Brutális, mennyi pénzt kaszált egy maroknyi magyar fél év alatt, a leggazdagabb magyar üzletember is elfogadná: nagyon jól jött a választás és az iráni háború

Megszaladt a hazai brókerek nyeresége az első félévben. Az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus tartósan megemelt volatilitást hozott a globális piacokra, itthon pedig a politikai irányváltást hozó parlamenti választások is jelentős átrendeződést hoztak a befektetésekben, miközben a magyar eszközök is vonzóbbá váltak a nemzetközi befektetők számára. Az élénkülő piaci aktivitást pedig profitra is váltották a befektetési szolgáltatók.

Jó évük ven 2026-ban a hazai brókereknek / Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank friss kimutatásában szereplő 11 magyarországi befektetési vállalkozás bevétele, működési eredménye és adózott nyeresége is jelentősen megugrott 2026 első félévében.

Nagyon megugrott a hazai brókerek nyeresége

A brókerek befektetési szolgáltatásokból származó bevétele 44 százalékkal 510 milliárd forint fölé ugrott éves alapon, ami új csúcsot is jelent a jegybank bő egy évtizedre visszanyúló statisztikája alapján.

Az üzemi eredmény bővülése a forgalomét is meghaladta, így ezen a soron 60 százalékkal megugró, 13,5 milliárd forintos teljesítményt ért el a szektor.

Az adózás előtti eredmény harmadával haladta meg az egy évvel korábbit, alulról súrolva a 25 milliárd forintot.

A befektetési szolgáltatóknál ebből 23,3 milliárd forint maradt a közterhek befizetése után. A nettó profit ezzel ugyancsak bő harmadával hízott.

A működési eredményt kétszeresen meghaladó nyereség nagyrészt a pénzügyi eredménynek köszönhető, mivel a brókerek nemcsak az ügyfélvagyont, hanem saját pénzüket is jól forgatták, 11,4 milliárd forintot elérve ezen a soron. Utóbbi bő 10 százalékkal magasabb a tavaly ilyenkor elkönyvelt tételnél.

A nagyobb profit ötödével magasabb adókötelezettséget rótt a profi befektetőkre, akik 1,67 milliárd forintot fizettek be az államkasszába az év feléig.

Így állt össze a profit befektetők rekordbevétele

Az első félév piaci hullámai fellendítették a tőzsdézők kereskedési kedvét, a bevételek döntő részét kitevő

kereskedési bevételek így közel másfélszeresére ugrottak, és 462,1 milliárd forintot hoztak a brókereknek.

A bizományosi tevékenység forgalma eközben 12 százalékkal, 37 milliárd forintra bővült,

a letétkezelés a tavalyinál 27 százalékkal többet, 1,7 milliárd forintot hozott a konyhára,

miközben az értékpapírok forgalomba hozásából származó bevétel mintegy ötödével, 3,5 milliárd forintra esett vissza.

Egyéb befektetési szolgáltatásokból pedig további bő hat milliárd forint bevételt termeltek.

A kiadási oldalon a legjelentősebb tételt a befektetési szolgáltatások ráfordításai jelentették, melyek 475 milliárd forintra rúgtak. És meghaladták a bevételnövekedés ütemét is.