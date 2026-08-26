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tőzsde
OTP
blue chip

Megcsúsztak a magyar blue chipek, a legnagyobb pofont a Magyar Telekom kapta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az utóbbi időben megszokottá vált rekordhalmozás után szerdán megpihent a BUX. A hazai blue chipek közül az OTP úszta meg a legkisebb eséssel a lefordulást, a leggyengébb láncszem pedig a Magyar Telekom volt.
Murányi Ernő
2026.08.26, 17:33
Frissítve: 2026.08.26, 17:38

Mínuszban nyitottak a New York-i tőzsdék szerdán, az Egyesült Államok bruttó hazai terméke 2026 második negyedévében gyorsult, bár lassabb ütemben, mint az év első három hónapjában: április és június között 1,5 százalékkal nőtt.

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Megcsúsztak a magyar blue chipek, a legnagyobb pofont a Magyar Telekom kapta / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az európai indexek viszont egyöntetűen zöldbe borultak, például a német DAX 0,4, a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékkal emelkedett délután öt óráig.

A csütörtökön kezdődő Jackson Hole-i jegybankári találkozó, azon Kevin Warsh pénteki beszéde és az Nvidia szerdán késő este érkező második negyedéves gyorsjelentése előtt a befektetők visszavettek a tempóból.

A német NordLB bank szerint a piac az Nvidia számait „a mesterséges intelligencia területén tapasztalható beruházási boom mutatójának” tekinti. A befektetési stratégák már korábban is hangsúlyozták, hogy a csipgyártó vállalat erős eredményei mára már megszokottá váltak. 

Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője ugyanakkor nemrég rámutatott, hogy az Nvidia részvényárfolyama az elmúlt négy eredményközzététel után minden alkalommal visszaesett.

A BUX mintegy fél százalékkal, 150 755 pontra csökkent, valamennyi hazai blue chip visszaesett. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,5 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP szerepelt a legjobban. A bankrészvények árfolyama mindössze 0,3 százalékkal, 46 320 forintra süllyedt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 320 HUF 0 / -0,34 %
Forgalom: 7 015 277 080 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol is lefelé vette az irányt, az olajpapír kurzusa 0,8 százalékkal, kereken 5000 forintra esett. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ugyancsak 0,8 százalékkal, 87,88 dollárra mérséklődött.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 000 HUF 0 / -0,79 %
Forgalom: 4 772 946 383 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei 0,5 százalékkal, 13 300 forintra gyengültek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 300 HUF 0 / -0,45 %
Forgalom: 1 901 061 400 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2534 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a záróára. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 534 HUF 0 / -0,94 %
Forgalom: 961 621 570 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A korai délután még száguldó Rába-részvényeket is megfékezték. A győri holding részvényei végül csupán 2,1 százalékkal, 3695 forintra drágultak.

 RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 695 HUF 0 / +2,07 %
Forgalom: 256 062 735 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Tőzsdezárásra kiment a szusz a forintból is. Az eurót késő délután 361,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, ami a forint 0,2 százalékos gyengülését jelenti.

 

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