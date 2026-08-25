Megrémült a világ, csak a forint nyugodt, Varga Mihályék valamit tudnak

A piac most két fő tényezőre figyel:

az amerikai pénzügyminisztérium várható lépéseire a 40 000 milliárd dolláros államadósság kezelése és a költségvetési hiány csökkentése érdekében;

valamint a Fed elnökének, Kevin Warsh-nak a Jackson Hole-i beszédére, amely iránymutatást adhat az infláció és a kamatpolitika jövőjéről.

Optimisták az elemzők

Az elemzők azonban továbbra is alapvetően optimisták a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban, mert úgy vélik, az amerikai hozamok leszorítására irányuló törekvések hosszabb távon gyengíthetik a dollárt, ami az álmos könyv szerint mindig jól jön a forintnak és társainak. Többek között ezen a véleményen van a Citigroup is.

A részvénypiacokon viszont romlott a hangulat:

a dél-koreai piac jelentősen esett,

az Alibaba árfolyama több mint 10 százalékot zuhant egy nagyszabású részvénykibocsátás bejelentése után,

eközben az AI-szektor beruházásaival kapcsolatos aggodalmak is erősödtek.

Fordulatot az Nvidia szerdára várt gyorsjelentése hozhat, ami meghatározhatja a technológiai részvények irányát a közeljövőben.

A forint mozgását a Bloomberg szerint jelenleg elsősorban nem magyar, hanem nemzetközi tényezők - a dollár árfolyamalakulása, a geopolitikai feszültségek, globális kockázatkerülés - határozzák meg, ezért a forint esetleges gyengülés nem írható az MNB vagy a hazai gazdaságpolitika számlájára, még akkor sem, ha délután Varga Mihály jegybank elnök és a monetáris tanács az előzetes beharangozásnak megfelelően folytatja a mini kamatcsökkentési ciklust egy újabb 25 bázispontos vágással.