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Bezuhant az olaj ára, új csúcsra húzták a pesti börze vezető indexét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rá sem ránt a hazai energiamizériára a magyar részvényindex. A Richter vezetésével hódít meg hétfőn új csúcsokat a BUX, erősödik az összes blue chip.
Murányi Ernő
2026.08.03, 09:15
Frissítve: 2026.08.03, 10:17

Markáns emelkedésre készülnek a főbb európai tőzsdék hétfőn - szűrhető le a becsengetés előtti elektronikus kereskedés adataiból. A befektetők az inflációs számokra várnak Svájcból és Törökországból, de érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) adatai az euróövezetből, Németországból és az Egyesült Királyságból is.

BUX
BUX: bezuhant az olaj ára új csúcsra húzták az indexet / Fotó: Kapitány István / Facebook

A frankfurti DAX-index például több mint 1 százalékkal erősödött nyitás előtt.

A nagy optimizmus mögött persze, hogy az iráni háború legújabb fordulatát, illetve Donald Trump amerikai elnök legfrissebb kijelentését kell keresni! Az elnök ugyanis a hétvégén váratlanul lemondta a perzsa állam ellen tervezett nagyszabású támadást, ezért az olajárak erőteljesen visszaestek, ami viszont jelentősen enyhíti a befektetők inflációs és ebből következő kamataggályait.

A magyar részvénypiac is - úgy tűnik - inkább a nemzetközi trendet követi, mintsem a hazai energiamizériára reagálna, ergo 0,3 százalékkal, 147 121 pontra emelkedett a start után. S mivel rekorddal zárta a pénteki kereskedést, mondani sem kell, eleve egy új csúccsal indította a hetet.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül a nemzetközi befektetői hangulatra legérzékenyebb OTP árfolyama 0,2 százalékkal, 46 900 forintra nőtt, miután befutott egy újabb céláremelés a pénzintézeti csoportra Amerikából.

 OTP részvény
OTP részvény10:37:25
Árfolyam: 46 800 HUF -20 / -0,04 %
Forgalom: 1 880 284 470 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol pedig annak dacára emelkedett 0,4 százalékkal, 4546 forintra - ami ugyancsak új rekord -, hogy a Brent típusú kőolaj jegyzése 5,8 százalékkal, 82,8 dollárra zuhant. Új, a cégre nézve meglehetősen hízelgő elemzői célár jött ugyanis erre a papírra is a világ egyik legnagyobb bankjától.  

 MOL részvény
MOL részvény10:37:25
Árfolyam: 4 560 HUF +30 / +0,66 %
Forgalom: 915 556 360 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter pénteki erősödése is folytatódik, a gyógyszerrészvény 0,8 százalékkal, 11 890 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:36:42
Árfolyam: 11 790 HUF -10 / -0,08 %
Forgalom: 519 021 950 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2750 forintos nyitóára 0,2 százalékos felértékelődéssel egyenértékű. Nemrég jött ki friss elemzés az MTEL-ről az Equilor Befektetési Zrt-től. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:35:44
Árfolyam: 2 732 HUF -14 / -0,51 %
Forgalom: 141 849 624 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A forint is erősen kezdte a hetet. Az eurót ismét 364 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 363,74 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

 

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