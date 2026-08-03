Új történelmi csúcson a BUX-index, izgalmas az OTP mozgása

Izgalmasan alakult az elmúlt hét a pesti börzén, a BUX többször is felülmúlta eddigi maximumát.

Új történelmi csúcson a BUX-index / Fotó: Simon Móricz-Sabján

OTP

Újabb ellenállási szint fölé lépett a múlt héten az OTP árfolyama, mely 46 279 forintnál így már támaszt jelent. A következő potenciális akadály 47 500 forintnál látható, majd felette 48 625 forintnál a 300 százalékos Fibo-szint. Az MACD indikátor vételi jelzést készül adni, így érdemes figyelni, megnőtt a további emelkedés esélye.

Forrás: Equilor Trader

Richter

Kezd izgalmassá válni a Richter technikai képe is, hiszen az árfolyam a piros csökkenő trendvonal felé közelít. Amennyiben a jegyzés a 12 ezer forintos szintet szignifikánsan át tudja törni, nagyobb tér nyílhat felfelé. Ez esetben az első erősebb ellenállási szint 12 300 forint közelében adódhat. Itt is érdemes figyelni az MACD indikátorra, mely vételi jelzésre készül.

Forrás: Equilor Trader

Mol

A Mol árfolyama a 4 352 forintos támaszról elrugaszkodva kezdett ismét emelkedni, majd a 4 429 forintos ellenállást is átlépte, mely jelenleg támaszt jelent. A következő ellenállás 4 554 forintra tehető, ugyanakkor az RSI indikátor negatív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, mely növeli a negatív korrekció lehetőségét.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

A Magyar Telekom jegyzése is ellenállás fölé került, mely így 2 736 forintnál rövid távú támaszt jelent. Az indikátorok felfelé mutatnak, de egyelőre nincs túl sok erő a további emelkedéshez. A következő ellenállás 2 784 forintnál látható, míg a támasz letörése esetén az 50 és a 30 napos mozgóátlag jelenthet fontos kapaszkodót 2 675 forint közelében.