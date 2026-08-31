A szemünk előtt jön létre egy energetikai óriás Magyarországon – hacsak a Tisza-kormány meg nem fúrja
Rögtön öt projekttel startol el a 4iG csoport új, energetikai üzletága – derült ki a konszern hétfő reggel közölt gyorsjelentéséhez csatolt befektetői prezentációból.
A csoport a többi szegmens kialakításához hasonlóan egy regionális stratégiai energetikai hubként felépülő, saját szervezeti struktúrával rendelkező holdingon keresztül lép be az energetikai üzletágba. Célterülete a megújuló energia és új generációs energiainfrastruktúrák lesznek Magyarországon, Közép-KeletEurópában és a Balkánon.
A portfólió kialakításába hosszú távon együttműködő, nemzetközi befektetői és technológiai partnereket vonnak be.
Az energetikai szegmens a 4iG meglévő magyarországi és nyugat-balkáni jelenlétére és helyi működésére épít az energetikai projektek felkutatása és megvalósítása során, új szektorra terjesztve ki a csoport regionális platformját, miközben - mivel a többi szegmens mind meglehetősen energiaintenzív területeken működik, elsődleges felvevője is lesz az új üzletág szolgáltatásainak.
Az öt projekt pedig a következő lesz:
- magyarországi szélerőmű,
- lengyel szélerőmű,
- kis moduláris atomreaktorok (smr) létesítése amerikai partnerrel,
- szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztése Észak-Macedóniában,
- végül további energiatermelő kapacitások megszerzése Montenegróban
A magyar szélerőműprojekt kapcsán a cég közölte, hogy kötelező erejű vételi ajánlatot tett egy olyan projekttársaság 49 százalékos, irányító részesedésére, amely - a korábban az Iberdrola tulajdonában állt - magyarországi szélerőműveket birtokolja
A 158 MW beépített kapacitású eszközállomány a hazai telepített szélerőmű-kapacitás közel felét adja. Az eszköz szerződött cash flow-in keresztül az indulástól azonnal hozzájárul a szegmens jövedelmezőségéhez.
Lengyeloszágban a 4iG Befektetési Kft. nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett egy közepes méretű, kulcsrakész szélerőműpark megvásárlására. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik. Ez lesz az első lépés a hazai piacon túli, középkelet-európai terjeszkedésben.
Szintén nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat írt alá Jászai Gellért cége a Nasdaqon jegyzett X-Energy-vel, a kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) egyik vezető amerikai fejlesztőjével az Xe-100 reaktor középkelet-európai és nyugat-balkáni kereskedelmi hasznosításáról. Az első lépés egy regionális pilot projekt előkészítése, a hosszú távú cél pedig tulajdonosi szerep stratégiai partnerként a régióban telepített nukleáris reaktorokban.
Az észak-macedóniai és montenegrói projekt egyelőre a lehetőségek feltérképezésénel tart. Észak-Macedónia nettó villamosenergiaimportőr, a megújuló kapacitások hiánya és a kormány által meghirdetett erőműfejlesztési program kedvező befektetési környezetet teremt a balkáni országban.
Crna Gorában pedig megkönnyíti az új üzletág felépítését, hogy a csoport a ONE Crna Gora révén távközlési szolgáltatóként már jelen van a piacon.
A 4iG részvényei hétfő délelőtt 2 százalékkal, 1600 forintra gyengültek.