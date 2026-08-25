Meghódította a napfényes Itáliát az ex-Duna House és bődületes eredményrekordot ért el – még a bivalyerős forint se ártott

A bivalyerős forint dacára is rekorderedménnyel zárta a második negyedévet a DH Group (korábban: Duna House) - közölte a csoport kora reggel. A tisztított core EBITDA 39 százalékkal, 2,3 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 74 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA 84 százaléka a pénzügyi közvetítési szegmensben keletkezett.

Meghódította a napfényes Itáliát a DH Group / Fotó: AFP

A DH Groupon az erős forint sem fogott ki

A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben az előző év azonos időszakához mérten 19 százalékkal, 140 milliárd forintra, számviteli EBITDA-ja nem kevesebb mint 39 százalékkal, 2,6 milliárd forintra, míg adózás utáni nyeresége 29 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt.

Mindezt annak ellenére érte el a DH Group, hogy bevételei több mint 82 százalékát külföldi leánycégei hozták össze, miközben a forint egy év alatt 10,9 százalékkal erősödött az euróhoz képest, és 10,7 százalékkal a zloty-hoz képest, csökkentve a forintban denominált növekedést a helyi valutákhoz képest.

Az OTP és a Richter nyereségét például eléggé megviselte a hazai deviza intenzív erősödése.

Nagyon bejött az olasz akvizíció

Olaszországban - ahol csak hitelközvetítéssel foglalkozik a csoport - a Credipass folytatta növekedését: a közvetített hitelvolumen 4 százalékkal - euróban 17 százalékkal - 184 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest, a negyedéves tisztított core EBITDA pedig elérte az 1,4 milliárd forintot. Az olaszországi tevékenységekből származó bevételek a negyedévben euróban számítva 28 százalékkal, forintban pedig 15 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest; a negyedéves EBITDA 1,4 milliárd forintot ért el, ami a csoport EBITDA-jának legnagyobb részét adta.

Az itáliai üzletág nettó profitja pedig 30 százalékkal, 884,9 millió forintra ugrott.

Június végén a DH Group – olasz leányvállalatán, a Hgroupon keresztül – sikeresen lezárta az olasz Fincontatto fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezés üzletágának felvásárlását. Az üzletágat július 1-jétől konszolidálják, és a szinergiákkal együtt várhatóan legalább 1,5 millió euró évesített EBITDA-val járul hozzá az eredményhez (önállóan mintegy 1 millió euró).