Világvége új tőzsdecsúccsal! Meddig dacolhat még a BUX a hazai energiaválsággal?
Új csúcsra emelkedett a BUX-index. Sőt, napról napra kapaszkodik fölfelé. Pont fordítva csinálja, mint az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt, a választások után - írja az Erste.
Csúcson a BUX, jönnek a legfontosabb gyorsjelentések
Akkor az eredményvárakozások csapnivalók voltak, a teljes profittömeg cirka 20 százalékos várható csökkenést mutatott, ami végül 26 százalék lett. Most szerencsére fordított a helyzet a brókercég szerint, hiszen a teljes profittömeg 20 százalékkal emelkedhetett a második negyedévben,
ami negyedéves alapon 60 százalékot meghaladó eredményjavulás.
A BÉT parkettjén természetesen továbbra is az OTP és a Mol viszi a prímet. Az előbbi szerda hajnalban jelent, s ezt a negyedévet a különadók már nem fogják terhelni.
Ettől függetlenül az eredmény elmaradhat a tavalyi értéktől néhány százalékkal a forinterősödés - az eredmény több mint 70 százalékát a külföldi leányok szállítják - és az egyéb nem kamatjellegű bevételek csökkenése miatt.
Ugyanakkor a Mol eredménye az erős iparági környezetnek, elsősorban a magas finomítói és petrolkémiai marzsoknak köszönhetően jelentősen javult
- teszik hozzá az elemzők.
Világvége: hőhullám és áramkorlátozás, energiaválság
Az eredmények tehát jók lesznek, de hát itt van a világvége. Hőhullám, áram- és vízhiány, vállalati termelés visszafogása. Az Erste szerint hosszabb távon ezek a problémák jelentősen hathatnak, s már a második féléves profit mértékét is befolyásolhatják.
Az áramfogyasztás önkétes csökkentése ugyanakkor - ha relatíve rövid ideig tart - nem sújtja a porba a vállalatokat.
Kis fantáziával az éves karbantartást, szabadságolásokat a helyzetnek megfelelően át lehet ütemezni. A Richter esetében például augusztus első fele tipikusan az éves nagy leállás időszaka.
A Mol csoporton belül pedig
- a TVK-nál zajlik jelentős karbantartás,
- vagy éppen a Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs (AV3), azaz lepárló üzemében állt le a munka.
Szóval ügyes szervezéssel vagy éppen véletlenszerűen segíthetnek magukon a tőzsdei cégek is, de többnyire amúgy is van 10-20 százaléknyi tartalék a vállalatoknál, na meg a lakosságnál is.
A naperőművek brillírozhatnak
Ez pedig sokat jelent az 5-7 ezer MW-os csúcsfogyasztás esetében. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a napközben állandóan tűző Nap ugyan átok a Dunára és az atomenergiára nézve, ám rendkívül pozitív a napelemek energiatermelésére nézvést.
Talán ennek is része van benne, hogy az egész Európában tomboló kánikula dacára, az áram ára abszolút nem szállt el.
Persze emelkedett, de ha összehasonlítjuk 2022-vel, vagy akár tavaly év végével, akkor megnyugodhatunk, minden rendben van.
A napelemek mellett szintén lényeges szempont, hogy a gázárak is csak mérsékelten emelkedtek, s jelenleg 50-60 EUR/MWh között mozognak. Mint tudjuk, a piac kiegyenlítésében a kis gázerőművek szinte nélkülözhetetlenek, főleg ha kiesik Paks. Ezért azok költségei jelentős szerepet játszanak a piaci áramár kialakulásban.
Egyelőre tehát óvatos optimizmussal tekinthetünk a jövőbe.
S ha az előrejelzések igaznak bizonyulnak, akkor ez az „áldatlan állapot” akár néhány héten belül véget is érhet, mivel az előrejelzések szerint nagyjából egy hét távlatában csapadékosabbra fordulhat az időjárás a Duna vízgyűjtő területén
- fejezte be eszmefuttatását az Erste.