Magyarország csak irigykedhet Dániára: akkorát mentek a Novo Nordisk testsúlycsökkentő készítményei, hogy a dán GDP-t is újra kellett számolni – több százalékot is rávernek a magyar növekedésre

Jelentősen javultak Dánia gazdasági kilátásai az ország egészségügyi szektorának erős teljesítménye miatt, ezen belül is a testsúlycsökkentő készítményeiről ismert Novo Nordisk hozzájárulásának köszönhetően.

Az egészségipar hajthatja idén is Dánia gazdaságának növekedését / Fotó: Nichlas Pollier

Az északi ország adó- és gazdasági növekedési minisztériuma csütörtökön 3,7 százalékra emelte 2026-ra vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését a májusi 2,7 százalékos előrejelzésről.

A dán gazdaság növekedését elsősorban a gyógyszeripar növekvő exportjának fényében kell értelmezni, amelynek jelentős része az amerikai piachoz kapcsolódik

– nyilatkozta Jacob Engel-Schmidt adó- és gazdasági növekedési miniszter.

A tárcavezető hozzátette, a fogyókúrás gyógyszerek globális piaca tovább növekszik, és a Novo Nordisk idei év elején piacra dobott, új Wegovy fogyasztótablettája is hozzájárul a korábban vártnál magasabb növekedéshez.

A dán központi bank márciusban közölte, hogy mind az idei, mind a következő évre 1,8 százalékos GDP-növekedést vár, szemben a tavaly szeptemberi előrejelzésekkel, amelyek 2026-ra 2 százalék, 2027-re pedig 1,7 százalék bővülést jósoltak.

Dánia gazdasága 2,9 százalékkal 3119 milliárd koronára – mintegy 462 milliárd dollárra – nőtt 2025-ben. A frissített prognózis alapján az idei évet 3234 milliárd kornával zárhatja a skandináv állam. Az egészségipari szektornak tulajdonított, egy százalékpontos többlethozzájárulás így körülbelül 31 milliárd koronát jelenthet.

A Novo Nordisk részvényei nincsenek jó formában, az árfolyam 8,4 százalékokal karcsúsodott az év eleje óta. A társaság augusztus elején 148,6 milliárd korona árbevételről számolt be az első félévre vonatkozóan, ami két százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. A tisztított adózott nyeresége 56,9 milliárd koronára emelkedett, éves alapon egy százalékkal.

A Wegowy az év elején az első testsúlycsökkentő tablettaként került az amerikai piacra, azóta viszont a versenytárs Ely Lilly saját készítményét is engedélyezték a tengerentúlon.

Csak emlékeztetőül, Magyarországon idén a kormány és a jegybank várakozásai szerint 1,5 és 2 százalék között lehet 2026-ban a GDP-növekedés.