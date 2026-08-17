Kellemetlen meglepetés érte Csányi Sándort: leminősítették az OTP-elnök agrárbirodalmának ékkövét – befektetésre nem ajánlott a kötvény

A Scope Ratings egy kategóriával lejjebb sorolta a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonafarm és leánycége, a Pick Zrt. kibocsátói és kötvénybesorolását. A múlt heti hitelminősítésről szóló döntést a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelentette be utóbbi vállalat hétfő délelőtt.

Leminősítette a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Pick Zrt. és anyacége, a Bonafarm besorolását a Scope Ratings / Fotó: Karnok Csaba

A tőzsdei bejelentésben módosításnak nevezett hitelminősítői lépés valójában leminősítést jelent, és nem csupán a Pick Zrt-re, hanem a szegedi szalámigyár száz százalékos tulajdonosa, a Bonafarm számára is.

A német hitelminősítő mindkét vállalat kibocsátói besorolását egy kategóriával, BB mínuszra rontotta az eddigi BB szintről, amihez a további leminősítés kockázatait jelezve negatív kilátásokat társított.

A Pick által kibocsátott vállalati kötvények minősítését ezzel párhuzamosan ugyancsak BB mínuszra vágta vissza a Scope a korábbi BB-ről.

Mélyebbre került a bóvli kategóriában Csányi Sándor agrárcége

A 935 milliárd forintra becsült vagyonával Magyarország második leggazdagabb emberének számító Csányi Sándor vállalkozásának kötvényei ezáltal még távolabb kerültek a befektetésre ajánlott besorolási sáv alját jelentő BBB mínusz kategóriától.

Az OTP-elnök agrárportfóliójába tartozó Pick még 2019-ben bocsátott ki vállalati kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési kötvényprogramjának (NKP) keretében.

A 27 milliárd forint értékben piacra dobott, 10 éves lejáratú kötvények két százalékos fix éves kamat mellett keltek el. A bevont forrásokat általános vállalatfinnszírozási célokra és tőkeberuházásokra tervezte felhasználni az élelmiszeripari vállalat.

Ez áll a Scope Ratings döntése mögött

A leminősítést a gyengébb jövedelmezőségi kilátásokkal, valamint a tőkeáttételi mutatókra nehezedő folyamatos nyomással indokolta a hitelminősítő. A negatív kilátás a kihívásokkal teli piaci körülmények körüli bizonytalanságot, valamint a 2026-ban várhatóan jelentkező hitelmegállapodási nyomást tükrözi.

A Scope szerint a vállalat működési teljesítményét 2025-ben jelentősen romlott

az állati fehérje árupiacok gyengélkedése,

a hazánkban is jelentkező állatbetegségek okozta zavarok,

valamint az élelmiszer-feldolgozó porfólió egyes területein tapasztalható nehézségek következtében.

Mindezek miatt a német elemzőház a korábban prognosztizáltnál gyengébb jövedelmezőségi profilt vár, az eredmény fellendülése pedig lassabb lehet, és középtávon a korábbi szintek alatt marad.