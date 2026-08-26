Megcsúsztak a magyar blue chipek, a legnagyobb pofont a Magyar Telekom kapta
Mínuszban nyitottak a New York-i tőzsdék szerdán, az Egyesült Államok bruttó hazai terméke 2026 második negyedévében gyorsult, bár lassabb ütemben, mint az év első három hónapjában: április és június között 1,5 százalékkal nőtt.
Az európai indexek viszont egyöntetűen zöldbe borultak, például a német DAX 0,4, a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékkal emelkedett délután öt óráig.
A csütörtökön kezdődő Jackson Hole-i jegybankári találkozó, azon Kevin Warsh pénteki beszéde és az Nvidia szerdán késő este érkező második negyedéves gyorsjelentése előtt a befektetők visszavettek a tempóból.
A német NordLB bank szerint a piac az Nvidia számait „a mesterséges intelligencia területén tapasztalható beruházási boom mutatójának” tekinti. A befektetési stratégák már korábban is hangsúlyozták, hogy a csipgyártó vállalat erős eredményei mára már megszokottá váltak.
Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője ugyanakkor nemrég rámutatott, hogy az Nvidia részvényárfolyama az elmúlt négy eredményközzététel után minden alkalommal visszaesett.
A BUX mintegy fél százalékkal, 150 755 pontra csökkent, valamennyi hazai blue chip visszaesett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,5 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP szerepelt a legjobban. A bankrészvények árfolyama mindössze 0,3 százalékkal, 46 320 forintra süllyedt.
A Mol is lefelé vette az irányt, az olajpapír kurzusa 0,8 százalékkal, kereken 5000 forintra esett. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ugyancsak 0,8 százalékkal, 87,88 dollárra mérséklődött.
A Richter részvényei 0,5 százalékkal, 13 300 forintra gyengültek.
A Magyar Telekom 2534 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a záróára.
A korai délután még száguldó Rába-részvényeket is megfékezték. A győri holding részvényei végül csupán 2,1 százalékkal, 3695 forintra drágultak.
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Tőzsdezárásra kiment a szusz a forintból is. Az eurót késő délután 361,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, ami a forint 0,2 százalékos gyengülését jelenti.