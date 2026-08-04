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energiaválság
BUX

Világvége új tőzsdecsúccsal! Meddig dacolhat még a BUX a hazai energiaválsággal?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vihar számba menő előszelet kavart a blue chipek szerdán kezdődő jelentési szezonja a pesti börzén. A BUX naponta dönti meg rekordjait, miközben a hazai energetika az összeomlás szélére került.
Murányi Ernő
2026.08.04, 14:34
Frissítve: 2026.08.04, 14:37

Új csúcsra emelkedett a BUX-index. Sőt, napról napra kapaszkodik fölfelé. Pont fordítva csinálja, mint az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt, a választások után - írja az Erste.

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Meddig dacolhat még a BUX a hazai energiaválsággal? Fotó: Shutterstock AI

Csúcson a BUX, jönnek a legfontosabb gyorsjelentések

Akkor az eredményvárakozások csapnivalók voltak, a teljes profittömeg cirka 20 százalékos várható csökkenést mutatott, ami végül 26 százalék lett. Most szerencsére fordított a helyzet a brókercég szerint, hiszen a teljes profittömeg 20 százalékkal emelkedhetett a második negyedévben,

 ami negyedéves alapon 60 százalékot meghaladó eredményjavulás. 

A BÉT parkettjén természetesen továbbra is az OTP és a Mol viszi a prímet. Az előbbi szerda hajnalban jelent, s ezt a negyedévet a különadók már nem fogják terhelni. 

Ettől függetlenül az eredmény elmaradhat a tavalyi értéktől néhány százalékkal a forinterősödés  - az eredmény több mint 70 százalékát a külföldi leányok szállítják - és az egyéb nem kamatjellegű bevételek csökkenése miatt. 

Ugyanakkor a Mol eredménye az erős iparági környezetnek, elsősorban a magas finomítói és petrolkémiai marzsoknak köszönhetően jelentősen javult

 - teszik hozzá az elemzők. 

A BUX teljes profittömege
 

Világvége: hőhullám és áramkorlátozás, energiaválság 

Az eredmények tehát jók lesznek, de hát itt van a világvége. Hőhullám, áram- és vízhiány, vállalati termelés visszafogása. Az Erste szerint hosszabb távon ezek a problémák jelentősen hathatnak, s már a második féléves profit mértékét is befolyásolhatják. 

Az áramfogyasztás önkétes csökkentése ugyanakkor - ha relatíve rövid ideig tart - nem sújtja a porba a vállalatokat. 

Kis fantáziával az éves karbantartást, szabadságolásokat a helyzetnek megfelelően át lehet ütemezni. A Richter esetében például augusztus első fele tipikusan az éves nagy leállás időszaka. 

A Mol csoporton belül pedig 

  • a TVK-nál zajlik jelentős karbantartás, 
  • vagy éppen a Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs (AV3), azaz lepárló üzemében állt le a munka. 

Szóval ügyes szervezéssel vagy éppen véletlenszerűen segíthetnek magukon a tőzsdei cégek is, de többnyire amúgy is van 10-20 százaléknyi tartalék a vállalatoknál, na meg a lakosságnál is. 

A naperőművek brillírozhatnak

Ez pedig sokat jelent az 5-7 ezer MW-os csúcsfogyasztás esetében. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a napközben állandóan tűző Nap ugyan átok a Dunára és az atomenergiára nézve, ám rendkívül pozitív a napelemek energiatermelésére nézvést.

Talán ennek is része van benne, hogy az egész Európában tomboló kánikula dacára, az áram ára abszolút nem szállt el.

 Persze emelkedett, de ha összehasonlítjuk 2022-vel, vagy akár tavaly év végével, akkor megnyugodhatunk, minden rendben van.

A napelemek mellett szintén lényeges szempont, hogy a gázárak is csak mérsékelten emelkedtek, s jelenleg 50-60 EUR/MWh között mozognak. Mint tudjuk, a piac kiegyenlítésében a kis gázerőművek szinte nélkülözhetetlenek, főleg ha kiesik Paks. Ezért azok költségei jelentős szerepet játszanak a piaci áramár kialakulásban.

Egyelőre tehát óvatos optimizmussal tekinthetünk a jövőbe.

 S ha az előrejelzések igaznak bizonyulnak, akkor ez az „áldatlan állapot” akár néhány héten belül véget is érhet, mivel az előrejelzések szerint nagyjából egy hét távlatában csapadékosabbra fordulhat az időjárás a Duna vízgyűjtő területén

 - fejezte be eszmefuttatását az Erste.

 

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