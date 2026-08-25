Megrémült a világ, csak a forint nyugodt, Varga Mihályék valamit tudnak
Mind a globális, mind a régiós devizákkal szemben erősödött kedd délelőtt a forint, holott hétfőn a legtöbb feltörekvő piaci deviza gyengült a dollárral szemben, miután az Egyesült Államok fokozta az Irán elleni gazdasági nyomást, ami általános kockázatkerülést váltott ki a piacokon. A dollár erősödése elsősorban a latin-amerikai devizákat érintette, ám az elemzők szerint egyelőre nincs ok komoly aggodalomra.
A forint köszöni, jól van
A hazai deviza 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, az európai közösségi deviza jegyzése jelenleg - délelőtt 11 magasságában - 362,6 forint körül ingadozik.
A zöldhasú pedig hasonló mértékben 310,8 forint alá gyengült.
Az euró-dollár kereszt szinte alig mozdult, 1,167-nél cövekelt le a devizapár.
A piac most két fő tényezőre figyel:
- az amerikai pénzügyminisztérium várható lépéseire a 40 000 milliárd dolláros államadósság kezelése és a költségvetési hiány csökkentése érdekében;
- valamint a Fed elnökének, Kevin Warsh-nak a Jackson Hole-i beszédére, amely iránymutatást adhat az infláció és a kamatpolitika jövőjéről.
Optimisták az elemzők
Az elemzők azonban továbbra is alapvetően optimisták a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban, mert úgy vélik, az amerikai hozamok leszorítására irányuló törekvések hosszabb távon gyengíthetik a dollárt, ami az álmos könyv szerint mindig jól jön a forintnak és társainak. Többek között ezen a véleményen van a Citigroup is.
A részvénypiacokon viszont romlott a hangulat:
- a dél-koreai piac jelentősen esett,
- az Alibaba árfolyama több mint 10 százalékot zuhant egy nagyszabású részvénykibocsátás bejelentése után,
- eközben az AI-szektor beruházásaival kapcsolatos aggodalmak is erősödtek.
Fordulatot az Nvidia szerdára várt gyorsjelentése hozhat, ami meghatározhatja a technológiai részvények irányát a közeljövőben.
A forint mozgását a Bloomberg szerint jelenleg elsősorban nem magyar, hanem nemzetközi tényezők - a dollár árfolyamalakulása, a geopolitikai feszültségek, globális kockázatkerülés - határozzák meg, ezért a forint esetleges gyengülés nem írható az MNB vagy a hazai gazdaságpolitika számlájára, még akkor sem, ha délután Varga Mihály jegybank elnök és a monetáris tanács az előzetes beharangozásnak megfelelően folytatja a mini kamatcsökkentési ciklust egy újabb 25 bázispontos vágással.
Ezt a lépést ugyanis már rég beárazta a piac. Annál fontosabb lesz az MNB első emberének a kommunikációja, ami a következő ülésre meghirdetett újabb 25 bázispontos csökkentés utáni időkre adhat eligazítást.