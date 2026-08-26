Szárnyra kapott a forint, a magyar devizának is besegített Paks
Beindult a forint szerda délután, miután a kora reggeli erősödést követően egy kisebb korrekcióval 361 forint fölé emelkedett az euró kurzusa.
Délután fél három körülre azonban újfent erőre kapott a hazai devizánk , s az eurót már messze 360 forint alatt jegyzik, legutóbb 359,7 forint alá is bekukkantott az európai közösségi deviza árfolyama, ami 0,2 százalékos eltolódást jelent a magyar fizetőeszköz javára.
Újabb támasz alá került az euró-forint jegyzése, mely 360,57-nél látható, de még nem szignifikáns a mozgás. Amennyiben alatta marad az árfolyam, a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 359,69-nél
- írja az Equilor Befektetési Zrt.
A dollár is lefelé vette az irányt, bár nem olyan lendülettel, mint az euró. Nagyjából 0,1 százalékkal, 308,6 forint alá esett a zöldhasú jegyzése.
Az Erste a forint kapcsán kiemeli, hogy
az MNB monetáris tanácsa tegnap az előzetesen vártnak megfelelő döntést hozta az újabb 25 bázispontos kamatcsökkentéssel, miközben az inflációs cél felülvizsgálatának bejelentésével a jegybank az eurózónás csatlakozás irányába mutatott elkötelezettséget, s leginkább ez hatott pozitívan a forintra.
A brókercég elemzői hozzátették, hogy
az elmúlt napokban a nemzetközi hangulat is segítette a forintot, illetve Paks újraindításának ma reggel bejelentett híre szintén pozitívan hathat az árfolyamra, csökkentve a fizetési mérleg idei – az energiaimportból fakadó – jelentősebb romlásának valószínűségét.
Eközben az euró-dollár keresztárfolyam továbbra sem mutat jelentős elmozdulást, a devizapár változatlanul 1,166 körül ingadozik.
A devizapár stabilitását segítheti, hogy a júliusi amerikai éves PCE-maginfláció, azaz az alapvető személyes fogyasztási kiadások árindexe a fél háromkor kiadott friss közlemény szerint pontosan megegyezik a piac által előre jelzett 0,2 százalékos értékkel, ami bizonyos mértékig megnyugtathatja a befektetőket.
Várja a piac Kevin Warsh Fed-elnök pénteki beszédét is a Jackson Hole-i szimpóziumon. A Fed monetáris politikájának kilátásai kulcsfontosságú szerepet játszanak a dollár árfolyamának rövid távú alakulásában. Eközben a kedvező fundamentális háttér visszatartja a devizakereskedőket attól, hogy az euró-dollár devizapár csökkenésére spekuláljanak.
Az amerikai árnyomás enyhülésének jelei és a gyenge munkaerőpiac miatt a piac most már többnyire tartást vár a Fed szeptember 15–16-i ülésén, miközben a Reuters arról értesült, hogy az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói készek a kamatláb emelésére a következő szeptemberi ülésen, hogy enyhítsék az iráni háború inflációnövelő hatását. A Fed és az EKB előreláthatóan eltérő politikája viszont továbbra is az eurót, s azon keresztül a forintot is támogatja.