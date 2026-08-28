A CIG Pannónia Életbiztosító konszolidált biztosítástechnikai eredménye az első fél évben éves bázison 714 millió forinttal javult, így elérte a 2 241 millió forintot - közölte a vállalat péntek reggel publikált második negyedéves gyorsjelentésében.

Beszakadt a CIG Pannónia nyeresége a második negyedévben / Fotó: Móricz Sabján Simon

A biztosítótársaság konszolidált adózott eredménye pedig az előző év hasonló időszaki 2 124 millió forinthoz képest csaknem 10 százalékkal, 2 335 millió forintra nőtt, a második negyedévben viszont a tavalyi második negyedévhez képest 61 százalékkal, 1 028 millió forintra zuhant.

Az első féléves nettó nyereség alakulását elsősorban a biztosítástechnikai eredmény javulása támogatta.

A biztosítótársaság díjbevételei az év első hat hónapjában eközben 5 százalékkal mérséklődtek.

A jövedelmezőség féléves szinten mutatkozó javulásához érdemben járult hozzá a magasabb jövedelmezőségű termékek részarányának növekedése a biztosítási portfólión belül.

Az összes díjbevétel 2026. első fél évében 31 milliárd forintot tett ki a tavalyi 33 milliárd forinttal szemben.

A CIG Pannónia menedzsmentje a csoporthoz tartozó társaságoknál eltérő változásokat tapasztalt az elmúlt egy év alatt:

• az életbiztosító díjai 20 százalékkal csökkentek,

• míg az EMABIT (CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.) díjbevételei ellenben 37 százalékkal nőttek.

A díjbevétel összességében 1,6 milliárd forintos csökkenésében három portfóliócsoport játszik kiemelt szerepet:

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 5,5 milliárd forinttal csökkentek, s ezen belül az egyszeri díjas biztosítások 4,8 milliárd forinttal estek vissza,

a vállalati vagyonbiztosítások 1,7 milliárd forinttal emelkedtek,

a hitelfedezeti biztosítások pedig 900 millió forinttal nőttek.

A díjbevételek csökkenéséhez az egyes csatornák eltérő mértékben járultak hozzá: a banki csatorna 25 százalékkal csökkent, a független csatorna 3 százalékkal nőtt, míg az affinity (alternatív) csatorna 66 százalékot bővült.

A közlemény kiemeli, hogy a biztosítótársaság tőkehelyzete stabil, a csoport konszolidált tőkemegfelelési mutatója 233 százalék.