Bezuhant az olaj ára, új csúcsra húzták a pesti börze vezető indexét

Markáns emelkedésre készülnek a főbb európai tőzsdék hétfőn - szűrhető le a becsengetés előtti elektronikus kereskedés adataiból. A befektetők az inflációs számokra várnak Svájcból és Törökországból, de érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) adatai az euróövezetből, Németországból és az Egyesült Királyságból is.

BUX: bezuhant az olaj ára új csúcsra húzták az indexet / Fotó: Kapitány István / Facebook

A frankfurti DAX-index például több mint 1 százalékkal erősödött nyitás előtt.

A nagy optimizmus mögött persze, hogy az iráni háború legújabb fordulatát, illetve Donald Trump amerikai elnök legfrissebb kijelentését kell keresni! Az elnök ugyanis a hétvégén váratlanul lemondta a perzsa állam ellen tervezett nagyszabású támadást, ezért az olajárak erőteljesen visszaestek, ami viszont jelentősen enyhíti a befektetők inflációs és ebből következő kamataggályait.

A magyar részvénypiac is - úgy tűnik - inkább a nemzetközi trendet követi, mintsem a hazai energiamizériára reagálna, ergo 0,3 százalékkal, 147 121 pontra emelkedett a start után. S mivel rekorddal zárta a pénteki kereskedést, mondani sem kell, eleve egy új csúccsal indította a hetet.