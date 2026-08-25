Deviza
EUR/HUF363,11 +0,04% USD/HUF311,33 +0,09% GBP/HUF424,63 +0,08% CHF/HUF387,3 -0,12% PLN/HUF84,3 +0,07% RON/HUF69,12 +0,05% CZK/HUF15,07 +0,05% EUR/HUF363,11 +0,04% USD/HUF311,33 +0,09% GBP/HUF424,63 +0,08% CHF/HUF387,3 -0,12% PLN/HUF84,3 +0,07% RON/HUF69,12 +0,05% CZK/HUF15,07 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 229,28 +0,57% MTELEKOM2 524 +0,95% MOL5 125 +0,49% OTP46 720 +0,73% RICHTER13 370 +0,3% OPUS315 0% ANY6 670 +0,45% AUTOWALLIS132,5 -6,79% WABERERS4 550 -0,22% BUMIX9 606,56 -0,1% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 266,24 +0,16% BUX152 229,28 +0,57% MTELEKOM2 524 +0,95% MOL5 125 +0,49% OTP46 720 +0,73% RICHTER13 370 +0,3% OPUS315 0% ANY6 670 +0,45% AUTOWALLIS132,5 -6,79% WABERERS4 550 -0,22% BUMIX9 606,56 -0,1% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 266,24 +0,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
DH Group
Duna House Group

Meghódította a napfényes Itáliát az ex-Duna House és bődületes eredményrekordot ért el – még a bivalyerős forint se ártott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Forintban is új csúcsot ért el a nyereség, hát még ha euróban számolnánk! A DH Group a profit nagyobbik felét már Olaszországban termelte. Idehaza az Otthon Start program fűtötte a növekedést. Megemelte éves profitvárakozását a menedzsment.
Murányi Ernő
2026.08.25, 08:45

A bivalyerős forint dacára is rekorderedménnyel zárta a második negyedévet a DH Group (korábban: Duna House) - közölte a csoport kora reggel. A tisztított core EBITDA 39 százalékkal, 2,3 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 74 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA 84 százaléka a pénzügyi közvetítési szegmensben keletkezett.

Meghódította a napfényes Itáliát a DH Group / Fotó: AFP

A DH Groupon az erős forint sem fogott ki 

A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben az előző év azonos időszakához mérten 19 százalékkal, 140 milliárd forintra, számviteli EBITDA-ja nem kevesebb mint 39 százalékkal,  2,6 milliárd forintra, míg adózás utáni nyeresége 29 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt.

Mindezt annak ellenére érte el a DH Group, hogy bevételei több mint 82 százalékát külföldi leánycégei hozták össze, miközben a forint egy év alatt 10,9 százalékkal erősödött az euróhoz képest, és 10,7 százalékkal a zloty-hoz képest, csökkentve a forintban denominált növekedést a helyi valutákhoz képest.

Az OTP és a Richter nyereségét például eléggé megviselte a hazai deviza intenzív erősödése. 

Nagyon bejött az olasz akvizíció

Olaszországban - ahol csak hitelközvetítéssel foglalkozik a csoport -  a Credipass folytatta növekedését: a közvetített hitelvolumen 4 százalékkal  - euróban 17 százalékkal - 184 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest, a negyedéves tisztított core EBITDA pedig elérte az 1,4 milliárd forintot. Az olaszországi tevékenységekből származó bevételek a negyedévben euróban számítva 28 százalékkal, forintban pedig 15 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest; a negyedéves EBITDA 1,4 milliárd forintot ért el, ami a csoport EBITDA-jának legnagyobb részét adta.

Az itáliai üzletág nettó profitja pedig 30 százalékkal, 884,9 millió forintra ugrott. 

Június végén a DH Group – olasz leányvállalatán, a Hgroupon keresztül – sikeresen lezárta az olasz Fincontatto fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezés üzletágának felvásárlását. Az üzletágat július 1-jétől konszolidálják, és a szinergiákkal együtt várhatóan legalább 1,5 millió euró évesített EBITDA-val járul hozzá az eredményhez (önállóan mintegy 1 millió euró).

Lengyel- és Magyarország is erőteljesen növekedett

Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok tovább bővültek; a negyedéves hitelvolumen 27 százalékkal (zloty-ban 42 százalék), 160 milliárd forintra nőtt, a lengyel tisztított core EBITDA-hozzájárulás pedig elérte a 292 millió forintot (+84 százalék). A lengyel leányvállalatok negyedéves árbevétele 3,8 milliárd forintra, azaz zlotyban mérve kiemelkedően, 34 százalékkal bővült. A DH Group nettó profitja a Visztula mentén 149 százalékkal, 183,6 millió forintra emelkedett.

Magyarországon a tevékenységet az Otthon Start program támogatta; a core tevékenységek 632 millió forint tisztított core EBITDA-t termeltek, azaz 69 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, a nettó nyereség 11 százalékkal 545,3 millió forintra gyarapodott.

A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését is: az első fél évben 5 lakást értékesített összesen 557 millió forint könyv szerinti értéken, 604 millió forintos eladási áron.

Mint ismert, tavaly novemberben a DH Group 22 százalékos részesedést szerzett a spanyol Donpisóban, majd idén februárban 34 százalékra növelte tulajdoni hányadát, tőkemódszerrel konszolidálva. A barcelonai székhelyű hálózat a negyedévben 0,9 milliárd forint hálózati jutalékbevételt generált.

A csoport marginális cseh tevékenységeit viszont bezárták, így a negyedévben nem járultak hozzá jutalékbevételhez és megszűnő tevékenységként sorolták át.

Javított éves profitvárakozásán a csoport

Az egész első fél évet figyelembe véve, éves bázison a DH Group EBITDA-ja 30 százalékkal, 3,22 milliárd forintra, nettó nyeresége pedig 37 százalékkal, 2,53 milliárd forintra nőtt.  

Mivel pedig az első félévi teljesítmény meghaladta a menedzsment várakozásait, így 7,5-8,3 milliárd forintról 8,3–9,1 milliárd forintra emeli a tisztított EBITDA-ra, illetve 4,5-5,0 milliárdról 5,1–5,6 milliárd forintra a tisztított adózott eredményre vonatkozó előrejelzését. A frissített iránymutatás tartalmazza az olasz Fincontatto második fél évben várt hozzájárulását is.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu