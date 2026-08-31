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megújuló
energetikai projekt
4iG

A szemünk előtt jön létre egy energetikai óriás Magyarországon – hacsak a Tisza-kormány meg nem fúrja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új lap a pakliban. Nem aprózzák el az üzletág beindítását, rögtön öt projekttel indít a nagyvállalat új energetikai szegmense.
Murányi Ernő
2026.08.31, 13:34

Rögtön öt projekttel startol el a 4iG csoport új, energetikai üzletága – derült ki a konszern hétfő reggel közölt gyorsjelentéséhez csatolt befektetői prezentációból.

energetika Species conservation and energy transition: Marsh harrier flies in front of wind turbine
Nem aprózzák el az üzletág beindítását, rögtön öt projekttel indít a nagyvállalat új energetikai szegmense / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csoport a többi szegmens kialakításához hasonlóan egy regionális stratégiai energetikai hubként felépülő, saját szervezeti struktúrával rendelkező holdingon keresztül lép be az energetikai üzletágba. Célterülete a megújuló energia és új generációs energiainfrastruktúrák lesznek Magyarországon, Közép-KeletEurópában és a Balkánon.

A portfólió kialakításába hosszú távon együttműködő, nemzetközi befektetői és technológiai partnereket vonnak be.

Az energetikai szegmens a 4iG meglévő magyarországi és nyugat-balkáni jelenlétére és helyi működésére épít az energetikai projektek felkutatása és megvalósítása során, új szektorra terjesztve ki a csoport regionális platformját, miközben - mivel a többi szegmens mind meglehetősen energiaintenzív területeken működik, elsődleges felvevője is lesz az új üzletág szolgáltatásainak.

Az öt projekt pedig a következő lesz:

  • magyarországi szélerőmű,
  • lengyel szélerőmű,
  • kis moduláris atomreaktorok (smr) létesítése amerikai partnerrel,   
  • szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztése Észak-Macedóniában,
  • végül további energiatermelő kapacitások megszerzése Montenegróban

A magyar szélerőműprojekt kapcsán a cég közölte, hogy kötelező erejű vételi ajánlatot tett egy olyan projekttársaság 49 százalékos, irányító részesedésére, amely - a korábban az Iberdrola tulajdonában állt - magyarországi szélerőműveket birtokolja 

A 158 MW beépített kapacitású eszközállomány a hazai telepített szélerőmű-kapacitás közel felét adja. Az eszköz szerződött cash flow-in keresztül az indulástól azonnal hozzájárul a szegmens jövedelmezőségéhez.

Lengyeloszágban a 4iG Befektetési Kft. nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett egy közepes méretű, kulcsrakész szélerőműpark megvásárlására. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik. Ez lesz az első lépés a hazai piacon túli, középkelet-európai terjeszkedésben.

Szintén  nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat írt alá Jászai Gellért cége  a Nasdaqon jegyzett X-Energy-vel, a kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) egyik vezető amerikai fejlesztőjével az Xe-100 reaktor középkelet-európai és nyugat-balkáni kereskedelmi hasznosításáról. Az első lépés egy regionális pilot projekt előkészítése, a hosszú távú cél pedig tulajdonosi szerep stratégiai partnerként a régióban telepített nukleáris reaktorokban.

Az észak-macedóniai és montenegrói projekt egyelőre a lehetőségek feltérképezésénel tart. Észak-Macedónia nettó villamosenergiaimportőr, a megújuló kapacitások hiánya és a kormány által meghirdetett erőműfejlesztési program kedvező befektetési környezetet teremt a balkáni országban. 

Crna Gorában pedig megkönnyíti az új üzletág felépítését, hogy a csoport a ONE Crna Gora révén távközlési szolgáltatóként már jelen van a piacon. 

 4IG részvény
4IG részvény16:50:22
Árfolyam: 1 580 HUF -52 / -3,29 %
Forgalom: 98 357 441 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG részvényei hétfő délelőtt 2 százalékkal, 1600 forintra gyengültek.

 

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