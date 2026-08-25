Olajár, Otthon Start nem számít: az elemzőház szerint a magyar DH Groupot venni érdemes
A DH Group a második negyedévben kiemelkedően erős eredményeket ért el, elsősorban a közvetített hitelvolumen jelentős növekedésének köszönhetően - írja a Wood cseh elemzőcég, miután a csoport kedd reggel közzétette friss gyorsjelentését.
A DH Group motorja a hitelközvetítés volt
Az árbevétel éves összevetésben 32 százalékkal, az EBITDA pedig több mint 50 százalékkal nőtt, elérve a 7,1 millió eurót, ami mintegy 25 százalékkal meghaladta az elemzői várakozásokat.
A társaság ezért felfelé módosította éves eredményvárakozását: az EBITDA-cél körülbelül 10 százalékkal, a nettó eredményre vonatkozó előrejelzés 12-13 százalékkal emelkedett.
A növekedés motorja a jelzáloghitelek közvetítése volt. Az összesített hitelvolumen 33 százalékkal bővült, miközben az üzleti modell működési tőkeáttétele miatt a bevételnövekedés még nagyobb profitnövekedést eredményezett.
A pénzügyi közvetítési üzletág az EBITDA 84 százalékát adta a negyedévben.
A Wood szerint országonként vegyes, de összességében kedvező képet láthatunk
- Olaszországban a piaci környezet gyenge volt, ám ennek ellenére a vállalat növelte piaci részesedését, a közvetített volumen 17 százalékkal nőtt.
Itália immár a csoport EBITDA-jának mintegy 60 százalékát termeli.
- Lengyelországban a kamatcsökkentések és a javuló jövedelmi helyzet erős keresletet generáltak, a közvetített hitelvolumen több mint 40 százalékkal emelkedett.
- Magyarországon az Otthon Start program jelentősen támogatta a piacot. A közvetített hitelvolumen 62 milliárd forintos rekordszintre emelkedett, éves alapon több mint 60 százalékkal nőtt.
A menedzsment szerint ugyanakkor fontos kérdés, hogy a támogatási program hosszabb távon fennmarad-e.
- Spanyolországban a Donpiso részesedés növelése javíthatja a jövőbeli eredményeket, de egyelőre a hozzájárulás korlátozott.
- Csehországból a vállalat kivonult, hogy fő piacaira koncentráljon, amit az elemzők pozitívan értékelnek.
Az elemzés szerint a részvény vonzó értékeltségen forog.
A társaság alacsony eladósodottsággal rendelkezik (nettó adósság/EBITDA 1,3x), ezért további felvásárlásokkal tud növekedni.
Kockázatot jelenthet ugyanakkor az olajársokk miatt esetlegesen emelkedő kamatkörnyezet, valamint a magyar Otthon Start program esetleges megszüntetése
- emeli ki az elemző.
A kockázatok dacára azonban az elemzőház fenntartja vételi ajánlását, 1500 forintos célárral, ami mintegy 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent az aktuális 1360-as árfolyamhoz képest.