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ETF
Tajvan
tőzsde
TSMC
feltörekvő piacok

Magyarország nem a legfényesebb gyöngyszem, de a magyar állampapír és részvény is ráfért a külföldiek bevásárlási listájára

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Visszaesett a feltörekvő piaci tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítése augusztus elején. Az feltörekvő piaci ETF-befektetők elsődleges célpontjai az MI-láz miatt a TSMC részvényei voltak, amely rekordszintű tőkebeáramlást eredményezett a tajvani eszközökbe. A magyar befektetések közel 10 millió dollárt gyűjtöttek egy hét alatt, amely egyenletesen oszlott meg a hazai részvények és állampapírok között.
K. T.
2026.08.11, 17:50

Mérséklődött a kereslet a feltörekvő piaci eszközök iránt augusztus első teljes hetében, a befektetők a tajvani kitettségeiket növelték legnagyob mértékben, elsősorban a csipgyártó TSMC-nek köszönhetően, amely a technológiai-MI rali közepette ismét a tőzsdézők fókuszába került. A magyar részvény- és kötvény ETF-ekre is számottevő igény mutatkozott, ám a hazai csak egyike a számos érdekes feltörekvő piaci befektetési sztorinak, erre világít rá a Bloomberg legfrissebb ETF-piaci statisztikája.

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A feltörekvő piaci ETF-ek 1,81 milliárd dollár befektetést gyűjtöttek az előző héten / Fotó: Mongta Studio / Shutterstock

Az Egyesült Államokban bejegyzett, feltörekvő piaci fókuszú tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ek) 1,81 milliárd dollár értékben értékesítettek az augusztus 7-ig tartó héten, ami kevesebb mint fele a július utolsó hetében regisztrált, 4,5 milliárd dolláros tőkebeáramlásnak.

A piacon múlt héten is a részvény ETF-ek taroltak, melyekbe 1,72 milliárd dollár érkezett, szemben a kötvényes portfóliókba áramló, csekély 94,5 millió dollárral. A teljes amerikai ETF-állomány egy hét alatt 2,3 százalékkal 553,5 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően a bőkezű piaci hozamoknak is.

Tajvan volt a feltörekvő piaci befektetők kedvence augusztus elején

A friss befektetések legnagyobb porciója, bő másfél milliárd dollár az ázsiai eszközökbe vándorolt. Ezen belül is a tajvani kitettséget adó termékek bizonyultak a legkeresettebbek, 538,3 millió dollárral. Az értékesítést a Franklin Templeton által kezelt Franklin FTSE Taiwan ETF-je dobta meg, amely egymaga rekordot jelentő, 347 millió dollárt szívott fel. Az ETF jelentős mértékben támaszkodik az ország legnagyobb vállalatának, a csipgyártó TSMC részvényeire.

A mesterséges intelligencia-láz miatt hasonlóan kiemelt érdeklődés övezte a dél-koreai ETF-eket is, melyek összesen 461,9 millió dollár friss befektetést gyűjtöttek.

A világ legnagyobb fejlődő piaci gazdaságát képviselő Kína a harmadik helyre szorult 378,7 millió dolláros ETF-eken keresztüli befektetéssel.

A feltörekvő piaci befektetések vonzerejét az is tükrözi, hogy az egyedül a mexikói eszközök zárták nettó kiáramlással az időszakot. Innen is csupán 600 ezer dollár szivárgott el, az iShares MSCI Mexico ETF visszaváltásai következtében.

Szűkebb térségünk, a kelet-közép- és dél-európai országok közül már csak mérete alapján is kiemelkedik Lengyelország, valamint Törökország tőkepiaca. Az itteni kitettséget adó eszközökbe egy hét alatt 54,3 millió, illetve 24,9 millió dollár új megtakarítás érkezett.

A tengerentúlon bejegyzett lengyel ETF-ekben összesen már közel hét milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, míg a török ETF-ek eszközértéke 5,4 milliárd dollárra rúg.

A magyar kötvények legalább olyen népszerűek, mint a részvények

A kisebb európai feltörekvő országok közül a görög részvény ETF-ek 13,6 millió dollárt gyűjtöttek az előző héten, míg a magyar eszközökbe 9,6 millió dollár befektetés érkezett. Érdekesség, hogy bár az ETF-piac rendkívül részvénytúlsúlyos, a magyar piacra irányuló befektetések kiegyensúlyozottan oszlottak meg a részvények és a kötvények között. Előbbiek 4,6 millió, utóbbiba 4,7 millió dollárnyi megtakarítást csatornáztak be. Utóbbi a hazai kötvénypiac vonzerejéről, illetve versenyképességéről árulkodhat a részvénypiaci befektetések mellett.

Az Egyesült Államokban kibocsátott, magyar kitettséget adó ETF-ekben összesen 2,9 milliárd dollárnyi befektetés fial.

Hasonlóan kiegyensúlyozottan oszlanak meg a friss befektetések a két nagy eszközosztály között a török ETF-ek esetében is, míg a román és az argentin piacokon kitettséget kereső befektetők egyértelműen ezen országok állampapírjait részesítették előnyben a részvényekkel szemben.
 

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