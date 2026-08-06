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Még kivár a piac, de újabb álomhatárt léphet át a BUX

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ott folytatja a pesti börze, ahol szerdán abbahagyta. A Mol kezdte a legjobban a napot a BUX-ot alkotó blue chipek közül.
Murányi Ernő
2026.08.06, 09:14
Frissítve: 2026.08.06, 09:25

Stagnálással kezdte a csütörtöki kereskedést a BUX, a pesti tőzsde legfontosabb indexe 148 044 ponton nyitott. Kérdés célba veheti-e még ma a 150 000 pontos álomhatárt a BÉT vezető tőzsdemutatója.

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Még kivár a piac, de újabb álomhatárt léphet át a BUX / Fotó: Vémi Zoltán
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama szerdai záróárához képest egy tapodtat sem mozdulva, 46 750 forinton rajtolt el. 

 OTP részvény
OTP részvény09:25:00
Árfolyam: 46 640 HUF -110 / -0,24 %
Forgalom: 428 110 190 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 0,4 százalékkal, 4626 forintra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj jegyzése hordónként továbbra is valamivel 80 dollár alatt ingadozik. 

 MOL részvény
MOL részvény09:24:58
Árfolyam: 4 658 HUF +50 / +1,07 %
Forgalom: 128 645 430 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A reggel remek hírt közlő Richter 0,5 százalékkal, 12 050 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:23:26
Árfolyam: 12 090 HUF -20 / -0,17 %
Forgalom: 43 374 360 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A gyorsjelentését a szerdai tőzsdezárás után publikáló Magyar Telekom nyitóára 2780 forint volt, amely 0,4 százalékkal marad el szerdai záróárától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:24:40
Árfolyam: 2 750 HUF -40 / -1,45 %
Forgalom: 42 792 082 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint ballábbal kelt fel. Az eurót 362,4 forinton jegyzik, azaz 0,2 százalékkal alacsonyabban, mint szerda éjszaka. 

 

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