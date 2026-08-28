Beszakadt a CIG Pannónia nyeresége a második negyedévben
A CIG Pannónia Életbiztosító konszolidált biztosítástechnikai eredménye az első fél évben éves bázison 714 millió forinttal javult, így elérte a 2 241 millió forintot - közölte a vállalat péntek reggel publikált második negyedéves gyorsjelentésében.
A biztosítótársaság konszolidált adózott eredménye pedig az előző év hasonló időszaki 2 124 millió forinthoz képest csaknem 10 százalékkal, 2 335 millió forintra nőtt, a második negyedévben viszont a tavalyi második negyedévhez képest 61 százalékkal, 1 028 millió forintra zuhant.
Az első féléves nettó nyereség alakulását elsősorban a biztosítástechnikai eredmény javulása támogatta.
A biztosítótársaság díjbevételei az év első hat hónapjában eközben 5 százalékkal mérséklődtek.
A jövedelmezőség féléves szinten mutatkozó javulásához érdemben járult hozzá a magasabb jövedelmezőségű termékek részarányának növekedése a biztosítási portfólión belül.
Az összes díjbevétel 2026. első fél évében 31 milliárd forintot tett ki a tavalyi 33 milliárd forinttal szemben.
A CIG Pannónia menedzsmentje a csoporthoz tartozó társaságoknál eltérő változásokat tapasztalt az elmúlt egy év alatt:
• az életbiztosító díjai 20 százalékkal csökkentek,
• míg az EMABIT (CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.) díjbevételei ellenben 37 százalékkal nőttek.
A díjbevétel összességében 1,6 milliárd forintos csökkenésében három portfóliócsoport játszik kiemelt szerepet:
- a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 5,5 milliárd forinttal csökkentek, s ezen belül az egyszeri díjas biztosítások 4,8 milliárd forinttal estek vissza,
- a vállalati vagyonbiztosítások 1,7 milliárd forinttal emelkedtek,
- a hitelfedezeti biztosítások pedig 900 millió forinttal nőttek.
A díjbevételek csökkenéséhez az egyes csatornák eltérő mértékben járultak hozzá: a banki csatorna 25 százalékkal csökkent, a független csatorna 3 százalékkal nőtt, míg az affinity (alternatív) csatorna 66 százalékot bővült.
A közlemény kiemeli, hogy a biztosítótársaság tőkehelyzete stabil, a csoport konszolidált tőkemegfelelési mutatója 233 százalék.
A CIG Pannónia részvényei az elmúlt egy évben 375 forintról 313 forintra csökkentek.
A héten tette közzé gyorsjelentését a magyar piacon is jelenlévő osztrák Vienna Insurance biztosító is.