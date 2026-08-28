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tőzsde
CIG Pannónia
biztosító

Beszakadt a CIG Pannónia nyeresége a második negyedévben

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Éles a kontraszt a biztosító két lezárt negyedéve között. Míg az első negyedévben még markánsan nőtt a CIG Pannónia nyeresége az utolsó lezárt három hónapos periódusban váratlanul megtört a növekedési trend.
Murányi Ernő
2026.08.28, 10:49

A CIG Pannónia Életbiztosító konszolidált biztosítástechnikai eredménye az első fél évben éves bázison 714 millió forinttal javult, így elérte a 2 241 millió forintot - közölte a vállalat péntek reggel publikált második negyedéves gyorsjelentésében. 

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Beszakadt a CIG Pannónia nyeresége a második negyedévben / Fotó: Móricz Sabján Simon

A biztosítótársaság konszolidált adózott eredménye pedig  az előző év hasonló időszaki 2 124 millió forinthoz képest csaknem 10 százalékkal, 2 335 millió forintra nőtt, a második negyedévben viszont a tavalyi második negyedévhez képest 61 százalékkal, 1 028 millió forintra zuhant.

Az első féléves nettó nyereség alakulását elsősorban a biztosítástechnikai eredmény javulása támogatta. 

A biztosítótársaság díjbevételei az év első hat hónapjában eközben 5 százalékkal mérséklődtek. 

A jövedelmezőség féléves szinten mutatkozó javulásához érdemben járult hozzá a magasabb jövedelmezőségű termékek részarányának növekedése a biztosítási portfólión belül.

Az összes díjbevétel 2026. első fél évében 31 milliárd forintot tett ki a tavalyi 33 milliárd forinttal szemben. 

A CIG Pannónia menedzsmentje a csoporthoz tartozó társaságoknál eltérő változásokat tapasztalt az elmúlt egy év alatt: 

• az életbiztosító díjai 20 százalékkal csökkentek, 

• míg az EMABIT (CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.)  díjbevételei ellenben 37 százalékkal nőttek. 

A díjbevétel összességében 1,6 milliárd forintos csökkenésében három portfóliócsoport játszik kiemelt szerepet: 

  • a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 5,5 milliárd forinttal csökkentek, s ezen belül az egyszeri díjas biztosítások 4,8 milliárd forinttal estek vissza, 
  • a vállalati vagyonbiztosítások 1,7 milliárd forinttal emelkedtek, 
  • a hitelfedezeti biztosítások pedig 900 millió forinttal nőttek. 

 A díjbevételek csökkenéséhez az egyes csatornák eltérő mértékben járultak hozzá: a banki csatorna 25 százalékkal csökkent,  a független csatorna 3 százalékkal nőtt, míg az affinity (alternatív) csatorna 66 százalékot bővült. 

A közlemény kiemeli, hogy a biztosítótársaság tőkehelyzete stabil, a csoport konszolidált tőkemegfelelési mutatója 233 százalék.

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény11:45:32
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A CIG Pannónia részvényei az elmúlt egy évben 375 forintról 313 forintra csökkentek.

A héten tette közzé gyorsjelentését a magyar piacon is jelenlévő osztrák Vienna Insurance biztosító is.

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