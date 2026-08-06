Még kivár a piac, de újabb álomhatárt léphet át a BUX
Stagnálással kezdte a csütörtöki kereskedést a BUX, a pesti tőzsde legfontosabb indexe 148 044 ponton nyitott. Kérdés, célba veheti-e még ma a 150 000 pontos álomhatárt a BÉT vezető tőzsdemutatója.
A blue chipek közül az OTP árfolyama szerdai záróárához képest egy tapodtat sem mozdulva, 46 750 forinton rajtolt el.
A Mol kurzusa viszont 0,4 százalékkal, 4626 forintra emelkedett.
A Brent típusú kőolaj jegyzése hordónként továbbra is valamivel 80 dollár alatt ingadozik.
A reggel remek hírt közlő Richter 0,5 százalékkal, 12 050 forintra gyengült.
A gyorsjelentését a szerdai tőzsdezárás után publikáló Magyar Telekom nyitóára 2780 forint volt, amely 0,4 százalékkal marad el szerdai záróárától.
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A forint ballábbal kelt fel. Az eurót 362,4 forinton jegyzik, azaz 0,2 százalékkal alacsonyabban, mint szerda éjszaka.