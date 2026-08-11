Magyarország nem a legfényesebb gyöngyszem, de a magyar állampapír és részvény is ráfért a külföldiek bevásárlási listájára

Mérséklődött a kereslet a feltörekvő piaci eszközök iránt augusztus első teljes hetében, a befektetők a tajvani kitettségeiket növelték legnagyob mértékben, elsősorban a csipgyártó TSMC-nek köszönhetően, amely a technológiai-MI rali közepette ismét a tőzsdézők fókuszába került. A magyar részvény- és kötvény ETF-ekre is számottevő igény mutatkozott, ám a hazai csak egyike a számos érdekes feltörekvő piaci befektetési sztorinak, erre világít rá a Bloomberg legfrissebb ETF-piaci statisztikája.

A feltörekvő piaci ETF-ek 1,81 milliárd dollár befektetést gyűjtöttek az előző héten / Fotó: Mongta Studio / Shutterstock

Az Egyesült Államokban bejegyzett, feltörekvő piaci fókuszú tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ek) 1,81 milliárd dollár értékben értékesítettek az augusztus 7-ig tartó héten, ami kevesebb mint fele a július utolsó hetében regisztrált, 4,5 milliárd dolláros tőkebeáramlásnak.

A piacon múlt héten is a részvény ETF-ek taroltak, melyekbe 1,72 milliárd dollár érkezett, szemben a kötvényes portfóliókba áramló, csekély 94,5 millió dollárral. A teljes amerikai ETF-állomány egy hét alatt 2,3 százalékkal 553,5 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően a bőkezű piaci hozamoknak is.

Tajvan volt a feltörekvő piaci befektetők kedvence augusztus elején

A friss befektetések legnagyobb porciója, bő másfél milliárd dollár az ázsiai eszközökbe vándorolt. Ezen belül is a tajvani kitettséget adó termékek bizonyultak a legkeresettebbek, 538,3 millió dollárral. Az értékesítést a Franklin Templeton által kezelt Franklin FTSE Taiwan ETF-je dobta meg, amely egymaga rekordot jelentő, 347 millió dollárt szívott fel. Az ETF jelentős mértékben támaszkodik az ország legnagyobb vállalatának, a csipgyártó TSMC részvényeire.

A mesterséges intelligencia-láz miatt hasonlóan kiemelt érdeklődés övezte a dél-koreai ETF-eket is, melyek összesen 461,9 millió dollár friss befektetést gyűjtöttek.

A világ legnagyobb fejlődő piaci gazdaságát képviselő Kína a harmadik helyre szorult 378,7 millió dolláros ETF-eken keresztüli befektetéssel.

A feltörekvő piaci befektetések vonzerejét az is tükrözi, hogy az egyedül a mexikói eszközök zárták nettó kiáramlással az időszakot. Innen is csupán 600 ezer dollár szivárgott el, az iShares MSCI Mexico ETF visszaváltásai következtében.