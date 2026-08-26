Szárnyra kapott a forint, a magyar devizának is besegített Paks

A devizapár stabilitását segítheti, hogy a júliusi amerikai éves PCE-maginfláció, azaz az alapvető személyes fogyasztási kiadások árindexe a fél háromkor kiadott friss közlemény szerint pontosan megegyezik a piac által előre jelzett 0,2 százalékos értékkel, ami bizonyos mértékig megnyugtathatja a befektetőket.

Várja a piac Kevin Warsh Fed-elnök pénteki beszédét is a Jackson Hole-i szimpóziumon. A Fed monetáris politikájának kilátásai kulcsfontosságú szerepet játszanak a dollár árfolyamának rövid távú alakulásában. Eközben a kedvező fundamentális háttér visszatartja a devizakereskedőket attól, hogy az euró-dollár devizapár csökkenésére spekuláljanak.