Deviza
EUR/HUF362,06 -0,25% USD/HUF310,46 -0,19% GBP/HUF423,37 -0,21% CHF/HUF386,7 -0,27% PLN/HUF84,07 -0,21% RON/HUF68,9 -0,27% CZK/HUF15,03 -0,22% EUR/HUF362,06 -0,25% USD/HUF310,46 -0,19% GBP/HUF423,37 -0,21% CHF/HUF386,7 -0,27% PLN/HUF84,07 -0,21% RON/HUF68,9 -0,27% CZK/HUF15,03 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 769,05 +0,27% MTELEKOM2 558 +2,27% MOL5 025 -1,49% OTP46 680 +0,64% RICHTER13 360 +0,22% OPUS319 +1,25% ANY6 660 +0,3% AUTOWALLIS137 -3,28% WABERERS4 510 -1,11% BUMIX9 597,21 -0,19% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 269,77 +0,27% BUX151 769,05 +0,27% MTELEKOM2 558 +2,27% MOL5 025 -1,49% OTP46 680 +0,64% RICHTER13 360 +0,22% OPUS319 +1,25% ANY6 660 +0,3% AUTOWALLIS137 -3,28% WABERERS4 510 -1,11% BUMIX9 597,21 -0,19% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 269,77 +0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Megrémült a világ, csak a forint nyugodt, Varga Mihályék valamit tudnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hazai devizának áll a zászló. Az elemzők a dollár gyengülését várják, ami az álmoskönyv szerint mindig jól jön a feltörekvő fizetőeszközöknek, így a forintnak is.
Murányi Ernő
2026.08.25, 11:22
Frissítve: 2026.08.25, 11:28

Mind a globális, mind a régiós devizákkal szemben erősödött kedd délelőtt a forint, holott hétfőn a legtöbb feltörekvő piaci deviza gyengült a dollárral szemben, miután az Egyesült Államok fokozta az Irán elleni gazdasági nyomást, ami általános kockázatkerülést váltott ki a piacokon. A dollár erősödése elsősorban a latin-amerikai devizákat érintette, ám az elemzők szerint egyelőre nincs ok komoly aggodalomra. 

forint Dollars,On,The,Background,Federal,Reserve,Building,In,Washington,Dc,
Agyaglábakon álló óriásként botladozik a dollár, a nyertes a forint lehet / Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

A forint köszöni, jól van

A hazai deviza 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, az európai közösségi deviza jegyzése jelenleg - délelőtt 11 magasságában - 362,6 forint körül ingadozik.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A zöldhasú pedig hasonló mértékben 310,8 forint alá gyengült.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró-dollár kereszt szinte alig mozdult, 1,167-nél cövekelt le a devizapár.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A piac most két fő tényezőre figyel:

  • az amerikai pénzügyminisztérium várható lépéseire a 40 000 milliárd dolláros államadósság kezelése és a költségvetési hiány csökkentése érdekében;
  • valamint a Fed elnökének, Kevin Warsh-nak a Jackson Hole-i beszédére, amely iránymutatást adhat az infláció és a kamatpolitika jövőjéről.

Optimisták az elemzők

Az elemzők azonban továbbra is alapvetően optimisták a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban, mert úgy vélik, az amerikai hozamok leszorítására irányuló törekvések hosszabb távon gyengíthetik a dollárt, ami az álmos könyv szerint mindig jól jön a forintnak és társainak. Többek között ezen a véleményen van a Citigroup is.

A részvénypiacokon viszont romlott a hangulat:

  • a dél-koreai piac jelentősen esett,
  • az Alibaba árfolyama több mint 10 százalékot zuhant egy nagyszabású részvénykibocsátás bejelentése után,
  • eközben az AI-szektor beruházásaival kapcsolatos aggodalmak is erősödtek. 

Fordulatot az Nvidia szerdára várt gyorsjelentése hozhat, ami meghatározhatja a technológiai részvények irányát a közeljövőben. 

A forint mozgását a Bloomberg szerint jelenleg elsősorban nem magyar, hanem nemzetközi tényezők - a dollár árfolyamalakulása, a geopolitikai feszültségek, globális kockázatkerülés - határozzák meg, ezért a forint esetleges gyengülés nem írható az MNB vagy a hazai gazdaságpolitika számlájára, még akkor sem, ha délután Varga Mihály jegybank elnök és a monetáris tanács az előzetes beharangozásnak megfelelően folytatja a mini kamatcsökkentési ciklust egy újabb 25 bázispontos vágással.

Ezt a lépést ugyanis már rég beárazta a piac. Annál fontosabb lesz az MNB első emberének a kommunikációja, ami a következő ülésre meghirdetett újabb 25 bázispontos csökkentés utáni időkre adhat eligazítást.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1769 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu