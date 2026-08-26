Mínuszban nyitottak a New York-i tőzsdék szerdán, az Egyesült Államok bruttó hazai terméke 2026 második negyedévében gyorsult, bár lassabb ütemben, mint az év első három hónapjában: április és június között 1,5 százalékkal nőtt.

Megcsúsztak a magyar blue chipek, a legnagyobb pofont a Magyar Telekom kapta / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az európai indexek viszont egyöntetűen zöldbe borultak, például a német DAX 0,4, a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékkal emelkedett délután öt óráig.

A csütörtökön kezdődő Jackson Hole-i jegybankári találkozó, azon Kevin Warsh pénteki beszéde és az Nvidia szerdán késő este érkező második negyedéves gyorsjelentése előtt a befektetők visszavettek a tempóból.

A német NordLB bank szerint a piac az Nvidia számait „a mesterséges intelligencia területén tapasztalható beruházási boom mutatójának” tekinti. A befektetési stratégák már korábban is hangsúlyozták, hogy a csipgyártó vállalat erős eredményei mára már megszokottá váltak.

Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője ugyanakkor nemrég rámutatott, hogy az Nvidia részvényárfolyama az elmúlt négy eredményközzététel után minden alkalommal visszaesett.

A BUX mintegy fél százalékkal, 150 755 pontra csökkent, valamennyi hazai blue chip visszaesett.