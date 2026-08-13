Csúcson a csipbérleti díjak – igazolja az AI-beruházási lázat a CoreWeave
A hitelből finanszírozott adatközpont-építő vállalat második negyedéves árbevétele 2,58 milliárd dollárra ugrott, ami több mint duplája az egy évvel korábbinak, és valamivel meghaladta a 2,56 milliárd dolláros elemzői várakozást is. A módosított EBITDA 1,51 milliárd dollár lett, 59 százalékos marzs mellett. A CoreWeave emellett 128 millió dolláros működési eredményt ért el a piac mindössze 66 millió dolláros várakozásával szemben.
A jelentés talán legérdekesebb üzenete azonban nem is a negyedéves eredményszámokban, hanem az árazási környezetben rejlik.
Michael Intrator vezérigazgató szerint az Nvidia legújabb Blackwell és Vera Rubin platformjaira épülő számítási kapacitás bérleti díja és az ezeken elérhető marzs is új csúcsokra emelkedett. Ráadásul a régebbi generációs csipek iránti kereslet is olyan erős, hogy azokért a vállalat továbbra is legalább a korábbi években megszokott árszintet tudja elkérni.
Ez különösen fontos abban az üzleti modellben, amelynek egyik legnagyobb kockázata a hardverek gyors elavulása. Ha az új csipek megjelenése valóban magasabb bérleti díjakat tesz lehetővé, miközben a korábbi generációk kapacitása sem veszti el gyorsan az értékét, az jelentősen javítja a beruházások megtérülését.
A menedzsment szerint ezt ráadásul az alkatrészárak emelkedése sem rontja érdemben, mivel a dráguló költségeket sikerül áthárítani az ügyfelekre. Az újonnan aláírt szerződések fedezeti marzsa így 5–10 százalékponttal magasabb a korábbi szerződésekénél, elsősorban a Vera Rubin kapacitásért fizetett prémium miatt.
CoreWeave: a kereslet brutális, de a növekedésnek ára van
A CoreWeave további növekedési sztoriját a rekordméretű megrendelésállomány támasztja alá. A megrendelésállomány a negyedév végére 104 milliárd dollárra emelkedett, több mint két és félszeresére egy év alatt. Emellett a harmadik negyedév első heteiben további szerződéseket írtak alá, így augusztus 11-re már 129,2 milliárd dollárra nőtt az állomány.
A CoreWeave történetének Achilles-sarka továbbra is a finanszírozás.
A vállalat nettó kamatköltsége egyetlen év alatt több mint duplájára, 640 millió dollárra emelkedett. Közben a cég továbbra is nagyon erősen támaszkodik külső finanszírozásra az adatközpontok építéséhez, a negyedév során több mint 10 milliárd dollárnyi új kötvényt és átváltoztatható kötvényt, valamint egy 3,1 milliárd dolláros hitelkeretet vont be. Az adósságállomány így már nagyjából 35 milliárd dollárra rúg.
Ezzel párhuzamosan a beruházási igény is tovább nő. A CoreWeave egyetlen negyedév alatt 9,4 milliárd dollárt költött beruházásokra, és az egész éves előrejelzését 35–39 milliárd dollárra emelte.
A menedzsment tovább emelte a várakozásokat
A pozitív negyedéves számok mellett a menedzsment is optimistább lett. A 2026-os árbevétel-előrejelzést 12,4–13,2 milliárd dollárra emelték, míg a módosított működési eredményt 960 millió és 1,15 milliárd dollár közé várják.
A piac ezt egyelőre kedvezően fogadta, a CoreWeave-részvények a jelentést követően rögtön 14 százalékkal emelkedtek, miközben az AI-adatközpontok másik nagy szereplője, a Nebius is erősödött.
A kérdés már nem az, hogy van-e kereslet
A CoreWeave jelentése alapján egyértelműen kijelenthető, hogy van kereslet az AI-számítási kapacitásra, ráadásul a legújabb csipekért a vevők hajlandók prémiumot fizetni. A kérdés az, hogy mindez mennyire fenntartható.
A vállalat jelentésével egy időben az Nvidia is egyre nagyobb szerepet vállal az AI-infrastruktúra finanszírozásában. A CoreWeave közel 13 százalékát birtokló csipgyártó nemrég 500 milliárd dolláros AI-infrastruktúra-finanszírozási programot jelentett be több nagy pénzügyi szereplővel együttműködésben. Ez egyszerre erősíti az AI-infrastruktúra iránti keresletbe vetett bizalmat, és táplálja azokat a félelmeket, miszerint a szektorban már túl sok tőke keresi a helyét.
Összességében a CoreWeave negyedéves jelentése egyelőre inkább az AI-beruházási lázat igazolja. A rekordméretű megrendelésállomány, az emelkedő csipbérleti díjak és a javuló szerződéses marzsok azt mutatják, hogy jelenleg van valódi árazási erő a piacon.
A befektetők számára azonban a következő szakasz már kevésbé a keresletről, sokkal inkább a megtérülésről szól.
Arról, hogy a CoreWeave képes-e olyan gyorsan növelni a bevételt és a működési eredményt, hogy az ellensúlyozza a több tízmilliárd dolláros adósság és a folyamatos adatközpont-építés költségét.
Egyelőre igen, azonban a magas kamatköltség miatt vékony a határ a rendkívül sikeres növekedési sztori és a fizetésképtelenség között.