramlik ezekbe az alapokba, az közvetlen keresletet teremt a Bitcoin iránt; a visszaváltások viszont éppen ezt a támaszt gyengítik.
Az augusztusi kép ugyanakkor árnyaltabb annál, mint amit önmagában a múlt heti eladási hullám sugall. Az első erős hét 853,5 millió dolláros beáramlásának kevesebb mint felét, körülbelül 46 százalékát vonták ki a következő öt kereskedési napon. A két hét egyenlege így még mindig 463,8 millió dollár, mintegy 145,8 milliárd forint nettó beáramlás. Az augusztusi roham tehát megtört, de egyelőre nem fordult teljes egészében vissza.
A Bitcoin közben 20 millió forint környékén ragadt
A befektetői lelkesedés megtorpanása az árfolyamon is látható. A Bitcoin hétfőn 63 500 dollár körül, vagyis nagyjából 20 millió forinton forgott, és az előző héten is rendkívül szűk sávban mozgott. Ez körülbelül fele a 2025 októberében elért rekordnak.
A legnagyobb kriptovaluta tavaly ősszel 126 ezer dollár fölött, mai árfolyamon közel 40 millió forintos szinten érte el történelmi csúcsát, majd néhány hónap alatt elvesztette értékének nagyjából felét.
Az augusztus eleji ETF-beáramlás ezért azért keltett feltűnést, mert hosszabb gyengélkedés után ismét azt lehetett látni, hogy nagyobb mennyiségű tőke keresi a Bitcoin-kitettséget. A 853,5 millió dolláros heti összeg április óta a legerősebb eredmény volt, ráadásul a pénz jelentős része a BlackRock iShares Bitcoin Trust alapjába érkezett.
Ebből azonban egyelőre nem alakult ki újabb árfolyamrali. A Bitcoin az erős ETF-kereslet ellenére sem tudott tartósan elszakadni a 60–65 ezer dollár körüli tartománytól, a következő héten pedig már a tőkeáramlás iránya is megfordult – írja a Bloomberg.
Az augusztus eleji kereslet mögött szokatlan tényező is állhatott. Július végén súlyos biztonsági hibára derült fény a kanadai Coinkite által gyártott Coldcard hardvertárcáknál. A sérülékenység miatt bizonyos eszközök által létrehozott privát kulcsok kiszámíthatóbbá válhattak, ami megingatta a bizalmat éppen abban a tárolási módszerben, amelyet sok kriptobefektető az egyik legbiztonságosabb megoldásnak tartott. A gyártó később biztonsági figyelmeztetést adott ki az érintett felhasználóknak.
A történtek egyes befektetők számára vonzóbbá tehették az ETF-eket. Ebben az esetben ugyanis nem nekik kell őrizniük a Bitcoinhoz hozzáférést biztosító privát kulcsot, hanem egy szabályozott pénzügyi terméken keresztül vállalnak árfolyamkitettséget.
A Bitcoinra közben az amerikai szabályozás körüli bizonytalanság is nehezedik. A kriptopiac szempontjából kulcsfontosságú CLARITY Act célja, hogy egyértelműbb szövetségi szabályokat hozzon létre a digitális eszközök számára, többek között tisztázva, hogy mely tokenek tartoznak az értékpapír- és melyek az árupiaci szabályozás alá.
A törvény szenátusi elfogadása azonban elakadt. A felsőház úgy kezdte meg augusztusi szünetét, hogy nem szavazott a jogszabályról; a következő fontos eljárási lépés szeptemberre csúszott. A tervezethez szükséges támogatás sem biztos, miközben demokrata és republikánus politikusok között egyaránt maradtak vitás kérdések.
Nincs pánik, de hiányzik az újabb nagy vevő
A tőkekivonás ellenére a piac egyelőre nem úgy viselkedik, mint egy újabb kriptokrach idején. A Bitcoin 30 napra előretekintő implikált volatilitása 37 körüli szinten állt, jóval az év eleji szélsőséges érték alatt. A CME saját, opciókból számított Bitcoin-volatilitási mutatója augusztus 13-án szintén mindössze 36 körüli értéket jelzett.
A Bitcoin ára nem zuhan, de a vevők sem hajlandók akkora összegekkel visszatérni, amelyek új lendületet adnának az árfolyamnak.
Éppen ezért a következő hetekben az ETF-adatok különösen fontosak lehetnek. Ha a 389,7 millió dolláros kivonás csak egy rossz hét volt, és ismét tartós beáramlás kezdődik, az augusztus eleji fordulat még folytatódhat. Ha viszont egymást követő heteken is pénzt vesznek ki az alapokból, akkor eltűnhet a Bitcoin egyik legfontosabb intézményi keresleti forrása éppen akkor, amikor a kriptovaluta már így is mintegy 50 százalékkal történelmi csúcsa alatt forog.