Csúcson a csipbérleti díjak – igazolja az AI-beruházási lázat a CoreWeave

A hitelből finanszírozott adatközpont-építő vállalat második negyedéves árbevétele 2,58 milliárd dollárra ugrott, ami több mint duplája az egy évvel korábbinak, és valamivel meghaladta a 2,56 milliárd dolláros elemzői várakozást is. A módosított EBITDA 1,51 milliárd dollár lett, 59 százalékos marzs mellett. A CoreWeave emellett 128 millió dolláros működési eredményt ért el a piac mindössze 66 millió dolláros várakozásával szemben.

A CoreWeave gyorsjelentése igazolja az AI-beruházási lázat / Fotó: Andre M. Chang

A jelentés talán legérdekesebb üzenete azonban nem is a negyedéves eredményszámokban, hanem az árazási környezetben rejlik.

Michael Intrator vezérigazgató szerint az Nvidia legújabb Blackwell és Vera Rubin platformjaira épülő számítási kapacitás bérleti díja és az ezeken elérhető marzs is új csúcsokra emelkedett. Ráadásul a régebbi generációs csipek iránti kereslet is olyan erős, hogy azokért a vállalat továbbra is legalább a korábbi években megszokott árszintet tudja elkérni.

Ez különösen fontos abban az üzleti modellben, amelynek egyik legnagyobb kockázata a hardverek gyors elavulása. Ha az új csipek megjelenése valóban magasabb bérleti díjakat tesz lehetővé, miközben a korábbi generációk kapacitása sem veszti el gyorsan az értékét, az jelentősen javítja a beruházások megtérülését.

A menedzsment szerint ezt ráadásul az alkatrészárak emelkedése sem rontja érdemben, mivel a dráguló költségeket sikerül áthárítani az ügyfelekre. Az újonnan aláírt szerződések fedezeti marzsa így 5–10 százalékponttal magasabb a korábbi szerződésekénél, elsősorban a Vera Rubin kapacitásért fizetett prémium miatt.

CoreWeave: a kereslet brutális, de a növekedésnek ára van

A CoreWeave további növekedési sztoriját a rekordméretű megrendelésállomány támasztja alá. A megrendelésállomány a negyedév végére 104 milliárd dollárra emelkedett, több mint két és félszeresére egy év alatt. Emellett a harmadik negyedév első heteiben további szerződéseket írtak alá, így augusztus 11-re már 129,2 milliárd dollárra nőtt az állomány.

A CoreWeave történetének Achilles-sarka továbbra is a finanszírozás.