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tőzsde
DH Group
hitel
elemzés

Olajár, Otthon Start nem számít: az elemzőház szerint a magyar DH Groupot venni érdemes

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A növekedés motorja a jelzáloghitelek közvetítése volt. A kockázatok dacára az elemzőház fenntartja vételi ajánlását a DH Group részvényeire.
Murányi Ernő
2026.08.25, 12:15

A DH Group a második negyedévben kiemelkedően erős eredményeket ért el, elsősorban a közvetített hitelvolumen jelentős növekedésének köszönhetően - írja a Wood cseh elemzőcég, miután a csoport kedd reggel közzétette friss gyorsjelentését.

dunahouse DH Group
DH Group: folytatódhat  növekedés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A DH Group motorja a hitelközvetítés volt

Az árbevétel éves összevetésben 32 százalékkal, az EBITDA pedig több mint 50 százalékkal nőtt, elérve a 7,1 millió eurót, ami mintegy 25 százalékkal meghaladta az elemzői várakozásokat. 

A társaság ezért felfelé módosította éves eredményvárakozását: az EBITDA-cél körülbelül 10 százalékkal, a nettó eredményre vonatkozó előrejelzés 12-13 százalékkal emelkedett.

A növekedés motorja a jelzáloghitelek közvetítése volt. Az összesített hitelvolumen 33 százalékkal bővült, miközben az üzleti modell működési tőkeáttétele miatt a bevételnövekedés még nagyobb profitnövekedést eredményezett. 

A pénzügyi közvetítési üzletág az EBITDA 84 százalékát adta a negyedévben.

A Wood szerint országonként vegyes, de összességében kedvező képet láthatunk

  • Olaszországban a piaci környezet gyenge volt, ám ennek ellenére a vállalat növelte piaci részesedését, a közvetített volumen 17 százalékkal nőtt. 

Itália immár a csoport EBITDA-jának mintegy 60 százalékát termeli.

  • Lengyelországban a kamatcsökkentések és a javuló jövedelmi helyzet erős keresletet generáltak, a közvetített hitelvolumen több mint 40 százalékkal emelkedett. 
  • Magyarországon az Otthon Start program jelentősen támogatta a piacot. A közvetített hitelvolumen 62 milliárd forintos rekordszintre emelkedett, éves alapon több mint 60 százalékkal nőtt.

 A menedzsment szerint ugyanakkor fontos kérdés, hogy a támogatási program hosszabb távon fennmarad-e.

  • Spanyolországban a Donpiso részesedés növelése javíthatja a jövőbeli eredményeket, de egyelőre a hozzájárulás korlátozott.
  • Csehországból a vállalat kivonult, hogy fő piacaira koncentráljon, amit az elemzők pozitívan értékelnek.

Az elemzés szerint a részvény vonzó értékeltségen forog. 

A társaság alacsony eladósodottsággal rendelkezik (nettó adósság/EBITDA 1,3x), ezért további felvásárlásokkal tud növekedni. 

Kockázatot jelenthet ugyanakkor az olajársokk miatt esetlegesen emelkedő kamatkörnyezet, valamint a magyar Otthon Start program esetleges megszüntetése

- emeli ki az elemző.

A kockázatok dacára azonban az elemzőház fenntartja vételi ajánlását, 1500 forintos célárral, ami mintegy 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent az aktuális 1360-as árfolyamhoz képest.

 

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