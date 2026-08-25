Meghódította a napfényes Itáliát az ex-Duna House és bődületes eredményrekordot ért el – még a bivalyerős forint se ártott
A bivalyerős forint dacára is rekorderedménnyel zárta a második negyedévet a DH Group (korábban: Duna House) - közölte a csoport kora reggel. A tisztított core EBITDA 39 százalékkal, 2,3 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 74 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA 84 százaléka a pénzügyi közvetítési szegmensben keletkezett.
A DH Groupon az erős forint sem fogott ki
A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben az előző év azonos időszakához mérten 19 százalékkal, 140 milliárd forintra, számviteli EBITDA-ja nem kevesebb mint 39 százalékkal, 2,6 milliárd forintra, míg adózás utáni nyeresége 29 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt.
Mindezt annak ellenére érte el a DH Group, hogy bevételei több mint 82 százalékát külföldi leánycégei hozták össze, miközben a forint egy év alatt 10,9 százalékkal erősödött az euróhoz képest, és 10,7 százalékkal a zloty-hoz képest, csökkentve a forintban denominált növekedést a helyi valutákhoz képest.
Az OTP és a Richter nyereségét például eléggé megviselte a hazai deviza intenzív erősödése.
Nagyon bejött az olasz akvizíció
Olaszországban - ahol csak hitelközvetítéssel foglalkozik a csoport - a Credipass folytatta növekedését: a közvetített hitelvolumen 4 százalékkal - euróban 17 százalékkal - 184 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest, a negyedéves tisztított core EBITDA pedig elérte az 1,4 milliárd forintot. Az olaszországi tevékenységekből származó bevételek a negyedévben euróban számítva 28 százalékkal, forintban pedig 15 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest; a negyedéves EBITDA 1,4 milliárd forintot ért el, ami a csoport EBITDA-jának legnagyobb részét adta.
Az itáliai üzletág nettó profitja pedig 30 százalékkal, 884,9 millió forintra ugrott.
Június végén a DH Group – olasz leányvállalatán, a Hgroupon keresztül – sikeresen lezárta az olasz Fincontatto fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezés üzletágának felvásárlását. Az üzletágat július 1-jétől konszolidálják, és a szinergiákkal együtt várhatóan legalább 1,5 millió euró évesített EBITDA-val járul hozzá az eredményhez (önállóan mintegy 1 millió euró).
Lengyel- és Magyarország is erőteljesen növekedett
Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok tovább bővültek; a negyedéves hitelvolumen 27 százalékkal (zloty-ban 42 százalék), 160 milliárd forintra nőtt, a lengyel tisztított core EBITDA-hozzájárulás pedig elérte a 292 millió forintot (+84 százalék). A lengyel leányvállalatok negyedéves árbevétele 3,8 milliárd forintra, azaz zlotyban mérve kiemelkedően, 34 százalékkal bővült. A DH Group nettó profitja a Visztula mentén 149 százalékkal, 183,6 millió forintra emelkedett.
Magyarországon a tevékenységet az Otthon Start program támogatta; a core tevékenységek 632 millió forint tisztított core EBITDA-t termeltek, azaz 69 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, a nettó nyereség 11 százalékkal 545,3 millió forintra gyarapodott.
A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését is: az első fél évben 5 lakást értékesített összesen 557 millió forint könyv szerinti értéken, 604 millió forintos eladási áron.
Mint ismert, tavaly novemberben a DH Group 22 százalékos részesedést szerzett a spanyol Donpisóban, majd idén februárban 34 százalékra növelte tulajdoni hányadát, tőkemódszerrel konszolidálva. A barcelonai székhelyű hálózat a negyedévben 0,9 milliárd forint hálózati jutalékbevételt generált.
A csoport marginális cseh tevékenységeit viszont bezárták, így a negyedévben nem járultak hozzá jutalékbevételhez és megszűnő tevékenységként sorolták át.
Javított éves profitvárakozásán a csoport
Az egész első fél évet figyelembe véve, éves bázison a DH Group EBITDA-ja 30 százalékkal, 3,22 milliárd forintra, nettó nyeresége pedig 37 százalékkal, 2,53 milliárd forintra nőtt.
Mivel pedig az első félévi teljesítmény meghaladta a menedzsment várakozásait, így 7,5-8,3 milliárd forintról 8,3–9,1 milliárd forintra emeli a tisztított EBITDA-ra, illetve 4,5-5,0 milliárdról 5,1–5,6 milliárd forintra a tisztított adózott eredményre vonatkozó előrejelzését. A frissített iránymutatás tartalmazza az olasz Fincontatto második fél évben várt hozzájárulását is.