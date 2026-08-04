Világvége új tőzsdecsúccsal! Meddig dacolhat még a BUX a hazai energiaválsággal?

Új csúcsra emelkedett a BUX-index. Sőt, napról napra kapaszkodik fölfelé. Pont fordítva csinálja, mint az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt, a választások után - írja az Erste.

Meddig dacolhat még a BUX a hazai energiaválsággal? Fotó: Shutterstock AI

Csúcson a BUX, jönnek a legfontosabb gyorsjelentések

Akkor az eredményvárakozások csapnivalók voltak, a teljes profittömeg cirka 20 százalékos várható csökkenést mutatott, ami végül 26 százalék lett. Most szerencsére fordított a helyzet a brókercég szerint, hiszen a teljes profittömeg 20 százalékkal emelkedhetett a második negyedévben,

ami negyedéves alapon 60 százalékot meghaladó eredményjavulás.

A BÉT parkettjén természetesen továbbra is az OTP és a Mol viszi a prímet. Az előbbi szerda hajnalban jelent, s ezt a negyedévet a különadók már nem fogják terhelni.

Ettől függetlenül az eredmény elmaradhat a tavalyi értéktől néhány százalékkal a forinterősödés - az eredmény több mint 70 százalékát a külföldi leányok szállítják - és az egyéb nem kamatjellegű bevételek csökkenése miatt.

Ugyanakkor a Mol eredménye az erős iparági környezetnek, elsősorban a magas finomítói és petrolkémiai marzsoknak köszönhetően jelentősen javult

- teszik hozzá az elemzők.

Világvége: hőhullám és áramkorlátozás, energiaválság

Az eredmények tehát jók lesznek, de hát itt van a világvége. Hőhullám, áram- és vízhiány, vállalati termelés visszafogása. Az Erste szerint hosszabb távon ezek a problémák jelentősen hathatnak, s már a második féléves profit mértékét is befolyásolhatják.

Az áramfogyasztás önkétes csökkentése ugyanakkor - ha relatíve rövid ideig tart - nem sújtja a porba a vállalatokat.

Kis fantáziával az éves karbantartást, szabadságolásokat a helyzetnek megfelelően át lehet ütemezni. A Richter esetében például augusztus első fele tipikusan az éves nagy leállás időszaka.

A Mol csoporton belül pedig

a TVK-nál zajlik jelentős karbantartás,

vagy éppen a Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs (AV3), azaz lepárló üzemében állt le a munka.

Szóval ügyes szervezéssel vagy éppen véletlenszerűen segíthetnek magukon a tőzsdei cégek is, de többnyire amúgy is van 10-20 százaléknyi tartalék a vállalatoknál, na meg a lakosságnál is.