A szemünk előtt jön létre egy energetikai óriás Magyarországon – hacsak a Tisza-kormány meg nem fúrja

Rögtön öt projekttel startol el a 4iG csoport új, energetikai üzletága – derült ki a konszern hétfő reggel közölt gyorsjelentéséhez csatolt befektetői prezentációból.

Nem aprózzák el az üzletág beindítását, rögtön öt projekttel indít a nagyvállalat új energetikai szegmense / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csoport a többi szegmens kialakításához hasonlóan egy regionális stratégiai energetikai hubként felépülő, saját szervezeti struktúrával rendelkező holdingon keresztül lép be az energetikai üzletágba. Célterülete a megújuló energia és új generációs energiainfrastruktúrák lesznek Magyarországon, Közép-KeletEurópában és a Balkánon.

A portfólió kialakításába hosszú távon együttműködő, nemzetközi befektetői és technológiai partnereket vonnak be.

Az energetikai szegmens a 4iG meglévő magyarországi és nyugat-balkáni jelenlétére és helyi működésére épít az energetikai projektek felkutatása és megvalósítása során, új szektorra terjesztve ki a csoport regionális platformját, miközben - mivel a többi szegmens mind meglehetősen energiaintenzív területeken működik, elsődleges felvevője is lesz az új üzletág szolgáltatásainak.

Az öt projekt pedig a következő lesz:

magyarországi szélerőmű,

lengyel szélerőmű,

kis moduláris atomreaktorok (smr) létesítése amerikai partnerrel,

szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztése Észak-Macedóniában,

végül további energiatermelő kapacitások megszerzése Montenegróban

A magyar szélerőműprojekt kapcsán a cég közölte, hogy kötelező erejű vételi ajánlatot tett egy olyan projekttársaság 49 százalékos, irányító részesedésére, amely - a korábban az Iberdrola tulajdonában állt - magyarországi szélerőműveket birtokolja

A 158 MW beépített kapacitású eszközállomány a hazai telepített szélerőmű-kapacitás közel felét adja. Az eszköz szerződött cash flow-in keresztül az indulástól azonnal hozzájárul a szegmens jövedelmezőségéhez.

Lengyeloszágban a 4iG Befektetési Kft. nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett egy közepes méretű, kulcsrakész szélerőműpark megvásárlására. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik. Ez lesz az első lépés a hazai piacon túli, középkelet-európai terjeszkedésben.